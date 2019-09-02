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Все про:Госпогранслужба (3437) контрабанда (1811) Львовщина (1728) телефон (204)

 Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На минувших выходных пограничники Львовского отряда не допустили незаконного перемещения через границу более 100 контрабандных смартфонов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Товар обнаружили в пункте пропуска "Грушев" во время проверки автомобиля "Фольксваген". Им 23-летний житель Львовщины направлялся из Польши в Украину. Всего пограничники совместно с сотрудниками таможни в конструктивных полостях автомобиля, а именно под декоративной обшивкой салона и крыши автомобиля нашли 119 телефонов Xiaomi Redmi 7 и 7А", - говорится в сообщении.

Предварительная сумма выявленного товара составила более полумиллиона гривень. Пограничники передали товар сотрудникам таможни.

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Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба 01
Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба 02
Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба 03
Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба 04

Источник: https://censor.net.ua/p3145847
 
 
 Топ комментарии
 
Это предназначалось слугам народа, как бонус к ксиве и значку Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2653 Вот жеж этот Порошенко. До сих пор на границе марадерит Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4450
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Дуда обещал, поддержку Украине. Получите, распишитесь. Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4330
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от би побродити...по тому складу контрабанди... Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5635супермаркет ховається
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Это предназначалось слугам народа, как бонус к ксиве и значку Вот жеж этот Порошенко. До сих пор на границе марадерит
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Неплахая реклама бюджетника ксяоми, но нет! =)
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А я вже отримав Redmi Go по програмі "Страна в смартфоне". Пацан сказал - пацан сдєлал.))
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А в чем бюджетность ксяоми? Как по мне, отличные телефоны, с отличным железом.
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другим обидно, что переплатили за условный самсунг, эппл и т.п.
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Ну да, крутой чел должен носить крутую фирму, чтобы быть первым парнем на районе ))

З.Ы

Мне недавно на работе дали Samsung Galaxy A8, не понял прикола, хочу вернуть Redmi 3 pro, он был намного удобнее и батарея лучше.
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все как то двояко - вроде и плохо когда контрабанда ,а вот когда надо покупать - плохо когда ее нет))))))
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пример и лозунг бляхеров - сделайте расстаможку дешевой - почему мы должны платить больше))))
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индеец, а контрабанда наших сигарет в Европу это хорошо или плохо..
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хотелось бы шоб была последовательность во всем - а то чем евробляхеры от других отличаються и так далее
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я с ноута доци зарегистрировался...помнишь, Шахтерск...наша бригада вышла на ротацию я сейчас в отпуске..инет на нуле очень хреновый, но форум Цензора старался почитать..и видеть знакомые ники было приятно...вот не удержался что бы тебе не написать
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молодчага - живой и это самое главное - очень,очень рад
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я тоже рад, что помнишь..еще с веданой и новосад (еще и с ирадой пожалуй) пообщаюсь, очень хочеться и про войну рассказать и что вообще твориться в армии...индеец, ну вот как вы допустили к власти зебобика...у нас на спецдильнице порошенко первый был, зебобик второй, а КОШУЛИНСЬКИЙ третий..работать надо с людьми..ИМХО
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нам тоже хочеця узнати шо там твориця. Розкажеш?
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смотри фильм - Брексит этого года - та же технология и у нас сработала ,мы боролись и здесь то же - главная ошибка Пороха - это то шо он освободил от войны ,основную массу населения Украины - до них не доходит - шо такое безопасность ,когда нет прилетов и когда нормальная власть ,а не паяные орки с автоматами,нет комендантского часа и т.д. Все хотят только ,как и римский плебс - хлеба и зрелищ ,но так вообщем и во всем мире .Тебе - пиши все считаешь нужным ,но учитывай ,шо тролли тебя будут провоцировать,безнаказанно провоцировать,не трать на них нервы. Я думаю все,кто с тобой общался будут тебе рады и очень - и да - СПАСИБО тебе - ты защищаешь и меня и мою семью, всех моих родственников и друзей - я это очень и очень хорошо понимаю
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Дуда обещал, поддержку Украине. Получите, распишитесь.
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давайте в продаж..по знижках.
.о...а там ще збоку .справа макарони...шпагетті пенсіонерам
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от би побродити...по тому складу контрабанди... Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5635супермаркет ховається
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Дожилися....китайський хлам контрабасом возять
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))) хомячки, таможенники, депутаты и пр. боготворители аппле никогда не признают, что китайские компании уже давно производят хорошие телефоны.
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Не договорились, не порешали...мелочёвка. Через Одессу контейнерами......
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контейнеры, составы, фуры - в таких масштабах контрабанда тает в тумане, а вот с мелочевкой показательно поборятся )))
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и куда их потом, своим на утилизацию))))))))))))
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Недавно слышал от ЗЕпримата. "Хорошо что перекрыли потоки через таможню, молодей Зеленский, работает. Только не могу понять почему так резко выросли цены, должно было быть наоборот!"
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Цени вирослі на что? ...На твої висери шоколадні?
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Ну красавы,свинарчуки нормально тратят сотни свиснутых миллионов и никто ни за ворованным ни за ворами не приезжает,а тут десяток сраных телефонов отобрали у человека - пиарят так как будто дивизию наступающих путинских монголоидов остановили.
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Це просто новина. А от висерів ваших соєвих тут точно забагато. Піар ще той.
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Просто только порошенковские сваты в питере ходят купаться в финский залив,а мы тут анализируем действия властей и смотрим на что эти мрази тратят наши средства как налогоплательщиков.
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Це Юлька зебіків надоумила. Вона про це казала на "Слабоді слова" як наповнювати бюджет. Навчає дилетантів.
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попытка провоза без взноса в кассу голобородек ( чёрную как всегда ) закончилась показательной поркой и показухой для общества
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Все "контрабанды" созданы специально властью Украины...Почему сигареты не везут с Польши в Украины - вопрос...Почему "евробляхи" не везут с Украины в Европу - вопрос...Почему бытовую технику.... еще много можно перечислять так кто это создал граждане или власть?Должна быть задача у парламентско-президентской страны устранить эту лазейку не отловом контрабандистов а законодательно и ценами...
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Ніяк не можу зрозуміти, коли з країни щось вивозять, то ще й приплачують, коли щось завозять, то треба платити, так може настати такий момент що ніфіга не останеться тут ?
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Интересно,телефоны раздавят трактором или раздадут сиротам?
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В цивилизованных странах конфискованный товар продают с аукциона.
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ясно, продажу з аукціону ми не дочекаємось ше років сорок
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сиріт трактором, а тєлєхвони собі
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А в тему панове ви так і не іїхали"! Контрабанда співпала по часі з поверненням коМанди Зеленського з Польщі
"Совпадение? Не думаю...." Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7749
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Чекаю на таку новину: "Прикордонники не змогли зупинити контрабанду ексадрільї квадракоптерів, які перетинали кордон своїм ходом на висоті 300 метрів".
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кто б подумал Redmi Note 7 с камерой 48 мп -за 5000 грн - убийца флагманов за 1000 баксов
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