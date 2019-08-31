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Все про:контрразведка (138) СБУ (13780) шпионаж (812)

 Российский шпион получил 9 лет тюрьмы по материалам контрразведки СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности Украины к 9 годам лишения свободы приговорен агент российской военной разведки, работавший на одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно оккупированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей "русского мира", а также был материально заинтересован.

Задокументировано, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ВПК и социально-политической обстановке в запорожском регионе. Собранные разведданные он отправлял через предоставленные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно оккупированного Крыма.

Российский шпион получил 9 лет тюрьмы по материалам контрразведки СБУ 01

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Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения.

Шевченковский районный суд города Киева признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании вины.

Источник: https://censor.net.ua/p3145728
 
   
 Топ комментарии
 
Суды сейчас Рехформированные потужно от Поросенко.
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Это золотой фонд Поросенко, лучшие кадры. Куда он его только не пристраивал.
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Кирпичев тяжело тебе, порох опять тебе в штаны наложил.Терпи кацарылый,терпи.,
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Это золотой фонд Поросенко, лучшие кадры. Куда он его только не пристраивал.
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Кирпичев тяжело тебе, порох опять тебе в штаны наложил.Терпи кацарылый,терпи.,
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а ты жрёшь то что он и подельники тебе в рот наложили, и что интересно получаешь удовольствие. Російський шпигун отримав 9 років в'язниці за матеріалами контррозвідки СБУ - Цензор.НЕТ 8011
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микро-SD - это не магнитный носитель информации.
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ета новєйшійє разработкі лабораторії кашпєровского
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Тоді треба поспішати, бо ще розсмокчеться
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вот если бі его с перфокартами словили то на двадцаточку схлопотал бі Російський шпигун отримав 9 років в'язниці за матеріалами контррозвідки СБУ - Цензор.НЕТ 5318 интересно в тюряге шпиенам какие татуировки набивают?
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И то, что в заметке - это не фото.
Если приговор вступил в законную силу - фото преступника публиковать можно, а если нет - то это и не заметка в ленте новостей цензора...
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Випадково знайшли micro-SD носій на кордоні? Чи при чому тут кордон?
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"Собранные разведданные он ... также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно оккупированного Крыма".

Катался работник режимного предприятия в парашу и в т.п. говно как к себе домой. Российский шпион получил 9 лет тюрьмы по материалам контрразведки СБУ - Цензор.НЕТ 4560
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Да, но он - не последний. Да и воровать можно не только секреты, но и просто рабочее время. Никто годами не задавался целью посчитать: а во что обходится содержание этой гнилой, ублюдочной конторы? Ведь там специалистов раз-два и обчелся. Кто вообще анализировал ее структуру? цели? задачи? штатное расписание и заработные платы руководства? - Никто. И ничего не изменится.
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А чому за зраду, шпіонаж під час війни тільки 9 років а не розстріл чи хача б пожиттєве.
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потому что свиновальц сделал все чтобы война в Украине выглядела как обычный внутренний конфликт. И сделал он это по указке из мордовского каганата.
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зєбіли вже перейминували "війну" в "пєрєміріє".
Вже пишуть: вчера за суткі переміріє било нарушєна в тєчєніє 23 часов и 59 мінут.
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А зеля все исправил! Решил просто сдаться.
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Не переживайте так. Завтра суды портнова выпустят этого урода по закону савченко
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Суды сейчас Рехформированные потужно от Поросенко.
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В украинских судах сейчас ажиотаж на зеленую краску.
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на фото председатель Конституционного суда Наталья Шапталь и Порошенко проводят "судебную реформу". А нет, обознался, это бурятский смотрящий от бабломойского, близкий друг портнова Андрей Богдан!

Російський шпигун отримав 9 років в'язниці за матеріалами контррозвідки СБУ - Цензор.НЕТ 3072

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Можно его обменять на Глазьева или Рагозина. Российский шпион получил 9 лет тюрьмы по материалам контрразведки СБУ - Цензор.НЕТ 6318
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Малышева когда будут проверять за перманегтную диверсию,даже когда первые оплоты послалили на соревнования в европу специально поломаными
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Очень-очень странное высказывание на логотипе СБУ
«Орел не ловит мух»

И пафосно и вообще
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«Орел не ловит мух»
**********
Зато тримає в лапах двуглаву гадину.

Російський шпигун отримав 9 років в'язниці за матеріалами контррозвідки СБУ - Цензор.НЕТ 9812
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ну, тіпа - контрабанда сігарєт - не наш клопіт
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уже дома - 9 лет,
в сизо 4,5-годзадва
- вышел позакону савченко.
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Вы считаете, что виноват закон Савченко, а не бездельники судьи-прокуроры-следователи, которые так долго делали вид, что работали?
А сколько по СИЗО невиновных, наловленных сотрудниками луценко-захарченко-авакова?
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Треба негайно його віддати московитам. За яку-небуть обіцянку-цяцянку.
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В нього зараз вже інша легенда. Він зараз "нардеп", косить під євроінтегратора.
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скрытый магнитный носитель информации (микро-SD) Источник: https://censor.net.ua/p3145728
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хвантастіка!!! Вот ето тєхніка!!! *****-знайє-якого-тисячєлєтія!!!!
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шпійон не знав про інтєрнєт - ньос інфу на магнітних діскєтах micro-SD
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мало, козломордым по умолчанию должно пожизненно идти
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Тю! А я вже думав, що це Пєцю хлопнули!
Ех....
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Нафіга нищити? Це дуже цінний обмінний фонд. Треба пакувати їх, як цапи спакували Панова в Криму. Або Сєнцова, "за підготовку теракту". І нехай потім не Вовік, а пуйло собі мізки сушить.
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Ввести военное положение под руководством Пастора и расстреливать таких уродов на месте...!
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коли вже за агента Лоліту візьмуться?
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