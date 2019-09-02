 Скалецкая представила сотрудникам Минздрава свою команду. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ведомства.
Согласно сообщению, на встрече министр представила команду своих советников, призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и совместно приступить к реализации инициатив президента и Кабинета министров.
Скалецкая планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава и представить план приоритетов на первые 100 дней работы.
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Как сообщалось, 29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую на должность министра здравоохранения Украины.
Скорее всего в приоритет добавят страховую медицину,а это гуд для пациентов...Единственная проблема это для докторов - изучить протоколы лечения! Но это не сложно
терміново створіть комісію по первірці законості видачі інвалідності.
у зв'язку з недалекомайбутнім 35 річним трудовим стажем, у половини сорокарічних цього стажу просто не буде, тобто, щоб мати хоч якусь пенсію, ті хто не працював, або погано працював, або добре працював на себе--сьогодні масово купують інвалідність.
мсєки добре заробляють на цьому. при чому--людина без ноги ==повинна час від часу доводи, що нога не виросла, а здорові лосі мають інвалідність пожиттєво. і ржуть над нами усими.