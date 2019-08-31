 Российский шпион получил 9 лет тюрьмы по материалам контрразведки СБУ. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно оккупированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей "русского мира", а также был материально заинтересован.
Задокументировано, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ВПК и социально-политической обстановке в запорожском регионе. Собранные разведданные он отправлял через предоставленные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно оккупированного Крыма.
Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения.
Шевченковский районный суд города Киева признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании вины.
Если приговор вступил в законную силу - фото преступника публиковать можно, а если нет - то это и не заметка в ленте новостей цензора...
Катался работник режимного предприятия в парашу и в т.п. говно как к себе домой.
Вже пишуть: вчера за суткі переміріє било нарушєна в тєчєніє 23 часов и 59 мінут.
«Орел не ловит мух»
И пафосно и вообще
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Зато тримає в лапах двуглаву гадину.
в сизо 4,5-годзадва
- вышел позакону савченко.
А сколько по СИЗО невиновных, наловленных сотрудниками луценко-захарченко-авакова?
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хвантастіка!!! Вот ето тєхніка!!! *****-знайє-якого-тисячєлєтія!!!!
Ех....