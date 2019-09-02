 Сотрудники двух школ на Харьковщине перекрыли движение в знак протеста против закрытия их учебных заведений, - полиция. ФОТО

Несколько десятков работников, несогласных с реорганизацией двух школ города, прошли пешим ходом по пешеходному переходу на улице Харьковской и перекрыли движение транспорта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Полицейские приняли необходимые меры для недопущения нарушения общественного порядка и безопасности. Также работники полиции обеспечили дорожное движение и организовали отвод транспортных средств. Акция длилась 40 минут, благодаря отводу транспорта движение не прекращалось", - говорится в сообщении.