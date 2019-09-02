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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1990) Зоряна Скалецкая (1)

 Скалецкая представила сотрудникам Минздрава свою команду. ФОТО

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела встречу с сотрудниками министерства. Она представила им своих советников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ведомства.

Согласно сообщению, на встрече министр представила команду своих советников, призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и совместно приступить к реализации инициатив президента и Кабинета министров.

Скалецкая планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава и представить план приоритетов на первые 100 дней работы.

Также на Цензор.НЕТ: Радуцкий заявил, что не собирается возглавлять Минздрав

Как сообщалось, 29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую на должность министра здравоохранения Украины.

Скалецкая представила сотрудникам Минздрава свою команду 01
Скалецкая представила сотрудникам Минздрава свою команду 02Скалецкая представила сотрудникам Минздрава свою команду 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145957
 
 
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Судя по тезисам,то не будут рушить то что начала Супрун....И это радует..
Скорее всего в приоритет добавят страховую медицину,а это гуд для пациентов...Единственная проблема это для докторов - изучить протоколы лечения! Но это не сложно
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Ліцо в неї грустноє, бо вже знає що грошей їй ніхто не дасть!
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вона, вопще, якось нездорово виглядайє - нада її харошому врачу показати
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ну шо там, зелебобинским новую доктор смерть назначили? ))) говорит - продолжайте геноцид, єто все правильніе начинания! лошаааарьіьі))) а вьі думали счас вам вакциньі отменят, ага )
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надеюсь, она не будет рассказывать где почухать, чем намазать и куда приложить.
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За неї вже сказав її кришеватель Радуцький. В нього все лікується "х..єм в жопу".
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вважайте сказане мною ,як совєт вашошо самого головного совєтчика:
терміново створіть комісію по первірці законості видачі інвалідності.
у зв'язку з недалекомайбутнім 35 річним трудовим стажем, у половини сорокарічних цього стажу просто не буде, тобто, щоб мати хоч якусь пенсію, ті хто не працював, або погано працював, або добре працював на себе--сьогодні масово купують інвалідність.
мсєки добре заробляють на цьому. при чому--людина без ноги ==повинна час від часу доводи, що нога не виросла, а здорові лосі мають інвалідність пожиттєво. і ржуть над нами усими.
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гне до ульянки ей парсеков сто, не меньше, так сексуальней ее раз в сто, да и на вид помладще лет на двести
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Был как-то в больнице . Говорю врачу : " надавливаю на лимфо узел на шее - болит" . Она мне отвечает : " не надавливай , и болеть не будет" . После этого бросил курить , занялся спортом , только чтобы не ходить в больницу .
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На цю пані хоть дивитись можно без огиди.Де Порося взяв ту Супрун,Лікаря Смерть?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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