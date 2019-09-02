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Все про:армия (7511) женщины (556) Киев (17862) лицей (38) гендерные проблемы (103)

 "Буду летчиком, как и отец", - в Киевский военный лицей впервые приняли девушек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна (КВЛ) впервые за всю историю учебного заведения набрали на обучение девушек.

20 десятиклассниц, сами того не понимая, сделали большой прорыв в военном образовании: если "эксперимент" будет удачным, в КВЛ и в дальнейшем будут набирать лицеистов обоих полов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Еще несколько лет назад младший лейтенант Юлия Микитенко не представляла, что переведется из боевого подразделения в КВЛ. 24-летняя офицер-воспитатель вернулась домой в Киев после того, как в феврале 2018 года в бою на Светлодарской дуге погиб ее муж, разведчик 25-го тербата "Киевская Русь", 54-й ОМБр Илья Сербин.

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"Мне, - рассказывает Юлия, - тогда дали 10 суток отпуска по семейным обстоятельствам. В лицее работала моя мама, здесь учился брат. Мне давно предлагали перевестись, но я отказывалась. Уже после трагедии осознала, что не потяну дальше должность командира разведвзвода, и начала процедуру перевода".

Ходатайство о ее переводе из батальона несколько раз "заворачивали" военное командование. Офицер-воспитатель признается: все, наконец, удалось только благодаря личному обращению командира роты майора Олега Макитренко и начальника лицея - Героя Украины, генерал-майора Игоря Гордийчука. Его, офицера-легенду, который чудом выжил после тяжелого ранения в боях за Саур-Могилу, в КВЛ очень ценят и уважают. Генерал с позывным Сумрак сделал "большую чистку" преподавательского состава, начал разбираться с землей КВЛ, которую ранее передали под застройку, и пошел, как говорят в лицее, на "эксперимент" - впервые в истории позволил набрать в "Богуна" взвод девушек .

Буду летчиком, как и отец, - в Киевский военный лицей впервые приняли девушек 01

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"Все 20 понимают, куда попали? - риторически спрашивает Юлия. - Нет, конечно, нет. Здесь есть девушки, которые, на мой взгляд, еще могут сказать: "Простите, мы не были к такому готовы". И никто не осудит их: армия - это очень непросто. Вместе с тем, в лицей вступили девушки, которые всю сознательную жизнь мечтали стать военными. Они мотивированы, знают, чего хотят, и куда будут поступать дальше. В общем по первому взводу четвертой роты КВЛ мы не делаем четких прогнозов: 3 сентября они едут на полигон, а 14 октября будут принимать присягу лицеиста - тогда и увидим, кто действительно хочет быть офицером, а кто - нет".

Взвод девушек стал отдельным классом: 20 лицеисток живут в новой казарме, рассчитанной на 50 мест. В отличие от мужчин, у них есть два, а не один, бойлера, сушилка для белья и биде. Все остальное в условиях проживания - одинаковое.

Одна из идей "эксперимента" со взводом девушек - реальная интеграция женщин-командиров в военную среду мужчин, так лицеистки будут пересекаться с ребятами из других взводов, например, на строевой подготовке и вечерней прогулке.

"Но, - подчеркивает младший лейтенант, - мы, все же, проводим работу с разъяснениями относительно взаимоотношений между двумя полами. Никто не против дружбы, но девушкам я говорю откровенно: "Разрешите раз воспринять себя как "некую девочку", а не как лицеистку в такой же форме, - навсегда останетесь той просто "какой-то девочкой".

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Буду летчиком, как и отец, - в Киевский военный лицей впервые приняли девушек 02

Лине Назиповой из Винницы - 15. И она как раз - одна из тех, кто был готов к армии, кажется, еще с пеленок. Мама девушки - прапорщик, отец - майор, а дедушка - полковник.

"Весной 2014-го мама и папа начали долго задерживаться на работе. А потом папа вообще уехал. Первые день и ночь без него были тяжелыми - я просто раньше не знала, как это, когда отца нет рядом. Помню еще, как он впервые приехал в отпуск: я пришла из школы, а папа уже был дома - увидел меня, я подбежала и... И потекли слезы", - рассказывает она.

Сейчас папа и дедушка Лины на пенсии, а раньше оба служили вертолетчиками. Еще до вступления в КВЛ девушка решила пойти по их стопам - говорит, мечтает тоже стать военным летчиком.

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Буду летчиком, как и отец, - в Киевский военный лицей впервые приняли девушек 03

Ровесница Лины Аполлинария Иванова выросла в семье психологов, тоже когда-то мечтала продолжить дело отца, но у нее дома началась война. Северодонецк Луганской области, откуда родом лицеистка, достаточно быстро освободили украинские военные. Но "привкус войны" все же наложил на девушку свой отпечаток: "Мои родители сразу были против так называемых ЛДНР. Они не скрывали от меня, что в городе и стране что-то происходит. Однажды я слышала, как отец говорил: "Мы - украинцы, нам не нужно никакой другой страны. Если здесь установят то другое - уедем". Собственно, в 2014-м так и получилось - мама осталась присматривать за бабушкой, а мы с отцом и сестрой выехали в Киев".

Отец девушки не просто вывез в безопасное место своих дочерей - он забирал из боевых действий чужих детей и вывозил в лагерь с палатками в лесу под Дымер Киевской области.

Стать военной Аполлинария решила в 11 лет. В лагерь, куда папа девушки свозил из Донбасса малышей, как-то приехали военные. В одной из программ психологической реабилитации участников боевых действий была предусмотрена работа с детьми: ветераны устраивали в лагере соревнования, вспоминали детство и рассказывали, как жили на войне.

"Тогда, - заключает лицеистка, - я поняла, что хочу быть военной. Родители поддержали меня и начали отправлять в патриотические лагеря: там были ночные рейды, нас учили тактике боя, разборке-сборке автомата. Это помогло мне определиться с будущей военной специальностью. Я хочу быть разведчиком! Буду поступать в одну из "сухопуток" и планирую собственным примером доказать, что девушки также могут быть боевыми командирами".

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Буду летчиком, как и отец, - в Киевский военный лицей впервые приняли девушек 04
Буду летчиком, как и отец, - в Киевский военный лицей впервые приняли девушек 05

Источник: https://censor.net.ua/p3145820
 
   
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На нари шоколадного мародера!
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Класс! Респект девчонкам!
Теперь докажите всем нам, что не у всех женщин топографический кретинизм, и не все женщины кричат, когда им страшно. 🇺🇦👍😁
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Повністю підтримую. Молодці дівчата!!! Хай вам щастить 👍
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С пафосом в статье всё в порядке. А авиации-то нет. Можно сразу заодно и в отряд космонавтов баб набрать и к полетам на Марс готовить. Правда нет ещё средств доставки и возвращения.
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А чем занимается твоя ватная *****?Давай-скажу😂🌷
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