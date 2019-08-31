 Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня мы в четвертый раз проводим в Одессе прайд-мероприятие, которое считаем правозащитным, направленным на привлечение внимания жителей и гостей города к дискриминации, с которой сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества", - сказала журналистам председатель оргкомитета "Одесса Прайд" Анна Леонова.
Участники акции, среди которых было немало иностранцев, несли огромный радужный флаг. У памятника Дюку их встретили противники марша - приверженцы традиционных семейных ценностей.
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Одна из одесситок выкрикивала в адрес участников прайд-мероприятия: "Одесса – не Содом, Одесса – не Гоморра". Многие держали в руках плакаты с надписями "ЛГБТ – это культура смерти", "Гомосексуализм – не приговор, есть выход" и другие. Когда возникла толкотня, вмешались работники полиции. Они задержали одного из противников марша.
В дальнейшем колонну, двигавшуюся в направлении мэрии и скандировавшую "Наша позиция – это свобода, Одесса – свободный город", сопровождали усиленные наряды правоохранителей.
Участникам марша удалось пройти только до перекрестка улиц Пушкинской и Дерибасовской. Далее путь им перекрыли противники шествия.
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Всего в ходе марша полиция задержала трех противников марша равенства, составлены админпротоколы по признакам ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
😁
Проводили уже расследования...
Крепкая держава Украина основанная на семейных ценностях и смыслах, ни в интересах ни тех, ни других...
Хіба, що "на людєй пасматрєть і сєбя паказать"
Що стосується ЛГБТ спільноти ми з вами не судді. І всі живуть як вміють і хочуть, нажаль. Але таке життя. Ось ви привели приклад про мужиків. А коли дві дівчини цілуюця це ж не так страшно, як два мужика ?
Доречі, і попередній мій коментар зник.
Взагалі-то людська природа катиться в прірву. Нас на цій довбаній планеті мабуть вже з гаком 7 міліардів особин, тому не бачу проблеми в одностатевивих відносинах. Чим більше їх тім більше шансів нам на паляницю хліба, коли буде перенаселення планети і на їсти не буде чого. Вони, немов би, гальмівний шлях або типу того. В будь якому світі в нашій системі координат буде панувати гармонія і відносини чоловік - жінка будуть займати панівну позицію, тому не переймайтесь!!
1-геи ..Фредди МЕРКУРИ;Элтон ДЖОН
2-педики-вотэтавсявотэта братия с розовыми волосами...
3-пиддо..сы-весь русский народ.
Как же эти .... надоели со своими парадами... Зараза, у которой проблем никогда не было и нет. Но там, где они появляются, сразу начинаются проблемы. Так зачем они нужны в нашей стране?! Мы, украинцы и они, ..., несовместимы! И как им не страшно выходить и заранее знать, что с ними могут поступить не совсем гуманно). А проблем у нас и без ЭТОГО предостаточно! Тратить своё драгоценное время нам нельзя на вот таких, как они. ужас.... чума 21-го века((