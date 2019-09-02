 В Одесской области яхта переехала лодку с двумя людьми на борту. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Сообщается, что яхта совершила наезд на рыболовную лодку с 2 людьми на борту, после чего покинула место событий, оставив рыбаков в опасности. Событие произошло еще в конце августа, однако разыскать судно удалось лишь сейчас.
"Выключив ходовые огни, яхта с места происшествия исчезла, оставив в опасности двух граждан. Пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть", - говорится в сообщении.
На данный момент полиция готовит материалы для открытия уголовного производства.
Двє кочерги
Пять кочерог, кочериг,кочергей?
Похоже, Бутусов из зоны АТО пару русскоязычных рабов таки привез... И, как большинство русских, они русским языком владеют плохо.
Чем вам теперь хуже - тем лучше.