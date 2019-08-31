 Житель Моршина на Volkswagen сбил отца с двумя детьми в Стрые, 4-месячный ребенок погиб, - полиция. ФОТОрепортаж

В Стрыйский отдел полиции 30 августа поступило сообщение о том, что в 20:22 в райцентре на улице Галицкой произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Volkswagen T5, 60-летний житель города Моршин, совершил наезд на 40-летнего местного жителя и двух его несовершеннолетних детей.

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В результате ДТП 4-месячный мальчик умер от полученных травм в больнице. Его двухлетняя сестра госпитализирована в травматологию, у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы губы и лобной области. Их отец также госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими телесными повреждениями.

Водитель автомобиля задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Фото: facebook.com/toribal

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