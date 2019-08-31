EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  2081  88
Все про:марш (530) Одесса (5633) ЛГБТ-сообщество (245)

 Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе состоялся марш равенства "Одесса-прайд-2019". Участие в нем приняли около 300 представителей ЛГБТ и тех, кто хотел их поддержать. Проведению марша пытались помешать сторонники семейных ценностей, полиция задержала троих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня мы в четвертый раз проводим в Одессе прайд-мероприятие, которое считаем правозащитным, направленным на привлечение внимания жителей и гостей города к дискриминации, с которой сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества", - сказала журналистам председатель оргкомитета "Одесса Прайд" Анна Леонова.

Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов 01Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов 02

Участники акции, среди которых было немало иностранцев, несли огромный радужный флаг. У памятника Дюку их встретили противники марша - приверженцы традиционных семейных ценностей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Первый ЛГБТ-марш планируют провести в сентябре в Харькове

Одна из одесситок выкрикивала в адрес участников прайд-мероприятия: "Одесса – не Содом, Одесса – не Гоморра". Многие держали в руках плакаты с надписями "ЛГБТ – это культура смерти", "Гомосексуализм – не приговор, есть выход" и другие. Когда возникла толкотня, вмешались работники полиции. Они задержали одного из противников марша.

Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов 03

В дальнейшем колонну, двигавшуюся в направлении мэрии и скандировавшую "Наша позиция – это свобода, Одесса – свободный город", сопровождали усиленные наряды правоохранителей.

Участникам марша удалось пройти только до перекрестка улиц Пушкинской и Дерибасовской. Далее путь им перекрыли противники шествия.

Также на Цензор.НЕТ: "Кто следующий?": ЛГБТ-активисты под посольством РФ в Киеве требовали справедливого расследования убийства Григорьевой. ФОТОрепортаж

Всего в ходе марша полиция задержала трех противников марша равенства, составлены админпротоколы по признакам ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3145718
 
 
 Топ комментарии
 
Фух, віднайшлись наші націоналісти. А я вже думав вони опустили руки у важку годину російського реваншу
 показать весь комментарий
 
Навесні будуть марші "я не зебіл" в містах України.
 показать весь комментарий
 
Вони десятиріччами в різних містах Світу так ходять і нічого не розхитується.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фух, віднайшлись наші націоналісти. А я вже думав вони опустили руки у важку годину російського реваншу
 показать весь комментарий
 
 
националисты нужны чтоб гей парад гонять?(зная что они не агрессивные и отпору не дадут) а как насчет прийти дружно к офису мвд и требовать отставки Авакова или прийти на Велику Васильковскую к офису Мертвечука и упорно требовать-не позорьтесь и не пишите националисты с такими националистами мы далеко не уйдем-и кстати уже не ходите свинарчуки за грати ?посадили уже или не проплачено?смысла нет так как вы достигнули скинули пороха и привели холуя малороса к власти-вы больше тяните на 5 колонну хоть и на укр языке разговариваете но это вас патриотами не делает
 показать весь комментарий
 
 
и никто твоих соевых мыролюбных братьев и сестер не побил?
 показать весь комментарий
 
 
Для інформації: тітка, що волала "Одеса - не Содом! Одеса - не Гомора!" - відверта сепаратистка, регіоналка та учасниця проросійського руху "Куликовская битва".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Фракция СН приехала на уикенд оттянуться!)))
 показать весь комментарий
 
 
Всі ці педіки намагаються розхитувати ситуацію за вказівкою *******.
 показать весь комментарий
 
 
Вони десятиріччами в різних містах Світу так ходять і нічого не розхитується.
 показать весь комментарий
 
 
Патамушта там немає іпанутого сусіда який використовує будь які методи щоб збурити суспільство, а потім показує по ТВ як фашисти б"ють геїв.
 показать весь комментарий
 
и почему то где проходят такие парады уровень жизни высокий
 показать весь комментарий
 
 
Я взагалі-то толєрантний до цих товаришів. Хай займаються своїми хатніми справами аби на вулицю з маршами не виходили
 показать весь комментарий
 
 
дурко підіть краще до мертвечука та авкакова що вбив вашого Сашка Білого та вимагайте відставки а не геїв гагяти на це ваші свободовці і націоналісти здатні і все і вам не похрін хто с ким спить -то кацапи тільки славятся що лізуть всюди-навпаки ці паради КАЦАПІВ БІСЯТЬ ПОТРІБНО НАЗЛО МОРДОРУ ПРОВОДИТИ ЩОБ ПОГАВКАЛИ
 показать весь комментарий
 
Навесні будуть марші "я не зебіл" в містах України.
 показать весь комментарий
 
 
Влажные мечты 8процентных.Диваны и Клавы не сожгите до весны)))
 показать весь комментарий
 
 
Не згорять...від шмарклів їхніх склеються!!
😁
 показать весь комментарий
 
 
Ба більше щей групу у вайбері створять і у фейсбуці хеш-тег: "#я не зебіл" Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов - Цензор.НЕТ 2567
 показать весь комментарий
 
 
а що там роблять поліцаї? Невже теж лгбт-шно марширують,відстоюючи права равєнства? Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов - Цензор.НЕТ 5353
 показать весь комментарий
 
Лучше по Одессе пусть гуляют украинские геи чем русские ********
 показать весь комментарий
 
 
а нет в Державе больше никаких проблем, осталось только "марши равенства" п@дарам устраивать!
 показать весь комментарий
 
 
Мені інше цікаво. Скільки в процентному співвідношенні виборців з ЛГБТ спільноти за Володимира Зеленського. Хотів би почути міцний такий аргумент з цього приводу Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов - Цензор.НЕТ 8544
 показать весь комментарий
 
Требо щоб новий міністр ОЗ для цих розробив програму безплатної меддопомоги, санаторій-диспансер якийсь відкрив
 показать весь комментарий
 
Нужно провести расследование -Кто организовывает эти провокации в Украине с извращенцами
 показать весь комментарий
 
 
много завезенных не с Украины и курируют посольства некоторых зап.стран, ну и + московия ловит свой хайп там...
Проводили уже расследования...
Крепкая держава Украина основанная на семейных ценностях и смыслах, ни в интересах ни тех, ни других...
 показать весь комментарий
 
Є певний процент людей в любому суспільстві. Який піддасться впливу сімейних цінностей або розпущенного ТВ, який ні на що не впливає. Всі інши вже створені такими як є. Їх не змінять ні сімейні цінності ні ТВ. Це подавляюча більшість.
 показать весь комментарий
 
 
какая провокация эти люди такими родилсь с детства лично знаю девчонку всегда тянуло к девочкам сейчас ей 31 нашла себе ее и живут вместе и не надо приписывать что они больные и тд это не лечится и это МЕНЬШИНСТВО оно никому не мешает не будьте как кацапы дикарями
 показать весь комментарий
 
Не розумію, в чому задоволення влаштовувати оці прайди ?
Хіба, що "на людєй пасматрєть і сєбя паказать"
 показать весь комментарий
 
 
Ксеня, це як з російською мовою. У нас же заборонено нею розмовлять. Так і тут, ну ти зрозуміла Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов - Цензор.НЕТ 3321
 показать весь комментарий
 
 
В Одессе срыв курортного сезона из-за говна вытекающего из канализации города в море. Но всем пох. Главное гомосеков провести парадом.
 показать весь комментарий
 
 
Одесса - большой город с развитой инфраструктурой, и тут всегда что-то вытекает в море, и будет вытекать - больше течь некуда. Только раньше текло с промпреприятий и из порта, и это было прекрасно. А теперь из бадег для воров и проституток, которыми засрано всё побережье. Вот это проблема. Одесса - не туристический город, и курортников тут не очень уважают. Мы сами летом едем отдыхать куда-то подальше от города.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно заканчивать с маршами восьмипроцентных, время правления ЕС уже закончилось.
 показать весь комментарий
 
 
Свобода, равенство, братство! Активные! Пользуйтесь пассивными! Пассивные! Не отказывайте активным! Строго придерживайтесь своего пола! Будьте бдительны!Разоблачайте трансвеститов! Это пятая колонна!
 показать весь комментарий
 
Одеса місто мільйонник. Там їх не десяток а мінімум пару тисяч... а може й з десяток тисяч
 показать весь комментарий
 
На мене тут стучать з заздрістною регулярністю. Не звертайте уваги і не переходьте на особистості з всякими ідіотами. Хоча мене тут, за правду, вже не раз банили...
Що стосується ЛГБТ спільноти ми з вами не судді. І всі живуть як вміють і хочуть, нажаль. Але таке життя. Ось ви привели приклад про мужиків. А коли дві дівчини цілуюця це ж не так страшно, як два мужика Марш равенства в Одессе: на шествие вышли около 300 человек, полиция задержала троих хулиганов - Цензор.НЕТ 8671?
 показать весь комментарий
 
Та вони мені взагалі паралельно, але я не хочу, щоб мої внуки це бачили.
Доречі, і попередній мій коментар зник.
 показать весь комментарий
 
Так, я помітив це. Але це не від нас залежить, а який настрій у модератора...
Взагалі-то людська природа катиться в прірву. Нас на цій довбаній планеті мабуть вже з гаком 7 міліардів особин, тому не бачу проблеми в одностатевивих відносинах. Чим більше їх тім більше шансів нам на паляницю хліба, коли буде перенаселення планети і на їсти не буде чого. Вони, немов би, гальмівний шлях або типу того. В будь якому світі в нашій системі координат буде панувати гармонія і відносини чоловік - жінка будуть займати панівну позицію, тому не переймайтесь!!
 показать весь комментарий
 
 
вибачаюсь за помилки, бо трохи під шафе і лежу перед ноутом. загальну думку передав, а все інше дрібниці
 показать весь комментарий
 
Нехай будуть марші,ніж московська попівщина.В нас половина країни ходить до московських попів,проте хоче жити,по європейськи.
 показать весь комментарий
 
 
Собрать бы их всех... и вместе с чакалятными в Европу!
 показать весь комментарий
 
И те и другие СТРАШНО Европейская ценность, ну или просто ******!
 показать весь комментарий
 
Я лично не против этих людей но я против всех этих гейпарадов и навязывания гейкультуры, любите кого хотите но без рекламных акций.
 показать весь комментарий
 
 
У Німеччині бачив гей парад, так всім було плювати на них. Пройшло 30 людей у робочий день з прапорцем і все. У нас як у якомусь середньвіччі кидаються на них як на зачумлених. Це теж люди, просто з генетичним відхиленням. І вони не будуть тягнути вас до себе якщо ви самі не захочете.
 показать весь комментарий
 
 
Они то может и не тянут но беспокоит растущая мода на подобное среди молодежи.
 показать весь комментарий
 
 
есть среди и этих людей классовое разделение
1-геи ..Фредди МЕРКУРИ;Элтон ДЖОН
2-педики-вотэтавсявотэта братия с розовыми волосами...
3-пиддо..сы-весь русский народ.
 показать весь комментарий
 
 
Одні проплачені підараси крмчаать чомусь про Україну іншим підарасам. А шо робить СБУ ?
 показать весь комментарий
 
Баканов чертей ловит, как фюрер приказал.
 показать весь комментарий
 
ППЦ. Что им нужно ? Вазелина бесплатного ?
 показать весь комментарий
 
Значит, те трое - хулиганы?)) А эти, которых триста - кто после всего? Кучка кого?
Как же эти .... надоели со своими парадами... Зараза, у которой проблем никогда не было и нет. Но там, где они появляются, сразу начинаются проблемы. Так зачем они нужны в нашей стране?! Мы, украинцы и они, ..., несовместимы! И как им не страшно выходить и заранее знать, что с ними могут поступить не совсем гуманно). А проблем у нас и без ЭТОГО предостаточно! Тратить своё драгоценное время нам нельзя на вот таких, как они. ужас.... чума 21-го века((
 показать весь комментарий
 
Блудомор это голодомор 2.0. Его осуществляют те же иудоглобализаторские силы в тех же целях - слома национального стержня, превращения народа в биомассу, которой можно управлять с центральной передающей антенны любым образом.
Марш рівності в Одесі: на ходу вийшли близько 300 осіб, поліція затримала трьох хуліганів - Цензор.НЕТ 2741
 показать весь комментарий
 
Называть людей, сопротивляющихся уничтожению своего народа, хулиганами могут только конченные отморозки.
 показать весь комментарий
 
Блудомор, гедонізація і содомізація, - це 12 мільйонів знищеного народу.
Марш рівності в Одесі: на ходу вийшли близько 300 осіб, поліція затримала трьох хуліганів - Цензор.НЕТ 4677
 показать весь комментарий
 
менты крышующие наркобизнес и 300 гомосеков, кто убивает твой народ? Апределись
 показать весь комментарий
 
"Пятый мой совсем не такой", "лучшие друзья девушек это бриллианты", "первое лето без него", "люби кохай права не віддавай" - это программирование молодежи на вырождение, осуществляемое иудоглобализаторской мафией, которая развернула свои средства массовой информации, коррумпировала государство и шагает в Новый Иерусалим по миллионам уничтоженных людей.

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх