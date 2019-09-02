 Полицейские Запорожья нашли мертвым пропавшего без вести перевозчика: убийцы закопали тело в поле, - Аброськин. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы НПУ - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, полиция Запорожья в течение суток раскрыла убийство местного жителя Запорожской области, частного перевозчика, который с 30 на 31 августа 2019 г. пропал без вести вместе с личным авто Geely.



Фото: Аброськин/Facebook

"Двое преступников, 1984 и 1998 г.р., наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто.

Утром тело потерпевшего было найдено, а двое преступников задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия", - написал Аброськин.

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Напомним, 4 апреля 2016 года 25-летний Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО, однако до города не доехал, а исчез вместе с автомобилем.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова - 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа. Летом 2016 бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным "Тоф" удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. Кингисепп находился в международном розыске.

В марте 2019 года Луан Кингисепп погиб во время взрыва в квартире в Голосеевском районе Киева.





