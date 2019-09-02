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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:иностранец (283) Киев (17862) оружие (3748) Нацполиция (9996)

 Иностранец с оружием, боеприпасами и взрывчаткой задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция Киева задержала иностранца с огнестрельным оружием и взрывным устройством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Автомобиль, в котором находился фигурант, остановили патрульные полицейские. Во время проверки документов один из пассажиров авто резко открыл дверь и побежал. Патрульные бросились за ним, а водитель в это время сбежал на автомобиле с места происшествия. Правоохранители догнали подозрительного мужчину, параллельно передавая на полицейский спецлинию информацию о машине беглеца. В действие сразу ввели план "Перехват" и сориентировали все наряды на розыск авто", - говорится в сообщении.

В рюкзаке задержанного мужчины во время поверхностного осмотра патрульные обнаружили предметы, похожие на оружие, боеприпасы и взрывчатку.

"У фигуранта изъяли предметы, внешне похожие на: пистолет с 18 патронами к нему, два самодельных взрывных устройства с запалами, спрятанные в носках, балаклаву и мобильный телефон. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что это - 24-летний гражданин другого государства", - рассказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

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Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Автомобиль, который скрылся с места происшествия, полицейские остановили в Броварах. Во время осмотра авто и водителя никаких запрещенных предметов не обнаружено.

Полицейские устанавливают происхождение запрещенных предметов, цель, с которой их хранил фигурант, и других лиц, причастных к совершению правонарушения.

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Иностранец с оружием, боеприпасами и взрывчаткой задержан в Киеве, - Нацполиция 01
Иностранец с оружием, боеприпасами и взрывчаткой задержан в Киеве, - Нацполиция 02
Иностранец с оружием, боеприпасами и взрывчаткой задержан в Киеве, - Нацполиция 03
Иностранец с оружием, боеприпасами и взрывчаткой задержан в Киеве, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3145984
 
 
 Топ комментарии
 
може досить цієї дурної політкоректності?
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Испания? Италия? Франция? Германия? Польша...неужели Австралия или Гондурас???
таки Гондурас )))
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Це шо Жана Беленюка затримали чи що ви мали на увазі про політкоректність?
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а що Беленюк іноземець? Він щирий українець а ви знову пукнули в калюжу.
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"У фигуранта, внешне похожего на фигуранта, изъяли предметы, внешне похожие на: пистолет с возможно k+n внешнепоходими на патроньі патронами к нему, два внешне похожих на самодельных взрывных устройства с запалами, спрятанные в носках, балаклаву и внешнепохожий на мобильный телефон, мобильньій телефон.»
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Согласен, сейчас токо терпилы ходят без оружия...
Зе! - легализируй коротсвольный огнестрел!!! Будет тебе респект от Підлоги!!!
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А шо, кацапов кацапами запретили называть?
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очевидно, что то не кацап, иначе бы цензор точно б написал)))
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Якого саме государства?Чому не кажуть?Фуфлогони.
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Айзер?армян?грузин 100% если пишут иностранец
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а украинское гражданство он еще не получил?
Последние несколько инциндентов с россиянами в Киеве, показали что они уже граждане Украины (Зеленский присвоил им гражданство)
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Малагаскарєц? Житєль Мальдівскіх островов?
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Испания? Италия? Франция? Германия? Польша...неужели Австралия или Гондурас???
таки Гондурас )))
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а водитель все припрятал по дороге до броваров, иначе зачем сбегать на авто...
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та. по ходу, це косманавт был. просверлил дырку в союзе, отстыковался и приземлился на родине Иностранец с оружием, боеприпасами и взрывчаткой задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5020
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Насколько я помню всегда так называли молдован и приднестрофиков
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