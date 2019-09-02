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Все про:Нацполиция (9996) протест (4519) Харьковщина (1370) школа (1891)

 Сотрудники двух школ на Харьковщине перекрыли движение в знак протеста против закрытия их учебных заведений, - полиция. ФОТО

1 сентября в городе Первомайском учителя, родители и ученики провели акцию. Полицейские обеспечили охрану правопорядка во время проведения акции. Никаких правонарушений не допущено.

Несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения общественного порядка и безопасности. Также работники полиции обеспечили дорожное движение и организовали отвод транспортных средств. Акция длилась 40 минут, благодаря отводу транспорта движение не прекращалось", - говорится в сообщении.

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Сотрудники двух школ на Харьковщине перекрыли движение в знак протеста против закрытия их учебных заведений, - полиция 01
Сотрудники двух школ на Харьковщине перекрыли движение в знак протеста против закрытия их учебных заведений, - полиция 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3145822
 
   
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Не благодарные какие... Не хотят по 4 000 долларов зарплаты
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Тут усе переплутали. То був не протест а черга за місячною платнею у $4000🤔
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при хуцпе урода нужны только рабы и батраки поэтому и начали школы закрывать. Раньше не закрывали.
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В 2017/18 учебном году Министерство образования и науки Украины сократит количество школ до 16 566. По данным агентства "Украинские новости", в Киеве останется 435 школ.
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Надо говорить "при пєтрє такого нєбыло" и сразу читай пост SergeLi
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Отменить школы и сразу закреплять батраков за приСлугами УРода. Нечего холопам учица , по Г+Г всему научат.
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В школах 6-11 классы давно пора переводить на онлайн обучение в результате чего на 10 школ достаточно будет 2 учителя по каждому предмету. Соответственно зарплату поднять можно сразу в 2 раза. Остальные на переквалификацию. Соответственно нужна оптимизация самих школ, произойдет сокращение потребления газа, света и т.д.
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да вообще 6-11 классьі можно перевести на заочную форму и пусть два раза в год на сессию приходят да и все, остальное время могут родителям помогать.
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Какие неблагодарные люди, украинская власть им полезные еврореформы, а они в знак протеста движение перекрывают.
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war3 Вони не хочуть жити по європейськи,бо це совки.
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war3 Саме тому і в України багато проблем,бо більшість з совковим мислинням.
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решение о закрытии школ принял первомайский гор совет еще в прошлом году. половина из состава депутатов гор совета - бпп. вот и думайте
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