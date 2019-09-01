 Три человека погибли в результате столкновения "Москвича" и Ford в Кривом Роге, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт управления ГСЧС в Днепропетровской области, авария произошла 1 сентября днем.

"Три человека погибли, а именно, водитель авто "Москвич", 1976 года рождения, и водитель и пассажир автомобиля Ford, 1985 и 1958 годов рождения соответственно", - говорится в сообщении ГСЧС.

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На месте происшествия оперативники обнаружили утечку горюче-смазочных материалов.

"Чтобы избежать возгорания, горючее было смыто с дорожного покрытия автодороги", - отметили в пресс-службе ведомства.

К работам привлекались четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Фото: dp.dsns.gov.ua