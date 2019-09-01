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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Укроборонпром (766) Кривонос Сергей (50)

 Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия "Укроборонпрома". ФОТОрепортаж

"Укроборонпром" остро нуждается в замене менеджмента, считает заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос после посещения четырех предприятий концерна.

О результатах поездки он рассказал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Вначале он посетил Житомирский бронетанковый завод, на котором до сих пор не назначен директор.

"Месяц прошел с тех пор как нет предыдущего директора. Нового не назначили, хотя мной официально подавалась кандидатура для временного назначения, поддержанная коллективом завода, но реакции со стороны руководства "Укроборонпрома" нет", - написал он, подчеркнув, что завод имеет один из самых мощных потенциалов в стране, но не использует его.

Иначе ситуация складывается на Шепетовском ремонтном заводе, который Кривонос посетил следующим.

"Все отличается в лучшую сторону начиная с отношения руководства завода к своим подчиненным, организации производства, расширения возможностей производства, заработной платы на заводе (она в два - три раза выше, чем в Житомире). Там также достаточно проблем, но несмотря на это завод не разворован, постоянно ведется работа по модернизации производства, берегут обученный персонал, ведется работа по передаче опыта от старших к молодым, социальное обеспечение на достойном уровне", - рассказал заместитель секретаря СНБО.

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Далее Кривонос поехал в Ривне, чтобы посетить Автомобильный ремонтный завод или, как он отметил, то, что от него осталось.

"Когда-то завод имел прекрасные производственные возможности и около тысячи человек персонала. Сейчас половина цехов продана за долги и работников не более 70. Заказов нет. Счета арестованы. В глазах людей безнадежность и разочарование. Часть территории используется для хранения имущества Министерства обороны Украины. Тысячи двигателей лежат под открытым небом, а автомобильная техника, которая нужна для наших воинов на востоке Украины ржавеет на улице", - описал он увиденное.

Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия Укроборонпрома 01
Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия Укроборонпрома 02
Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия Укроборонпрома 03
Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия Укроборонпрома 04
Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия Укроборонпрома 05
Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия Укроборонпрома 06
Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия Укроборонпрома 07

"Дикий контраст" после Ривного увидел Кривонос в Луцке, посетив ремонтний завод " Мотор".

"Порядок и чистота, как в роддоме. Цеха с новыми станками и другим оборудованием. Практически все начальники цехов молодые ребята, но уже прошедшие должности низших звеньев производства. Завод проводит кадровую работу даже со школьниками, которые после окончания школы поступают в профильные вузы - а стипендию выплачивает завод. Затем они возвращаются на завод и растут до начальников цехов", - рассказал заместитель секретаря СНБО.

Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия Укроборонпрома 08
Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия Укроборонпрома 09
Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия Укроборонпрома 10

При этом он подчеркнул, что проблемы есть на всех 4 предприятиях, включая вопрос импортозамещения. Однако кто-то ищет выход из сложных ситуаций и находит его, а кто-то опускает руки и пускает все на самотек. При этом он подчеркнул, что вопрос импортозамещения будет комплексно обсуждаться в ближайшее время.

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Замсекретаря СНБО также добавил, что "Укроборонпром" остро нуждается в замене менеджмента на более эффективный.

"Еще нужно много расшевелить в этом улье, чтобы выгнать всех трутней и дать возможность пчелам носить мед для нашей Украины!" - резюмировал Кривонос.

Следует отметить, что пост Кривонос написал 29 августа, а на следующий день президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина и назначил на эту должность бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.

Источник: https://censor.net.ua/p3145778
 
   
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До Порошенка армия была гола-боса, он ее потужно рехформував до стандартов НАТО, а пришел Зеленский - и снова появились эти разваленные здания и прогнившие ЗИЛы. Доколе?
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Так що зелепуп зорбив? Обдовбаний у вр приліз?
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" До Порошенка армия была гола-боса, он ее потужно рехформував до стандартов НАТО "


Угу , даже свои гроши вкладывал , як лолиботы кажуть . Только чеки не хотят показывать ... Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 8065
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ДИБИЛ, разтули свои поросячие бельки!
За три месяца нельзя было так укакошить оборонку, это происходило во времена семейки свинарчуков и шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ
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аха ... Булкин , ты не в теме . Это Rozhenko так лолиботов гоняет Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 8973
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Можна ще сказати що Зеленський відновив завод в Луцьку, а Порошенко знищив в Рівному.
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В Рівному по заводу наче Мамай пройшов.
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Походу не прошел, а как сел в 90-х так и сидит не куда не уходит)
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заместитель секретаря СНБО .. так какие у него полномочия? Это не тот Кривонос, который пообещал поддержать Зеленского, потом снял свою кандидатуру в пользу Порошенко, а теперь опять к Зеленскому присосался?
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Щас зє налапає нового менеджменту біля найближчих ларьків і все буде як в роддомі!
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всё течёт и всё меняется
где то директор на своём месте и оправдывает своё присутствие на должности
а, где директор должен цеха подметать веником, а не заводом руководить
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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