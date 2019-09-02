 Пенс остался доволен встречей с Зеленским в Варшаве. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Отношения между Украиной и США никогда не были такими прочными, как под руководством президента Дональда Трампа!" - написал он.
Фото: Пенс/Twitter
Напомним, ранее в Варшаве вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.
Зе' задоволені всі, окрім порохоботів та прихильників Петра...
О как...значит таки программа на вторые 100 дней существует...но она является секретной....прочитать ее смог только Пенс.....а народ Украины в пролете...
МЧудак мчудака видит издалека.
Меня Жагун тоже немножко раздражает своими "специфичными" взглядами на "отдельно взятую нацию", хотя я и не еврей, и не "любитель евреев"... Более того, я - потомок гайдамаки... Так я просто не обращаю внимания на эти вещи... Ты-то, "с какого перепугу", "икру мечешь"? Напугать "Жагуна" хочешь? Так и пиши ему, админу, или в СФ - нечего тут "обчественной поддержкой" заручаться...
Админы сорри за офтоп.