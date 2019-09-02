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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (2653) США (15279) Пенс (65)

 Пенс остался доволен встречей с Зеленским в Варшаве. ФОТО

Вице-президент США Майк Пенс высоко оценил встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и нынешние отношения между Украиной и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Отношения между Украиной и США никогда не были такими прочными, как под руководством президента Дональда Трампа!" - написал он.

Пенс остался доволен встречей с Зеленским в Варшаве 01

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Пенс остался доволен встречей с Зеленским в Варшаве 02

Фото: Пенс/Twitter

Напомним, ранее в Варшаве вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.


Пенс остался доволен встречей с Зеленским в Варшаве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145829
 
 
 Топ комментарии
 
Вот после таких прекрасных встреч нам и замораживают потихоньку со всех сторон помощь
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экономического роста и прогресса его программы реформ. Источник: https://censor.net.ua/p3145829

О как...значит таки программа на вторые 100 дней существует...но она является секретной....прочитать ее смог только Пенс.....а народ Украины в пролете...
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скоро сольет Медведчука и всю братию, 100 проц
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Вот после таких прекрасных встреч нам и замораживают потихоньку со всех сторон помощь
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Так це вже стало традицією...
Зе' задоволені всі, окрім порохоботів та прихильників Петра...
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Если кем то удовлетворены все....значит этот кто то проститутка.... Нормальный человек со своим мнением..не может быть одинаково хорош для всех....
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Я сейчас понимаю...что ты в силу своего врожденного скудоумия не смогло понять то... что я написал.... Пенс залишився задоволений зустріччю із Зеленським у Варшаві - Цензор.НЕТ 9770
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это скоро пройдет, уже и так меньше, чем во время выборов. Но и щенячья любовь и подлизывание как в рашке тоже Зе не нужно. Просто люди должны заняться собой.
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экономического роста и прогресса его программы реформ. Источник: https://censor.net.ua/p3145829

О как...значит таки программа на вторые 100 дней существует...но она является секретной....прочитать ее смог только Пенс.....а народ Украины в пролете...
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Ясен хрен все довольны. Довольны Макрон и Меркель, клован не мешает их гешефтам с мордором, доволен Трамп, клован не мешает его большой политике, доволен *****, клован ему вообще не мешает, даже наоборот, делает все что нужно *****, довольны друзья клована - они на больших должностях, довольны зелеботы, а че, денежка капает.
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Если тебе что-то не нравится - не читай... Если "сильно не нравится" - пиши админу, или на СФ... Чего ты здесь "распинаешься"? "Висты набираешь", или, просто, не знаешь, как написать этим двум адресатам?...
Меня Жагун тоже немножко раздражает своими "специфичными" взглядами на "отдельно взятую нацию", хотя я и не еврей, и не "любитель евреев"... Более того, я - потомок гайдамаки... Так я просто не обращаю внимания на эти вещи... Ты-то, "с какого перепугу", "икру мечешь"? Напугать "Жагуна" хочешь? Так и пиши ему, админу, или в СФ - нечего тут "обчественной поддержкой" заручаться...
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Не Вам мне указывать где и что писать. и не Тыкать.Досвидос.
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"Блазня" элементарно, пробуют "поставить в стойло"... Для этого Пенс и приезжал... "Либо вы, в правительстве, продолжаете политику Порошенко, либо мы вас "смешиваем с гамном"...". Жаль только, если "с гамном смешивать" будут не только ИХ, но и всю Украину...
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Нашел Ну в принципе стандартная ситуация, владелец здания не продлевает аренду . Но учитывая войну, главе ОДА этот вопрос нужно было обсудить с МО, а не просто выселять .
Админы сорри за офтоп.
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Какую политику Порошенко? Разграбление страны и вывод активов в оффшоры? Идите вы нафуй с такой политикой, 24% дурней. Порошенко и его посипаки должны сидеть в тюрьме.
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Ну, не 24, а 8. И не в стране, а от количества голосовавших.В остальном согласна.
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Заметьте, платная соевая ботва поливает грязью только Президента Зеленского. Похоже, что опоблок, и другие сепары им по душе и на их стороне.
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Дивлячись на скучниє ліца Зе-команди зрозуміло,що задоволена тільки одна сторона
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