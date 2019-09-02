 Арта в прошлом году отработала по российской станции РЭБ. Это был наш самый большой успех, - одесский аэроразведчик Кучеренко о 4 годах на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Odessa Online.
Любитель аэровидеосъемки и ветеринар по профессии, Кучеренко с началом событий на Донбассе решил помогать ВСУ. Хотя, до событий 2014 года - расстрела митингующих на Майдане и военной агрессии России против Украины - был абсолютно аполитичным человеком.
"Однажды я случайно оказался на Майдане, друзья попросили отвезти кое-что в Киев. Когда я попал на главную площадь страны — ощутил невероятно позитивную атмосферу. Когда уже весной Россия проявила агрессию, решил, что должен помочь своей стране. Вспомнив, что раньше летал на беспилотниках, снимал пейзажи вокруг Одессы, обратился в волонтерскую группу Армия SOS и предложил свою помощь", - рассказал он в интервью изданию, добавив, что самым знаменитым роликом группы стало видео про Донецкий аэропорт ("Донецкий аэропорт 15 января").
"Мы его снимали на третий день, когда сепары завалили вышку. После того, как мы выложили его в сеть, на следующий день его повторяли все мировые агенства... Но вообще подавляющее число видео мы снимали не для общественности, а для военных. Под конец мы уже работали профессионально. В разведотделе штаба ООС появилась даже специальная должность - человек, который отвечал за аэроразведку, он и координировал наши действия. В основном мы были закреплены в районе от Авдеевки до Счастья. Работа была конкретная, включая корректировку огня и обнаружение целей", - вспоминает Кучеренко.
Аэроразведчик также рассказал о самой крупной цели за все 4 года службы.
"В апреле прошлого года отработала арта (артиллерия. - Ред.) по одной очень важной цели, это абсолютно наша заслуга. Мы случайно нашли объект, хотя по предварительным данным он должен был находиться в другом месте. Это было несколько машин из комплекса радиоэлектронной борьбы, находившиеся очень близко к линии фронта. Пролетая по маршруту, я увидел на краю монитора что-то подозрительное, приблизил, действительно что-то интересное. На обратном пути отклонились от запланированного маршрута, полетели над тем местом. Сначала долго не могли поверить, но после длительного анализа всё-таки уверились, что это РЭБ. Так близко ко фронту такую технику не подвозят. Она слишком уязвимая и дорогостоящая. Военные тоже сначала не поверили, что противник мог такое сделать, пришлось им долго показывать и доказывать, но в конце концов, цели уничтожили", - поделился Кучеренко.
На вопрос можно ли как-то обезопасить беспилотники, Кучеренко ответил отрицательно.
"Никакой техники уворачивания от пуль нет. За 4 года мы потеряли почти 20 аппаратов. Из них расстрелянных, именно случаев, когда сбили, можно подтвердить три. Остальные потери, в основном, были из-за технических проблем, хотя с пулями в бортах мы прилетали много раз. Еще одна большая проблема - это станции радиоэлектронного подавления. Когда глушат GPS - начинается дурдом. Тогда мы переходим на ручное управление и возвращаем самолет домой", - сообщил он.
После 4 лет помощи армии и жизни в командировках на Донбассе, в мае этого года Юрий решил отдохнуть. "На гражданке" вернулся к прежнему образу жизни. Работает по специальности - стал проректором Одесского государственного аграрного университета по учебной и методической работе. В свободное время занимается довоенным, куда более спокойным, чем пилотирование в зоне боевых действий, хобби - моделирует корабли. Однако утверждает - в случае необходимости, если будет объявлена всеобщая мобилизация, всегда готов вернуться на фронт.