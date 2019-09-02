 Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
"С понедельника сразу к работе - первый зарубежный визит Министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву. Подвели итоги визита Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, пути реализации договоренностей президентов и обсудили новые инициативы внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении.
Также Вадим Пристайко посетил германию.
"Имеем настоящую дипломатическую премьеру: свой первый визит Министр иностранных дел Вадим Пристайко осуществляет в один день в Варшаву и Берлин! И это логично, ведь Германия и Польша - наши ближайшие стратегические партнеры Сейчас - крайне важны для мира переговоры в нормандской формате", - сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел по представлению президента Владимира Зеленского.
Германию.
Трохи подумати над початком ДСВ...... тобі ясно шо це йшло тупо як "доля"?
Ну і звісно шо перед цим як тікав кронпринц - і так і сяк, а в результаті - .... скажемо так, "хтось" "пожав "душі"" чи шо там хотів.