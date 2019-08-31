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Все про:Киев (17861) пожар (3669)

 Пожар в столичной новостройке: небо заволокло черным дымом. ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева произошел пожар в новостройке. Загорелся утеплитель на площади 200 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Огонь охватил новостройку по ул. Бережанской. Эту информацию журналистам ТСН подтвердила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, пожар начался из-за возгорания утеплителя, он охватил площадь 200 кв.м. Сейчас пожар ликвидирован. Значительных повреждений здание не претерпело.

Также на Цензор.НЕТ: Причина пожара в отеле в Одессе - короткое замыкание, - прокуратура

Пожар в столичной новостройке: небо заволокло черным дымом 01
Пожар в столичной новостройке: небо заволокло черным дымом 02
Пожар в столичной новостройке: небо заволокло черным дымом 03
Пожар в столичной новостройке: небо заволокло черным дымом 04
Пожар в столичной новостройке: небо заволокло черным дымом 05
Пожар в столичной новостройке: небо заволокло черным дымом 06

Источник: https://censor.net.ua/p3145726
 
 
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Хочу розповісти офігітільную історію, яка трапилась зі мною два роки тому. Ішов я знач до банкомата, а там, поруч, будинок, який я щойно пройшов. Значить, здіймається сильний вітер, хз скоко метрів в секунду. І з фасада першого поверху стіною зриває утіплітєль. Ну ці шкабатурки з пєнопласту. Вони туто йдуть стіною паралельно будівлі, я чуть пару цеглин не народив. І це, лишень пару секунд як я пройшов забудівлю. Добре що все обійшлося...
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Непорядок в строительной сфере Киева (да и всей Украины!) уже ни для кого не секрет. КИев - это территория бесстыдного разграбления его главной ценности - территории. Хаотичная застройка, строительство без разрешений целых жилых комплексов, нарушения при сдаче, узаконивание уже готовых, заселенных людьми комплексов при полном отсутствии инфраструктурных коммуникаций - и это при существовании за счет бюджета всяких-разных прокуратур, райадминистраций, разрешительных и контролирующих органов и проч.
Ничего не меняется. Бабло решает всё. Ничего не изменится и при Зе!-жуликах.
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А порохосрань все равно утверждает что больше всего екологию загрязняют евробляхи, особенно не растаможенные по петиному законодательству.
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что еще мог выдавить из себя твой скудный разум ?
давайте разберём этот бред в котором набор тупых отсылок каких то слов и так :
- ЕВРОБЛЯХИ
- ПЕТЯ
- ЗАГРЯЗНЕНИЕ
- ПОРОХОСРАНЬ
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Главное продавцы постоянно пишут что пенопласт у них негорючий. А если бы дом был заселен, сколько бы людей отравилось и даже погибло?
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Ну его в пень жить в высотном доме с таким утеплителем. Кажется разумно в таких домах использовать негорючие утеплители. Ведь на пожарах люди гибнут в первую очередь от вдыхания продуктов горения. Должны быть какие-то нормы на использование горючих утеплителей.
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Мы строили, строили, наконец построили!
Абдула, поджигай!
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