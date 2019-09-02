EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  877  16
Все про:визит (2302) Германия (3396) Польша (4891) Пристайко (137)

 Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко совершил первый зарубежный визит в должности в Варшаву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"С понедельника сразу к работе - первый зарубежный визит Министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву. Подвели итоги визита Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, пути реализации договоренностей президентов и обсудили новые инициативы внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении.

Также Вадим Пристайко посетил германию.

"Имеем настоящую дипломатическую премьеру: свой первый визит Министр иностранных дел Вадим Пристайко осуществляет в один день в Варшаву и Берлин! И это логично, ведь Германия и Польша - наши ближайшие стратегические партнеры Сейчас - крайне важны для мира переговоры в нормандской формате", - сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел по представлению президента Владимира Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пристайко намерен улучшать отношения с Венгрией, Польшей и Румынией вдумчиво, креативно, но принципиально

Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 01
Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 02
Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 03
Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 04
Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 05
Пристайко совершил первые зарубежные визиты в должности Министра иностранных дел Украины 06

Источник: https://censor.net.ua/p3145988
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Также Вадим Пристайко посетил германию. Источник: https://censor.net.ua/p3145988\\\\\\

Германию.
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно було летіти спочатку в Китай а потім в Туркменістан, Узбекістан та Казахстан! Розмови з німцями це втрачений час, це агенти путіна які зав'язані на путіна та Північний потік-2, з ними немає про що говорити!
 показать весь комментарий
 
Пане. Мені опше здається шо тут куди не лети - = - буде те що й задумано.
Трохи подумати над початком ДСВ...... тобі ясно шо це йшло тупо як "доля"?
Ну і звісно шо перед цим як тікав кронпринц - і так і сяк, а в результаті - .... скажемо так, "хтось" "пожав "душі"" чи шо там хотів.
 показать весь комментарий
 
ну да, ну да. сперва в Китай, а потом к Трампу. Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України - Цензор.НЕТ 1647
 показать весь комментарий
 
А че это Германия с маленькой? Она этого не заслужила, в отличии от восточного ***нутого соседа.
 показать весь комментарий
 
 
Де той простий російський хлопець з Курська,з медалькою від Пуйла за повернення Криму?
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас снова эти набегут и будут доказывать, что и этотзрада.
 показать весь комментарий
 
 
Точно что йети, их никто не в глаза не видел, а говно от них на всём форуме раскидано.
 показать весь комментарий
 
 
Успіхів новому міністру - народу в вас вірить !
 показать весь комментарий
 
 
Ффффууууххххх....Не в Лєнєер чи Денєер....
 показать весь комментарий
 
Пристайка рекомендували як грамотного дипломата.
 показать весь комментарий
 
Петики загрустили. Столько новостей, а методичка всё не предусматривает...
 показать весь комментарий
 
 
а може їх всіх , з понеділка , просто порозганяли ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх