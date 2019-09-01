 СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Читайте также: В этом году в Бахмуте набрали только украиноязычные первые классыИсточник: https://censor.net.ua/p3145772
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Сам удивился. Может и не все такие сознательные
А само мероприятие правильно, а то в Киеве и Кривом роге, забыли что война с 2014 года . В остальных городах расслабуха .
Комментарий по комментариям - порохоботы, а вы действительно ущербные...
Вот реально, в последнее время, даже в диалоги нет желания с вами вступать...
Такое чувство, после общения с вами, что в дерьмо влез...