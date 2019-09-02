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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1824) Нацполиция (9996) яхта (38)

 В Одесской области яхта переехала лодку с двумя людьми на борту. ФОТОрепортаж

В Одесской области яхта наехала на лодку с 2 рыбаками, после чего скрылась с места происшествия. Двое пострадавших получили телесные повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В Одесской области яхта переехала лодку с двумя людьми на борту 01

Сообщается, что яхта совершила наезд на рыболовную лодку с 2 людьми на борту, после чего покинула место событий, оставив рыбаков в опасности. Событие произошло еще в конце августа, однако разыскать судно удалось лишь сейчас.

В Одесской области яхта переехала лодку с двумя людьми на борту 02

"Выключив ходовые огни, яхта с места происшествия исчезла, оставив в опасности двух граждан. Пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть", - говорится в сообщении.

В Одесской области яхта переехала лодку с двумя людьми на борту 03

На данный момент полиция готовит материалы для открытия уголовного производства.

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Источник: https://censor.net.ua/p3145838
 
 
 Топ комментарии
 
Фото с места происшествия:
В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту - Цензор.НЕТ 9164
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За рулем яхты были явно представители руского мира:
В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту - Цензор.НЕТ 2857
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может яхта по главной ехала, а рыбаки светофор не заметили...
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За рулем яхты были явно представители руского мира:
В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту - Цензор.НЕТ 2857
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Пачіму наєзд? В статьє чорнім па білому сказана что яхта переєхала значіт праізашьол переєзд! Прічьом тут траса єслі надо віісніть адрес новай квартірьі куда переєхала яхта
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Произошел переплыв ,а не переезд, это же море !
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Е́ХАТЬ, еду, едешь, д.н.в. (обл.) едучи, в знач. повел. наст. вр. употр. поезжай(езжай прост. обл.; ехай неправ.), несовер. (срн. ездить).1. Двигаться, перемещаться при помощи каких-нибудь средств передвижения. Ехать лесом. Ехать на санях. Ехать на пароходе. Ехать на велосипеде. Ехатьверхом.|| Двигаться, катиться (о самих средствах передвижения; разг.).
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Одна кочерга
Двє кочерги
Пять кочерог, кочериг,кочергей?
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А лодочка эта с ходовыми огнями была интересно? Чёт мне кажется что нет. Но в любом случае на яхте были реально морские тёлки....
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"Сообщается, что яхта совершила наезд на рыболовную лодку с 2 людьми на борту, после чего покинула место событий, оставив рыбалок в опасности."
Похоже, Бутусов из зоны АТО пару русскоязычных рабов таки привез... И, как большинство русских, они русским языком владеют плохо.
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При мародёре такого не было!!! Верните нам мародёра, плиз, а то кушать сильно хочется....
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Доедай теперь хрен без соли, зубожЫл сраный.
Чем вам теперь хуже - тем лучше.
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Дивлячись яка яхта. Якщо вона йшла під парусом- винні ті хто керував човном. На воді теж є свої правила руху.
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Треба в першу чергу документи на плавзасоби, посвідчення судоводіїв-любителів, потім як вони там домовлялись розійтися, правим бортом, лівим, і т.д. Схоже на те що у рибалок ніяких документів немає, а на яхті папери є, але йшли і не бачили перешкоду для руху, десь так
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Скорее не яхта а моторный катер ! Такого у нас и на море и лиманах и на речке-Днестр,Дунай,каждый год -морское дтп! А то что уехали-мудаки! Пьяные скорее всего были !
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может яхта по главной ехала, а рыбаки светофор не заметили...
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У каждого своя судьба. Кто-то попадает под лошадь, кто-то под машину, а кто-то под яхту. Странно, когда в море не могут разойтись два корабля или два самолета в небе. И у тех и у тех ведь полно места для манёвров.
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