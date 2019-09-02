 Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"С понедельника сразу к работе - первый зарубежный визит Министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву. Подвели итоги визита Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, пути реализации договоренностей президентов и обсудили новые инициативы внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении.

Также Вадим Пристайко посетил германию.

"Имеем настоящую дипломатическую премьеру: свой первый визит Министр иностранных дел Вадим Пристайко осуществляет в один день в Варшаву и Берлин! И это логично, ведь Германия и Польша - наши ближайшие стратегические партнеры Сейчас - крайне важны для мира переговоры в нормандской формате", - сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел по представлению президента Владимира Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пристайко намерен улучшать отношения с Венгрией, Польшей и Румынией вдумчиво, креативно, но принципиально











