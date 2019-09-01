 Юноша погиб при пожаре в детском лагере на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар произошел на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" в одноименном селе. Огонь уничтожил здание сцены на площади 50 квадратных метров.
Во время тушения пожара спасатели нашли тело 17-летнего юноши. По состоянию на 31 августа детей в лагере уже не было.
Как сообщили в пресс-службе полиции области, погибший - 17-летний житель Орлова, который работал в этом учреждении на должности радиотехника.
Правоохранители возбудили дело по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.