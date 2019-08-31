 В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших 4 года назад во время беспорядков у Верховной Рады. ФОТОрепортаж

Церемония почтения памяти гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко началась с молебна. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
В церемонии приняли участие родственники погибших, коллеги, чиновники. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании парламента. В церемонии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и командующий Нацгвардии Николай Балан.
"Ребята погибли, есть и видеофиксация, и многие другие вещи, но на самом деле никто не понес наказания за те страшные события. Мы понимаем, что очень страшно, когда гибнут наши ребята на востоке, защищая государство, но в разы страшнее, когда они погибают в центре столицы Украины, возле парламента, защищая народных депутатов, защищая граждан Украины, и это остается безнаказанным", - сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.
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Он пояснил, что депутаты могут тщательно изучить события, пообщаться с близкими погибших и пострадавших или, например, "приходить на суд и смотреть, что происходит, - это в рамках действующего законодательства".
"Такой общественный контроль будет, я думаю, не лишним", - добавил Разумков.
Напомним, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле Верховной Рады произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.
Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.
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а за вбивства беззбройних активістів "беркутівцями" хтось поніс наказаніє? Вбивали,калічили,відрізали голови майданівцям...Ці нелюди понесли покарання?
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НО!!!
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То что там БЫЛИ СНАЙПЕРА С РОСИИ --ЕСТЬ ВИДЭО С НИКОЛАЕВССКОГО АЭРОПОРТА,,
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ЕСТЬ ВИДЭО , Как ОНИ ВЫХОДЯТ С КРЫЩ ГОСТИННИЦ и ПАРУБИЙ ИХ ВЫВОДИТ , во ИЗБЕЖАНИЯ САМОСУДА , или ...
НЕЗНАЮ !.
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САМОСУД--ЭТО БЫЛО БЫ ,,,,,,,,,,,, ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Це основне що буде відбуватися з Нацгвардією за часів зє - "возле парламента, защищая народных депутатов..."
Справа в іншому. На ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ України - не проводити парад. Бо це витрати. Краще гроші віддати бійцям.
А чому зараз не віддати гроші сім"ям загиблих і не вчинювати це дійство?
Вам по вухах їздять, а ви сидите з роззявленими ротами.
На обіжєних воду возят, а єщє іх .....т кто попало.
Не будь обіженим. Чим коріше ти це зрозумієш тим тобі легше жити буде.
якщо так- то це і буде зрада.
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160831_31aug_anniversary_sx
Протестували? Протести мають бути без зброї!
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...видел я тех сынков, шо их морозили на Грушевского, прессовали на Майдане и жгли на Динамо.
...а за тех, кто сопротивлялся Нацгвардии, где Торжественное Шагомотание? -- они ж Нацгвардию на подвиги сподвигли!
а вони не зобовьязанi перед ПАРАХАБОТИКАМИ ОТЧИТЫВАТЬСЯ...
ГДЕ ХОТЯТ ТАМ И НЮХАЮТ....ОЙ СОРРИ ГУЛЯЮТ
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Зеленский в Польше, на официальном мероприятии
Где твой сивочолий гетьман?
в выходной день??
а богдан??
а ленка???
он знал что сегодня жалоба???
ГОВОРЮ ОФИЦИАЛЬНО..Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ПОРОХО( СЛАБЫЙ ..ПИНОЧЕТА НАМ ТОГДА НАДО БЫЛО)
ПОЧЕМУ ********** ЕСЛИ НЕ ЗА НИХ ТО ПОРОХОБОТ...ПО ХАРЕ МУДАЧЬЕ НАСТУЧАТЬ...ЗА И ПАЛИ...БОМЖИ Е П А ННЫЕ
я уверен что в декабре 73% будут говорить что голосовали не за зе а против по
за барака обаму проголосовал...устраивает?? или донос устроишь??
3ДЕНЬ ПОВНОI НОВОIВЛАДИ
ЗНОВУ НIХТО НЕ СИДИТЬ
-- Гн. Разумков, а где вы были во время Майдана?
-- Я очень сильно болел...
-- За кого болели?
-- За себя и за того парня!
-- у нас всё очень различается! -- особенно, когда одно перетекает в другое -- такое же самое...
Благодаря сопротивлению украинских патриотов, Иуда, на совести которого тысячи жизней украинцев не смог реализовать этот предательский план, разработанный ******
Но он не увенчатся успехом и о нем прекрасно знают
Зато есть каждый день их трупы и дальше будет еще только больш
Не видать ***** федерализации Украини
Можешь заодно минские договорённости Петей подписанные открыть
А также поинтересуйся почему с украинской стороны на границе с АРК стоит щит уже несколько лет Автономная крымскотатарская республика Крым
Когда Петя успел Крым отдать только татарам, где там Конституция и что с федерализацией
І щоб не повертатись сюди більше - просто нагадаю всім адекватним, що зміни в Конституції стосовно Генпрокуратури були внесені не заради Генпрокурора, а в ході т.зв. "судової реформи" а по суті - реформи всіх правоохороних органів за наполяганням Майдану Гідності і під контролем міжнародних організацій (ПАРЄ, ЄС, МВФ, СБ, Венеціанської комісії. тощо).
Причём запланированная с двух стороны - власти и провокаторов
Короче время покажет..........