 Пожар в столичной новостройке: небо заволокло черным дымом. ФОТОрепортаж

Огонь охватил новостройку по ул. Бережанской. Эту информацию журналистам ТСН подтвердила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, пожар начался из-за возгорания утеплителя, он охватил площадь 200 кв.м. Сейчас пожар ликвидирован. Значительных повреждений здание не претерпело.

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