 Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Товар обнаружили в пункте пропуска "Грушев" во время проверки автомобиля "Фольксваген". Им 23-летний житель Львовщины направлялся из Польши в Украину. Всего пограничники совместно с сотрудниками таможни в конструктивных полостях автомобиля, а именно под декоративной обшивкой салона и крыши автомобиля нашли 119 телефонов Xiaomi Redmi 7 и 7А", - говорится в сообщении.
Предварительная сумма выявленного товара составила более полумиллиона гривень. Пограничники передали товар сотрудникам таможни.
З.Ы
Мне недавно на работе дали Samsung Galaxy A8, не понял прикола, хочу вернуть Redmi 3 pro, он был намного удобнее и батарея лучше.
.о...а там ще збоку .справа макарони...шпагетті пенсіонерам
Бульдозером?
"Совпадение? Не думаю...."