EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  3654  52
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5718) Львовщина (1727) смерть (6108)

 Житель Моршина на Volkswagen сбил отца с двумя детьми в Стрые, 4-месячный ребенок погиб, - полиция. ФОТОрепортаж

Четырехмесячный мальчик скончался в реанимационном отделении больницы. Двухлетняя девочка и мужчина госпитализированы с телесными повреждениями.

В Стрыйский отдел полиции 30 августа поступило сообщение о том, что в 20:22 в райцентре на улице Галицкой произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Volkswagen T5, 60-летний житель города Моршин, совершил наезд на 40-летнего местного жителя и двух его несовершеннолетних детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла девушка-водитель, ее пассажиры - госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате ДТП 4-месячный мальчик умер от полученных травм в больнице. Его двухлетняя сестра госпитализирована в травматологию, у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы губы и лобной области. Их отец также госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими телесными повреждениями.

Водитель автомобиля задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Житель Моршина на Volkswagen сбил отца с двумя детьми в Стрые, 4-месячный ребенок погиб, - полиция 01

Также смотрите: Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве. ФОТО

Житель Моршина на Volkswagen сбил отца с двумя детьми в Стрые, 4-месячный ребенок погиб, - полиция 02
Житель Моршина на Volkswagen сбил отца с двумя детьми в Стрые, 4-месячный ребенок погиб, - полиция 03
Житель Моршина на Volkswagen сбил отца с двумя детьми в Стрые, 4-месячный ребенок погиб, - полиция 04
Фото: facebook.com/toribal

Смотрите также: Водитель внедорожника, сдавая задним ходом, переехал женщину с ребенком во дворе дома в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/p3145740
 
 
 Топ комментарии
 
Заради справедливості - іноді бувають випадки, коли водій дійсно не встиг зреагувати або пішоходи йшли не зовсім там, де можна.
Тому почекаємо подробиць. Але в основному так, водятли такі водятли...

Співчуття сім'ї дитини.
RIP
 показать весь комментарий
 
60-річний бидляк вбив чотиримісячного хлопчика.
 показать весь комментарий
 
здесь не есть место политики... это место скорби и гнева...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
60-річний бидляк вбив чотиримісячного хлопчика.
 показать весь комментарий
 
 
Заради справедливості - іноді бувають випадки, коли водій дійсно не встиг зреагувати або пішоходи йшли не зовсім там, де можна.
Тому почекаємо подробиць. Але в основному так, водятли такі водятли...

Співчуття сім'ї дитини.
RIP
 показать весь комментарий
 
 
несусветный ужас...- не будет никогда "выпадку", если гибнут дети в коляске..- только расхляба прокладки от руля до седалища(((
 показать весь комментарий
 
 
Кажу не про цей випадок (до того ж з дітьми був батько), але... всі ми знаємо про соціальний біль, відомий як ЯЖЕМАТЬ. І як цей різновид ТП себе поводить в цілому. А коли вони з лічінусами в колясках переходять дорогу - це окрема картина жахів.
 показать весь комментарий
 
То, что дети гибнут в колясках это действительно ужас. Но тут вы не правы. Вы когда нибудь ездили по темному городу где вдоль дороги ростут низкорослые деревья или кусты? Даже если есть пешеходный переход он не дает права пешеходу переходить улицу не убедившись, что он не создаст аварийной ситуации, т.е. не убедится, что на дороге нет автомобиля на опасном растоянии. Я был в такой ситуации, слава Богу обошлось без жертв и увечий.
 показать весь комментарий
 
 
та у нас большинство таких населенных пунктов, особенно некрупных
 показать весь комментарий
 
 
Просто над вашим коментом написав про ЯЖЕМАТЕРЕЙ!!!111!1 з дітьми (не тільки в колясках). Неодноразово бачив, як ці дурепи переходять вулицю. Лічінус починає бігати, юна мамаша хаотично метушиться немов квочка, намагаючись його упіймати за руку... і все це на дорозі пізно ввечері, а поруч поворот, і через дерева та хащі ані хмуйочка не видно, що там за рогом... Якщо (тьху-тьху) щось трапиться - то велике питання, а чи водій винен.
 показать весь комментарий
 
 
..вот на это (на таких ходоков) есть пдд-глаза-мазги-руки-ноги водилы...- если связка не работает-= имеем то, шо не поддается осознанию...
 показать весь комментарий
 
Сразу видно вы не водитель. Если онО выскакивает из под дерева или из за куста в темное время суток прямо под колеса, а вы едете даже 40 км/час, вы не можете отановить автомобиль как укопаный, даже если у вас молненосная реакция. Есть тормозной путь, есть кинетическая энергия которая будет передвигать авто даже если вы вовремя нажали на педать тормоза.
 показать весь комментарий
 
 
..вот на это (на таких ходоков) есть пдд-глаза-мазги-руки-ноги водилы...- если связка не работает-= имеем то, шо не поддается осознанию...
 показать весь комментарий
 
в Стрию місцеві водії завжди пропускають на переході ,інколи стоїш просто біля переходу на тротуарі а він махає рукою--мол шуруй вже ,не тормози......і відразу відно хто з водіїв не місцевий ..ті женуть падлюки.наплювати на пішоходів і в останній момент може притормозити....найгірше в Трускавці по об'їзних дорогах на вул.Мазепи ...там і на зебрі можуть по ногах проїхати або збити..
 показать весь комментарий
 
 
У нас желто-белые пешеходные переходы без светофоров и когда пешеход подходит к переходу и ступает на него, то автомобили останавливаются, встречалось, конечно, что по другой полосе проскакивают или за спиной, когда одну полосу перейдёшь, а в общем - дисциплина хорошая.
 показать весь комментарий
 
 
Кілька днів тому з'їздив до Ірпеня (25 км від центру Києва). Доглянуті центральні вулиці, світлофори на кожному четвертому перехресті, лежачі поліцейські, підвищення рівня дороги на перехрестях... АЛЕ НЕМА ЗНАКІВ "Пішохідний перехід" і розмітки! Я мусив здогадуватися "де пішоходи звикли переходити через вулицю?"
 показать весь комментарий
 
 
зачекайте з висновками.думаю завтра все проясниться
 показать весь комментарий
 
 
здесь не есть место политики... это место скорби и гнева...
 показать весь комментарий
 
 
Пожилым инвалидки надо выдавать с обьёмом двигла 0.8 литра!
 показать весь комментарий
 
ты думаешь если кого то собьет smart на скорости пострадавшему намного легче будет - я не уверен
 показать весь комментарий
 
 
Права за сало купил? у смарта тормозной путь в четыра раза короче.
 показать весь комментарий
 
 
А стан дорожного покриття? Яка там пляма контакту покришок Смарта з дорогою?
 показать весь комментарий
 
Скажу так, там не місце міжнародній дорозі! Суєта вечором страшна (особливо в сутінках) - диско-кулуб, фастфуд-ларьки, коледж зі студентами, жилий район. Літом взагалі люди перебігають ту трасу, як бюлохи, щоб дістатись річки.
 показать весь комментарий
 
 
P.S. Під самим львівським мостом (основна міжнародна дорога на Європу) намалювали типу пішоход для студентів. Але хто з траси в місто з'їзджає хрен там коли встигне затормозити!
 показать весь комментарий
 
 
там з мосту як з траси ніхто не тормозить...а як заїзжати на міст з міста перед переходом.то фури задовбали
 показать весь комментарий
 
Бо траспортники наробили з переходами все як для людей!
Відрізають села від міст, є приклад по київ-харків. Щоб селянам виїхать з міста треба намотать +6км, це по пдд, то люди переходять там де до покращення перехрестя було.
Ось координати жпс де люди ризикуючи собою переходять трасу 49.795289,33.293583 а ось покращений об'їзд до сел 49.781760,33.318816 це нормально?

Дуже шкода малечу, скаліченим одужання, рідним співчуття.
 показать весь комментарий
 
По украинским дорогам, (если это можно так назвать?) -- надо ездить на украинских машинах! (если такие есть?)
...а то -- возьми микроскоп и выровняй им гвоздь...
 показать весь комментарий
 
А ШО МЕШАЕТ СООБЛЮДАТЬ ПДД НА ИНОМАРКЕ?????? 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
-- жаба, коняки и понты... ...всё остальное не мешает...*)
 показать весь комментарий
 
 
НУ ТАК И ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ,,УКРАИНСКИЕ ДОРОГИ" И ИНОМАРКИ????
ГДЕ ОНИ В ЭТОЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМУЛЕ?????? БО ЕСЛИ В ЧЕРЕПУШКЕ ПРОКЛАДКИ ПО Е БЕНЬ, ТО НЕПОМОГУТ НИ ДОРОГИ, НИ СОВДЕПОВСКИЕ МАШИНЫ, НИ ДАЖЕ СУПЕРЕ-ПУПЕР ВУМНАЯ ТЕСЛЯ, БО ОТАКИЕ ПРОКЛАДКИ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ КАК СЕСТЬ ЗА РУЛЬ ВЫБИВАЮТ МАШИНЕ ВСЕ МОЗГИ. И ПРИМЕРОВ ТАКОГО ИДИОТИЗМА ВАРВАРОВ В УКРАИНЕ УЖЕ ДОСТАТОЧНО.
 показать весь комментарий
 
 
-- эта! -- ты меня, такими бльшими буквами, больше ни о чём не спрашивай -- это ж в мозг не влазит...*)
 показать весь комментарий
 
 
😂😅😂 добра, спробую не забути еслі шо. 😉
 показать весь комментарий
 
 
-- я рад, шо тебе от меня мгновенно полехчало... -- ещё смайлики глючат трошки! ...тоже уладимся...*)
 показать весь комментарий
 
столыпин-вагон транспортер иномарка????
скорее инолом.
 показать весь комментарий
 
паленую водку по левым точкам развозить, или пяток мешков картошки
 показать весь комментарий
 
ТО МОЖНО ДЕЛАТЬ НА ЛЮБОЙ МАШИНЕ. ТЫ НЕВИДЕЛ КАРТИНУ МАСЛОМ КАК НА ТЕСЛЕ СТОГ СЕНА ПЕРЕВОЗИЛИ????? А Я ВИДЕЛ. ТАК ШО ТЕПЕРЬ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ ВЫВОД ШО ТЕСЛЯ ЭТО ТЕЛЕГА-ТАРАНТАС?????? 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
Куча случаев, когда рядом аллейка , но они по проезжей части прутся...Надо разбираться, потом выводы делать...
 показать весь комментарий
 
Посадить этого идиота на долгие годы, хотя и этим конечно же, ребёнка не вернёшь.
 показать весь комментарий
 
 
Дать пожизненное твари! Но возникает вопрос, какого хрена "местный житель" шарится в темень (как видно на фото уже темно) с двумя малолетними детьми, один из которых вообще грудничок, возле трассы, где носятся неадекваты? Это, конечно, не снимает вины с быдла за рулём.
Горе.... Искренние соболезнования семье... Потерять ребенка.... пипец... Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція - Цензор.НЕТ 396
 показать весь комментарий
 
ПО ПЕРШЕ НЕ ТРАСА, А НАСЕЛЕННИЙ ПУНКТ. СКОРОСТЬ НЕ БІЛЬШЕ 50. ДОСТАТНЬО ЩОБ РЕАГУВАТИ НА БУДЬ ЯКІ ПЕРЕШКОДИ.
ПО ДРУГЕ О 20 ХВИЛИН НА ДЕВ'ЯТУ ВЕЧОРА, КОЛИ ЦЕ ТРАПИЛОСЬ, ТАМ ЩЕ СВІТЛО. А ФОТО ЗРОБЛЕНІ НАПЕВНО КОЛИ ПРИЇХАЛА ПОЛІЦІЯ.
 показать весь комментарий
 
Сам водитель со стажем, но не уверен, что в 60 лет сяду за руль. Лучше сына или внука попрошу.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх