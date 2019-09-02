 Пенс остался доволен встречей с Зеленским в Варшаве. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Отношения между Украиной и США никогда не были такими прочными, как под руководством президента Дональда Трампа!" - написал он.

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Фото: Пенс/Twitter

Напомним, ранее в Варшаве вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности.







