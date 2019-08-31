 Житель Моршина на Volkswagen сбил отца с двумя детьми в Стрые, 4-месячный ребенок погиб, - полиция. ФОТОрепортаж

В Стрыйский отдел полиции 30 августа поступило сообщение о том, что в 20:22 в райцентре на улице Галицкой произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, водитель Volkswagen T5, 60-летний житель города Моршин, совершил наезд на 40-летнего местного жителя и двух его несовершеннолетних детей.
В результате ДТП 4-месячный мальчик умер от полученных травм в больнице. Его двухлетняя сестра госпитализирована в травматологию, у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы губы и лобной области. Их отец также госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими телесными повреждениями.
Водитель автомобиля задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Тому почекаємо подробиць. Але в основному так, водятли такі водятли...
Співчуття сім'ї дитини.
RIP
Відрізають села від міст, є приклад по київ-харків. Щоб селянам виїхать з міста треба намотать +6км, це по пдд, то люди переходять там де до покращення перехрестя було.
Ось координати жпс де люди ризикуючи собою переходять трасу 49.795289,33.293583 а ось покращений об'їзд до сел 49.781760,33.318816 це нормально?
Дуже шкода малечу, скаліченим одужання, рідним співчуття.
...а то -- возьми микроскоп и выровняй им гвоздь...
ГДЕ ОНИ В ЭТОЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМУЛЕ?????? БО ЕСЛИ В ЧЕРЕПУШКЕ ПРОКЛАДКИ ПО Е БЕНЬ, ТО НЕПОМОГУТ НИ ДОРОГИ, НИ СОВДЕПОВСКИЕ МАШИНЫ, НИ ДАЖЕ СУПЕРЕ-ПУПЕР ВУМНАЯ ТЕСЛЯ, БО ОТАКИЕ ПРОКЛАДКИ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ КАК СЕСТЬ ЗА РУЛЬ ВЫБИВАЮТ МАШИНЕ ВСЕ МОЗГИ. И ПРИМЕРОВ ТАКОГО ИДИОТИЗМА ВАРВАРОВ В УКРАИНЕ УЖЕ ДОСТАТОЧНО.
скорее инолом.
Горе.... Искренние соболезнования семье... Потерять ребенка.... пипец...
ПО ДРУГЕ О 20 ХВИЛИН НА ДЕВ'ЯТУ ВЕЧОРА, КОЛИ ЦЕ ТРАПИЛОСЬ, ТАМ ЩЕ СВІТЛО. А ФОТО ЗРОБЛЕНІ НАПЕВНО КОЛИ ПРИЇХАЛА ПОЛІЦІЯ.