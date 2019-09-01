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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (9993) СБУ (13782) школа (1891)

 СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицейскими в канун нового учебного года проверяют школы в Киеве, Ивано-Франковске, Днепре, Кривом Роге и Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы 01
СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы 02
СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы 03

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СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы 04
СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы 05
СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы 06
СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы 07

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СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы 08
СБУ и полиция проводят профилактические проверки школ перед началом учебы 09

Источник: https://censor.net.ua/p3145772
 
 
 Топ комментарии
 
Комментарий по статье - хорошее дело делают...
Комментарий по комментариям - порохоботы, а вы действительно ущербные...

Вот реально, в последнее время, даже в диалоги нет желания с вами вступать...
Такое чувство, после общения с вами, что в дерьмо влез...
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Кстати хрдят -видел как кинолог, после дел, достал из подсумка пакет и совочек.
Сам удивился. Может и не все такие сознательные
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Не понял, а Ивано-Франковске зачем.

А само мероприятие правильно, а то в Киеве и Кривом роге, забыли что война с 2014 года . В остальных городах расслабуха .
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не вижу смысла-пуйло уже это не надо так как Зебил шаг за шагом делает то что хочет пуйло а нашим тоже не нужно
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Комментарий по статье - хорошее дело делают...
Комментарий по комментариям - порохоботы, а вы действительно ущербные...

Вот реально, в последнее время, даже в диалоги нет желания с вами вступать...
Такое чувство, после общения с вами, что в дерьмо влез...
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