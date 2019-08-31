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 Общество
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Все про:беспорядки (299) ВР (23483) Национальная гвардия (1227) Разумков Дмитрий (172)

 В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших 4 года назад во время беспорядков у Верховной Рады. ФОТОрепортаж

Возле Верховной Рады Украины, на площади Конституции, состоялась церемония почтения памяти четырех бойцов Национальной гвардии, погибших во время массовых беспорядков у здания парламента 31 августа 2015 года.

Церемония почтения памяти гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко началась с молебна. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

В церемонии приняли участие родственники погибших, коллеги, чиновники. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании парламента. В церемонии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и командующий Нацгвардии Николай Балан.

"Ребята погибли, есть и видеофиксация, и многие другие вещи, но на самом деле никто не понес наказания за те страшные события. Мы понимаем, что очень страшно, когда гибнут наши ребята на востоке, защищая государство, но в разы страшнее, когда они погибают в центре столицы Украины, возле парламента, защищая народных депутатов, защищая граждан Украины, и это остается безнаказанным", - сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Он пояснил, что депутаты могут тщательно изучить события, пообщаться с близкими погибших и пострадавших или, например, "приходить на суд и смотреть, что происходит, - это в рамках действующего законодательства".

"Такой общественный контроль будет, я думаю, не лишним", - добавил Разумков.

Напомним, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле Верховной Рады произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших 4 года назад во время беспорядков у Верховной Рады 01
В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших 4 года назад во время беспорядков у Верховной Рады 02
В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших 4 года назад во время беспорядков у Верховной Рады 03
В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших 4 года назад во время беспорядков у Верховной Рады 04
В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших 4 года назад во время беспорядков у Верховной Рады 05
В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших 4 года назад во время беспорядков у Верховной Рады 06
В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших 4 года назад во время беспорядков у Верховной Рады 07
В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших 4 года назад во время беспорядков у Верховной Рады 08

Источник: https://censor.net.ua/p3145739
 
 
 Топ комментарии
 
ходять чутки, що зеля домовився з хутіним про амністію, воду в крим і статус дамбасу.
якщо так- то це і буде зрада.
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Те самые. Пытались пропихнуть тогда особый статус В КОНСТИТУЦИЮ. А теперь любую мелоч называют зрадой поконченные.
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Тогда пеппа и обосраный фронт почему-то не считали изменение конституции капитуляцией...
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Чому в заголовку написано про 5-ті роковини, а потім в тексті статті написано, що події відбулись у 2015 році?
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Вже оперативно виправили заголовок.
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но на самом деле никто не понес наказания за те страшные событияИсточник: https://censor.net.ua/p3145739

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а за вбивства беззбройних активістів "беркутівцями" хтось поніс наказаніє? У Києві вшанували пам'ять нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 6838 Вбивали,калічили,відрізали голови майданівцям...Ці нелюди понесли покарання?
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В априории ----- СОЛДАТЫ -- НЕ ДОЛЖНЫ НЕСТИ НАКАЗАНИЕ---ИБО КАПЕЦ ГОСУДАРСТВАМ,,
,
НО!!!
,
То что там БЫЛИ СНАЙПЕРА С РОСИИ --ЕСТЬ ВИДЭО С НИКОЛАЕВССКОГО АЭРОПОРТА,,
,
ЕСТЬ ВИДЭО , Как ОНИ ВЫХОДЯТ С КРЫЩ ГОСТИННИЦ и ПАРУБИЙ ИХ ВЫВОДИТ , во ИЗБЕЖАНИЯ САМОСУДА , или ...

НЕЗНАЮ !.
.
САМОСУД--ЭТО БЫЛО БЫ ,,,,,,,,,,,, ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Бо саме зараз для зєлєних під час узурпації влади та перекроєння Конституії найвигідніше проводити такі заходи.
Це основне що буде відбуватися з Нацгвардією за часів зє - "возле парламента, защищая народных депутатов..."
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Думаешь что и сейчас кто-то будет под Радой боевые гранаты взрывать, а ты пока по испаниям планируешь отсидеться? Быстрее штаны протрутся и диван моль съест.
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Пуп в тебе не розв"яжеться, якщо ти собі зашиєш штани та трохи попрацюєш на купівлю нового дивану.
Справа в іншому. На ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ України - не проводити парад. Бо це витрати. Краще гроші віддати бійцям.
А чому зараз не віддати гроші сім"ям загиблих і не вчинювати це дійство?

Вам по вухах їздять, а ви сидите з роззявленими ротами.
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Тебе по ушам не ездили, *******? Парады хочешь, ****? На чем? На обоссаных катерах которые даже пьяным фсбшникам не страшны(не говоря уж про ВМФ-ы многочисленных врагов Украины)? Петруха мощно на катерках попиарился(выдавая это говно за "видродженя флота), но ты падла чето не возмущалась У Києві вшанували пам'ять нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4235 Сиди в испаниях и **** не открывай, гастарбайтер позорный.
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) Тут вже навіть не психологія, а психіатрія.

На обіжєних воду возят, а єщє іх .....т кто попало.
Не будь обіженим. Чим коріше ти це зрозумієш тим тобі легше жити буде.
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Тогда пеппа и обосраный фронт почему-то не считали изменение конституции капитуляцией...
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Те самые. Пытались пропихнуть тогда особый статус В КОНСТИТУЦИЮ. А теперь любую мелоч называют зрадой поконченные.
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ходять чутки, що зеля домовився з хутіним про амністію, воду в крим і статус дамбасу.
якщо так- то це і буде зрада.
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не читайте єресь Новінського. Це його законопроекти
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Дуже цікаво чому чутки тільки в ваші уші залітають?! І вже не один місяць, а других якось минають. Білочка нашіптує?!
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яке це має відношення до лимонки, яку кинув Гуменюк (під прикриттям Крайняка) в своїх же побратимів?

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160831_31aug_anniversary_sx

Протестували? Протести мають бути без зброї!

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фсб- ужэ , извените, не сразу а не останавливалась..
.
.
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...ещё Нацгвардия, не раз потери понесёт -- если супротив своего народа...
...видел я тех сынков, шо их морозили на Грушевского, прессовали на Майдане и жгли на Динамо.
...а за тех, кто сопротивлялся Нацгвардии, где Торжественное Шагомотание? -- они ж Нацгвардию на подвиги сподвигли!

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а свиношныри не напомнят, почему шыкаладная мусорва тгда "пострадала", не на дамбасе в боях , а в киеве возле верхнего шапито? Или неприятно вспоминать про мыролюбность вальцманата?
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а де презедент??? а де богдан??
а вони не зобовьязанi перед ПАРАХАБОТИКАМИ ОТЧИТЫВАТЬСЯ...
ГДЕ ХОТЯТ ТАМ И НЮХАЮТ....ОЙ СОРРИ ГУЛЯЮТ
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ОНИ ЦЕЛУЮТ ЛЫСОГО, а ДЕНЬГИ НА КАСТИНГ ОТДАЛИ СОЛДАТАМ АТО,,
,
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лысого не трогать...лишнехромосомных незя обижать...ааани ааабидчивые...дауны они такие
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йой,а вашьцман был?а грося,а кулявлобый?
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А море де, не спросишь?

Зеленский в Польше, на официальном мероприятии

Где твой сивочолий гетьман?
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зная про официальный траур???
в выходной день??
а богдан??
а ленка???
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Ты не знаешь на какое мероприятие и по какому поводу уехал Зеленский?!
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А Богдан каким боком тут? А ну-ка найди где Ложкин и Райнин были в этот день
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т.е. если начнется война или катаклизм и ************ не будет то это нормально он на официозе????????????????7
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реально не знаю...флешкокс??? драйвкокс???
он знал что сегодня жалоба???
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на счет сивочолого
ГОВОРЮ ОФИЦИАЛЬНО..Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ПОРОХО( СЛАБЫЙ ..ПИНОЧЕТА НАМ ТОГДА НАДО БЫЛО)
ПОЧЕМУ ********** ЕСЛИ НЕ ЗА НИХ ТО ПОРОХОБОТ...ПО ХАРЕ МУДАЧЬЕ НАСТУЧАТЬ...ЗА И ПАЛИ...БОМЖИ Е П А ННЫЕ
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тебе важно за кого я голосовал??или тебе важно мое гражданское мнение??
я уверен что в декабре 73% будут говорить что голосовали не за зе а против по
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Я БЫ ЗАДАЛ ТОТ ЖЕ ВОПРОС..НО РАСМЕШУ ВЕСЬ ЦЕНЗОР..

за барака обаму проголосовал...устраивает?? или донос устроишь??
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Сивочолий зараз далі чим на три метри від горшка не відходить. Є багато причин..
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первая причина это ты и все твои мечты(песня николаева)...

3ДЕНЬ ПОВНОI НОВОIВЛАДИ

ЗНОВУ НIХТО НЕ СИДИТЬ
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Є краща пісня"... підпільник Кіндрат купив автомат-самогонний агрегат.." Здається багато на цьому сайті ходять в друзях Кіндрата...
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Провокация организованная Аваковым.
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В церемонии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков

-- Гн. Разумков, а где вы были во время Майдана?
-- Я очень сильно болел...
-- За кого болели?
-- За себя и за того парня!
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у вас в Німеччині якось розрізняють Майдан і післямайдановські події?
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Молли... -- так мою собачку звали.. -- пардон, натюрлихь! *)
-- у нас всё очень различается! -- особенно, когда одно перетекает в другое -- такое же самое...
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Коли Сіркові хочеться гавкнути то і свій хвіст згодиться! Не дивуйтеся що тут дехто про майдан згадав, не можуть осилити дійсність...
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Где все те, кто захотел в Раде проголосовать капитуляцию? Где эти типы?
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до відома: Оланд та Обама - на пенсії; Меркель - в Варшаві, на прийомі в Дуди. Капітуляції України якраз вони хотіли. А "проголосовать"? Так зміни в Конституції України - це така штука, що "на раз" не робиться. Потрібне ще рішення Конституційного Суду. Якому ні Меркель, ні Оланд - не указ.
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Макака який накуй яник в 2015 році? Ипанутым нет покоя?
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Слыш бабуин, какие действия были под вр в 2015 году?
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Какой Яник ? Закон ПАП вносил, а протестовали против соглашения с Пу об особом статусе ОРДЛО и имплементации Минского договорняка .
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так рябошапка сказал что это нескоооооро обьявят
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Т.е . Тех , кто убивал граждан Украины на майдане ??
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Ви ж зрозуміли як помінявся минталитет? Зебоби скажуть- так нада.
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4 года назад, глава резидентури ФСБ в Украине, Штирлиц-Порошенко, попытался устроить конституционный переворот, наделив территории, захваченные сепаратистам особым статусом.
Благодаря сопротивлению украинских патриотов, Иуда, на совести которого тысячи жизней украинцев не смог реализовать этот предательский план, разработанный ******
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Путча в декабре не будет, він буде в грудні. Там і зустрінемося, лізє багуцкой прівєт разом з сабаковим!
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Это их последняя надежда вызвать в Украине хаос путем гражданской войны
Но он не увенчатся успехом и о нем прекрасно знают
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Какой в жопу "особый статус"? Нет там такого для сепаров и никогда не будет
Зато есть каждый день их трупы и дальше будет еще только больш
Не видать ***** федерализации Украини
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Почитай закон - узнаешь
Можешь заодно минские договорённости Петей подписанные открыть

А также поинтересуйся почему с украинской стороны на границе с АРК стоит щит уже несколько лет Автономная крымскотатарская республика Крым
Когда Петя успел Крым отдать только татарам, где там Конституция и что с федерализацией
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Так, ну, тягнисрака вже можна витягнути на зону? Саме за організацію цього масового вбивства?
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Почему же Пупс до сих пор на свободе? И Свобода тоже.
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А по другим местам гибели украинских граждан, защищавших Украину от оккупантов и террористов, тоже нужно ездить. Или показать что только те достойны, кто вас охраняет .
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Да, как все запущено. Судя по комментам, если не нравятся изменения в конституции можно бросать гранату? А изменения конституции под Луцика выходит правильное?
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Да, только выбирать правильную цель, а не обычного срочника.
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"изменения конституции под Луцика"? коли було? ви чо, тля, зебіли, зовсім поїхали умішком?

І щоб не повертатись сюди більше - просто нагадаю всім адекватним, що зміни в Конституції стосовно Генпрокуратури були внесені не заради Генпрокурора, а в ході т.зв. "судової реформи" а по суті - реформи всіх правоохороних органів за наполяганням Майдану Гідності і під контролем міжнародних організацій (ПАРЄ, ЄС, МВФ, СБ, Венеціанської комісії. тощо).
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На мой взгляд то что произошло под Радой 4 года тому была запланированная провокация
Причём запланированная с двух стороны - власти и провокаторов
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Я так зрозумів що це покладання квітів сталося на фоні того, що нг пригрів зебіл під себе ?
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Эту ВР не нужно было защищать, и все были бы живы.
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А скольких людей повязали, некоторые до сих пор сидят в СИЗО безо всякого суда и непонятно, когда выйдут - этих патриотов, которые вышли с протестом против предательства Порошенко, этих людей кто-нибудь вспоминает? Вспоминают ли, что четверых солдатиков убил Порошенко, пойдя на сговор с Путиным, что и вызвало протест защитников конституции? Неужели не о чём вспомнить, кроме четверых погибших? А ведь именно тогда Порошенко впервые обагрил свои руки кровью. И об этом мы не должны забывать и затирать это преступление только лишь слезами за погибшими по его вине.
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Все это хорошо и здорово, но самый главный момент здесь: ВЕСЬМА ВЕРОЯТНО.......
Короче время покажет..........
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