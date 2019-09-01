EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1572  10
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5719) Кривой Рог (633) смерть (6113) ГСЧС (2246)

 Три человека погибли в результате столкновения "Москвича" и Ford в Кривом Роге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

При столкновении двух автомобилей на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке в Кривом Роге погибли три человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт управления ГСЧС в Днепропетровской области, авария произошла 1 сентября днем.

"Три человека погибли, а именно, водитель авто "Москвич", 1976 года рождения, и водитель и пассажир автомобиля Ford, 1985 и 1958 годов рождения соответственно", - говорится в сообщении ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель Моршина на Volkswagen сбил отца с двумя детьми в Стрые, 4-месячный ребенок погиб, - полиция. ФОТОрепортаж

На месте происшествия оперативники обнаружили утечку горюче-смазочных материалов.

"Чтобы избежать возгорания, горючее было смыто с дорожного покрытия автодороги", - отметили в пресс-службе ведомства.

К работам привлекались четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Три человека погибли в результате столкновения Москвича и Ford в Кривом Роге, - ГСЧС 01

Также смотрите: Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Три человека погибли в результате столкновения Москвича и Ford в Кривом Роге, - ГСЧС 02
Три человека погибли в результате столкновения Москвича и Ford в Кривом Роге, - ГСЧС 03
Фото: dp.dsns.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3145816
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шо за вулиця Літке у Микитиному Розі?
 показать весь комментарий
 
Граф Фёдор Петро́вич Ли́тке - русский мореплаватель, географ, исследователь Арктики, генерал-адъютант, адмирал, президент Академии Наук в 1864-1882. Действительно. Почему не Бандеры? Предлагаю по аналогии, как в Нью-Йорке пронумерованные стриты и авеню. Бандеры 1,2,3... в одном направлении, а Петлюры 1,2,3... в перпендикулярном.
 показать весь комментарий
 
Ще допускаю що бандерівці були в Кривому Розі, а що той граф там забув, там навіть моря нема.
 показать весь комментарий
 
скорость сбрасывает только трус ! Давите гашетку , проживете не долго. но ярко .
 показать весь комментарий
 
Думаю , что "москвич" врядли-бы так разогнался ... Что-бы так разбить "морды" ... полет был очень низкий . Блин...
 показать весь комментарий
 
 
Как так? Я смотрел тесты евро нас кап там машина в хлам, а как узнал скорость то офигел..всего то 64 км\час. Или ты думаешь для таких повреждений надо 200 лететь?? Там по физике если не ошибаюсь энергия растёт не пропорционально росту скорости, а значительно опережая рост скорости. Каждые +10 км\ч очень сильно увеличивают энергию, хотя со стороны кажеца что 60 и 70 разница небольшая это не так - разница огромна.
 показать весь комментарий
 
Судя по фото, или "Москвич" был железобетонный, или "Форд" был "небит-некрашен".
 показать весь комментарий
 
СРСР робив машини як трактори по товщині заліза.
 показать весь комментарий
 
Разве Москвичи ещё ездят. Даже при СССР их считали редким ламучим деревянным гавном. ХЗ кто на них будет ездить в 2019.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх