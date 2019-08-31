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Все про:Гонконг (23) кино (1249) майдан (3920) протест (4517)

 Протестующие в Гонконге посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне": организаторов показа задержали. ФОТО

29 августа участники протестов в Гонконге устроили массовый показ украинского документального фильма "Зима в огне" о событиях зимы 2013-2014 годов во время Революции Достоинства в Украине. Через несколько часов троих организаторов показа арестовала полиция.

Об этом пишет Kyiv Post, передает Цензор.НЕТ.

Ленту показали на 40 различных площадках города. Документальный фильм проектировали на стены или на экраны, которые принесли горожане.

"Мы вдохновлены документальным фильмом "Зима в огне" и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу", - сказал один из лидеров протестов Джошуа Вонг.

Утром 30 августа организаторы показа фильма Джошуа Вонг, Агнес Чоу и Энди Чен были поочередно задержаны полицией и увезены в неизвестном направлении.

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Протестующие в Гонконге посмотрели фильм о Майдане Зима в огне: организаторов показа задержали 04

Напомним, протестующие вышли на улицы Гонконга против закона, который позволит экстрадировать людей в Китай. Противники законопроекта штурмовали баррикады у Законодательного совета. Полиция применила против протестующих резиновые пули, газ и дубинки. Закон могли принять 12 июня. Сторонники законопроекта видели в нем инструмент для борьбы с транснациональной преступностью. Его многочисленные противники заявляли, что с недоверием относятся к судебной системе Китая. Правительство Гонконга на неопределенный срок приостановило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай на фоне массовых протестов. 16 июня протестующие опять вышли на улицы.

Источник: https://censor.net.ua/p3145717
 
   
 Топ комментарии
 
"Мы вдохновлены документальным фильмом "Зима в огне" и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу", - сказал один из лидеров протестов Джошуа/

А продолжение им не показали? Какие гандоны в результате выцарапались на самый верх и как здесь всё расцвело и заколосилось? Протестующие в Гонконге посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне": организаторов показа задержали - Цензор.НЕТ 8149
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це все б викликало гордість зараз.що нас ставлять у приклад.але усвідомлення того факту що сам мудрий наріт все злив в унітаз вибравши зєуйобків які стеляться під *****,не дає мені підстав гордитись.он вже студенти-манкурти с запоріжжя"хатят учитса па узкі".яка гордість?ганьба!!!
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Товарищ! Є таке слово "пишатись" в українській мові. А "гордиться" это уже за "поребриком".
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насторожує ресурс звідки взяв тлумачення слова "гордитись".Палєво?
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да, так спалитись тупо ) Спішив чувак, перший результат з яндекса взяв і вклеїв.
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Осьо ресурс краще - Словопедія.

ГОРДИТИСЯ - ГОРДУВАТИ
Гордитися, -джуся, -дишся. Відчувати перевагу в чомусь над кимсь; пишатися. - Сином край увесь гордиться: Хазяює, як годиться (М.Шпак).
Гордувати, -ую, -уєш. 1. (ким, чим). Бути гордим; вихвалятися, гордитися, звисока ставлячись до інших. І батько і мати гордували своїм сином, хвалили дома, хвалили в людях (Панас Мирний); Ти гордуєш своєю красою.. Пишним станом, густою косою (Я.Щоголів). 2. Зневажливо, звисока ставитися до інших, нехтувати кимсь, чимсь. "Не вмію я говорити з народом! - думав він, ідучи вулицею. - Вони мов бояться мене чи гордують мною - не розбереш" (Б.Грінченко); - Може б, і не напився на вхідчинах, та небіж образився на дядька, що той, мовляв, гордує (Є.Гуцало).
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Это называется русское слово на украинский лад т.е. суржик украинского языка и пошло это с имперских времен.
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А чешское слово HRDOST (гырдост) - го́рдость это тоже суржик? Или это тоже русское слово на чешский лад?
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Спочатку хотів навести це джерело, але потім звернув увагу на речення-приклади... ледве не знудило.

ГОРДИТИСЯ, джуся, ди́шся, недок.
1. Відчувати задоволення від чого-небудь; почувати перевагу в чомусь; пишатися. Радянський я громадянин, І цим горджуся перед світом! (Іван Нехода, Під.. зорею, 1950, 209); Є іще синок один - Голова колгоспу він; Сином край увесь гордиться: Хазяює, як годиться (Микола Шпак, Вибр., 1952, 70).
Беееееее... Протестувальники в Гонконзі подивилися фільм про Майдан "Зима в вогні": організаторів показу затримали - Цензор.НЕТ 5581
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ВО ШО МАЙДАН ЖИВОТВОРЯЩИЙ ДЕЛАЕТ
ДАЖЕ КИТАЕШКИ ВЫУЧИЛИ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК....
А ВЛАСТЬ ПЕКИНА СЛЕГКА ОБДЕЛАЛАСЬ С ПЕРЕЛЯКУ БЕРЕТ ПРНИМЕР С ХУ..ЛА...
вот наш только ЗЕ кажется считает... что он как минимум БОГ (Прости меня Грешного!) ...
ну- ну ....посмотрим...
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о да ! я так понимаю что гордится можете только собой и своим выбором !
чужой вам неприемлем априори !
а ведь майдан был именно потому что чужому выбору позволили быть ! хотя все понимали что зека быть не должно !
и майдан поднялся из за результатов деятельности обраного ! а не потому что некоторые люди решили что выбор был не по ихнему.
будут результаты будете обсуждать, майданить, обзывать, кулелобить, пецэмазать и т.д.
а пока ваши обзывательства говорят лишь о том что вы относитесь надеюсь к меньшей части украинского народа.
который способен на большее чем поносить своих сограждан просто так потому что им так думается.
и ему есть чем гордится и о чем сожалеть, но точно нет нужды быть маргинальным.
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"Мы вдохновлены документальным фильмом "Зима в огне" и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу", - сказал один из лидеров протестов Джошуа/

А продолжение им не показали? Какие гандоны в результате выцарапались на самый верх и как здесь всё расцвело и заколосилось?
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Им полезно бы было узнать что произошло уже после этого.
Как большинство устроило электоральный реванш и вернуло все обратно.
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большинство устроило электоральный реванш и вернуло все обратно.
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Ну, да. "В адінтур". )))

Протестующие в Гонконге посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне": организаторов показа задержали - Цензор.НЕТ 5964
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Пане, за будь якою владою потрібно пильно слідкувати, щоб ананаси в оранжереях не підгнили. Не бачу (поки що) підстав для паніки. Думаю, ЗЕ наб'є шишок і зрозуміє, що з х**лом не може бути стосунків крім через перехрестя прицілу, а громадянське суспільство не подарує його команді здачи позиції України агресору. Вийти на Майдан ми готові якщо.
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Вовин босс уже курлычет про "без донбасса пропадём, надо присоединять", а что касается очередного майдана, то это уже весь мир смешить - прогоняют одних уродов, чтобы завести во власть ещё больших.
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кроме рабов (восновном запоребриком) никто не смеется. Главное, чтоб следующий был лучше изгнанного. Порох ОДНОЗНАЧНО был лучще Овоща, тут даже говорить не о чем. То что Порох предал все, на чем выбирался - это да. Посмотрим теперь на Зе.
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А в это время где-то в дворце "Украина" проходил концерт главного пианиста страны. Нужно ему отдать должное, был аншлаг. В нотах, правда, он не понимает, зато понимает, где и чем играть. Неплохо бы и это показать протестующим, чтобы и они своих музыкантов поучили сольфеджио. У нас это не получилось, но может у них еще не все пропало.
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Концерт главного писюниста страны...
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Кацапчику, це поза межами твоїх рефлексів. Слово "розуміння" стосовно тебе - це нонсенс.
Посидь у спамі. Вмієш квакати як жабка?
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Кацапам покажите, пускай Москву нах.. снесут.))
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в підораці навіть опозиційні політики сцять сказати слово-революція..
---їхній лозунг--я вас ни к чему не призиваю
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Кацапи? Ви про що?
Ось вичерпна гіфка-контраргумент:
Протестующие в Гонконге посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне": организаторов показа задержали - Цензор.НЕТ 1143
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мокша, ты как с бутылки соскочила, набутылочная насадка?
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Це наклеп! "Свобода" не продається! )))

Протестующие в Гонконге посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне": организаторов показа задержали - Цензор.НЕТ 882
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Шо ти, кацап крепостной, понимаешь в свободе? Иди ото лучше шмурдяка накати, ягелем зажуй и смирись со своей участью....
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Точно. Так і зроблю, - піду наверну чарчину настоянки на карпатському ялівці. Протестующие в Гонконге посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне": организаторов показа задержали - Цензор.НЕТ 5976
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Довго шукав в тырнЄтЄ? Протестувальники в Гонконзі подивилися фільм про Майдан "Зима в вогні": організаторів показу затримали - Цензор.НЕТ 2639 Яка нахрен чарчина у кацапа, мля? Брагу черпаками глушили поки петро1 не навчив як очищати пойло Протестувальники в Гонконзі подивилися фільм про Майдан "Зима в вогні": організаторів показу затримали - Цензор.НЕТ 2639
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Герої Небесної Сотні продовжують свою боротьбу за Свободу Вже поза межами України, спонукаючи інші нації до БОРОТЬБИ основоположні права Людини.
Сльози навертаються на очі від тих фото. Гонконг це все ж не деспотичний Китай , тут люди хочуть і добробуту і свободи, але ціна свободи дуже і дуже велика.
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США хотят сделать в Китае цветную революцию,а то Китай что то сильно быстро развивается и в экономике .
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там сама ком партия революцию сделала изменив строй. американцы только этим воспользовались.
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Тут двойной момент. С одной стороны понятно, гонконгцы привыкли иметь другие возможности, чем в Китае, но это же часть Китая, как ни крути. Представьте, Россия возвращает Украине Крым, но крымчане начинают митинги и протесты из-за нежелания жить полностью по украинскому законодательству. Что вы напишите в комментариях к таким новостям: Молодцы! не устраивает отмена русского языка как регионального, митингуйте, добивайтесь своего?! Или - вы Украина или где, выполняйте украинские законы! ?
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Крымчане? Туда уже навезли нужных людей
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Не плутай Божий дар зі смаженею.
Китай - непередбачувана авторитарна країна з великим населенням, яке є його "бензоколонкою" і яка виключно завдяки Заходу зуміла почати себе годувати. Захід забезпечив їм освіту, технології, попит і збут. Вони від себе додали піратство, крадіжку технологій, примітивне масове виробництво, нищення ресурсів Землі та погіршення екології.
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Ой врядли! Врядли крымчане, ностальгирующие по свободах при Украине, будут требовать диктатуру российского законодательства. Еще и украинский учить набросятся, если власти позволят. Они явно не того ожидали в 2014 году, им хотелось главное московских зарплат при украинских ценах, а русский язык это был лишь повод и не более того.
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И не надо представлять, Россия ничего возвращать не будет, даже если все крымчане по украински заговорят.
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Представьте, Россия возвращает Украине Крым
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Весь засипаний камнями с нєба. Протестующие в Гонконге посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне": организаторов показа задержали - Цензор.НЕТ 7708
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Непоганий варіянт - метеоритне залізо є доволі цінним матеріялом, якщо не в курсі.
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У меня друг живет в Гонконге, мы с ним учились в Австрии. После того, как у них началась эта заворуха, он меня постоянно распрашивает про Майдан различные детали, особенно после того, как он посмотрел "winter on fire". Меня конечно распирает гордость, что жители более успешной чем мы страны берут с нас пример... но по факту через 5 лет, граждане Украины просрали все ради чего выходил Майдан, а все мусора убийцы и их главари на свободе. Это очень печально.
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Не "через 5 лет", а "на протяжении 5 лет".
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Громадяни не просрали. Просрало "електоральне сміття". Їх турбує лише гречка, тарифи, євробляхи. І клоуни по телевізору.
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Кто пролетел мимо рады должен поехать к нашим гонконгский братьям. Даёшь мировую революцию достоинства!!!
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Не показали в конце как революционеры после Майдана выбрали олигофрена рыговского Парашенка против которых и начинался Мадан?
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Гонконговцам надо бороться за полную государственную независимость Гонконга. Гонконг должен стать отдельным независимым государством. Что общего между богатым Гонконгом и нищим Китаем???

В Гонконге ВВП на душу населения 48,517 долл.
В Китае ВВП на душу населения 9,608 долл.

Гонконг в 5 раз богаче Китая.
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До того ж Гонконг типологічно є частиною Західної Цивілізації (як відомо, це поняття не обмежується Заходом в географічному сенсі: Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея, Тайвань, Ізраїль - це Western World, хоч географічно не зовсім West). Китай - хоч модернізований, але все одно червоний табір з "особим путьом" та зкріпами.
Тож тут важливіші не показники ВВП, а докорінно різна типологічна сутність країн.
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Гонконг это части Китая, как и Крым часть Украины.
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Стоп бухаль шнапс мит Bojarischnik с самий Morgen - дас ист нихт гут.
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Зараз, в цей час в скотопарашi проходе самий масштабний мiтiнг:
Прямий показ:
https://www.youtube.com/watch?v=gcQ812SyMuQ





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Скока рянтген-то нонче в Рязани-то? Чай, гейгер заливаетси соловьём, быдто малахольнай.
Ажно исьтьчо одна хромосомушка у тебя вылязла, окаянная...
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Романчику, тебе вже випустили з бану? Ти би стулив писок, лахтинцю. І прапорець твій відклеївся чомусь. Тут тебе не "там". Можемо заспамити не турбуючи модераторів. Увімкни єдину звивину і подумай на який ресурс ти заліз.
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Розстрільна команда вже виїхала - зараз цю контру особою до стінки...
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Я не встиг чашечку кави випити, а "рома" вже самознищився.
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