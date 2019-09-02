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Все про:убийство (5326) Запорожская область (699) Аброськин (557)

 Полицейские Запорожья нашли мертвым пропавшего без вести перевозчика: убийцы закопали тело в поле, - Аброськин. ФОТО

В Запорожской области нашли мертвым пропавшего без вести вместе с личным авто Geely частного перевозчика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы НПУ - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, полиция Запорожья в течение суток раскрыла убийство местного жителя Запорожской области, частного перевозчика, который с 30 на 31 августа 2019 г. пропал без вести вместе с личным авто Geely.

Полицейские Запорожья нашли мертвым пропавшего без вести перевозчика: убийцы закопали тело в поле, - Аброськин 01
Фото: Аброськин/Facebook

"Двое преступников, 1984 и 1998 г.р., наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто.

Утром тело потерпевшего было найдено, а двое преступников задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия", - написал Аброськин.

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Напомним, 4 апреля 2016 года 25-летний Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. Летом 2016 бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным "Тоф" удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. Кингисепп находился в международном розыске.

В марте 2019 года Луан Кингисепп погиб во время взрыва в квартире в Голосеевском районе Киева.

Полицейские Запорожья нашли мертвым пропавшего без вести перевозчика: убийцы закопали тело в поле, - Аброськин 02

Источник: https://censor.net.ua/p3145840
 
 
 Топ комментарии
 
Браво!! Иных слов нет - только "Браво"!!!Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5259
Что даже в новости о криминале умудрился притулить Зеленского.
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для порохоботов там же написано про случай в 2016-м)))
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Данунах! Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 183
Верните порошенко в роддом лучше а ещё лучше затолкайте его обратно в звезду, которая его родила.)
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Обычные будни Украины за правления владимира александровича ....
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Зрадокурва коричнева, ти що дебіл??
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При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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Данунах! Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 183
Верните порошенко в роддом лучше а ещё лучше затолкайте его обратно в звезду, которая его родила.)
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у всех малороссов и мокшей Порох вызывает страх и словесный понос
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истинное чувство омерзения вызывает ваш порошенко включая и вас самих))
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так и должно быть, это актуальный тест на *************)
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після такого зазвичай ставлять смайлик.
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Браво!! Иных слов нет - только "Браво"!!!Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5259
Что даже в новости о криминале умудрился притулить Зеленского.
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Просто при пятреляксеиче убийцы ходили безнаказанными
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для порохоботов там же написано про случай в 2016-м)))
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То чого тут це "Нагадаємо, 4 квітня 2016 року 25-річний Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО"? Чи вам, ***, треба всюди згадку про страшних атошників припаять? Новина виглядає як розповідь про пропавшого в 2016 році чоловіка, якого тільки зараз знайшли в полі
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Причём здесь Зеленский , Порошенко и другие слуги народа ! Уроды были всегда и никуда не дерутся. Удевляюсь тем кто на форуме лишь для того чтобы только пёрднуть , от вас так воняет , фу противно.
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мені сподобалося причина смерті москаля))) -вибух в квартірє)))
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на что рассчитывали эти бандиты, что никто не догадается что именно они, нанявшие авто станут главными подозреваемыми?
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