 Протестующие в Гонконге посмотрели фильм о Майдане "Зима в огне": организаторов показа задержали. ФОТО

Об этом пишет Kyiv Post, передает Цензор.НЕТ.
Ленту показали на 40 различных площадках города. Документальный фильм проектировали на стены или на экраны, которые принесли горожане.
"Мы вдохновлены документальным фильмом "Зима в огне" и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу", - сказал один из лидеров протестов Джошуа Вонг.
Утром 30 августа организаторы показа фильма Джошуа Вонг, Агнес Чоу и Энди Чен были поочередно задержаны полицией и увезены в неизвестном направлении.
Напомним, протестующие вышли на улицы Гонконга против закона, который позволит экстрадировать людей в Китай. Противники законопроекта штурмовали баррикады у Законодательного совета. Полиция применила против протестующих резиновые пули, газ и дубинки. Закон могли принять 12 июня. Сторонники законопроекта видели в нем инструмент для борьбы с транснациональной преступностью. Его многочисленные противники заявляли, что с недоверием относятся к судебной системе Китая. Правительство Гонконга на неопределенный срок приостановило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай на фоне массовых протестов. 16 июня протестующие опять вышли на улицы.
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C&from=xx&to=ru&did=ukrainian_lemko&stype=
ГОРДИТИСЯ - ГОРДУВАТИ
Гордитися, -джуся, -дишся. Відчувати перевагу в чомусь над кимсь; пишатися. - Сином край увесь гордиться: Хазяює, як годиться (М.Шпак).
Гордувати, -ую, -уєш. 1. (ким, чим). Бути гордим; вихвалятися, гордитися, звисока ставлячись до інших. І батько і мати гордували своїм сином, хвалили дома, хвалили в людях (Панас Мирний); Ти гордуєш своєю красою.. Пишним станом, густою косою (Я.Щоголів). 2. Зневажливо, звисока ставитися до інших, нехтувати кимсь, чимсь. "Не вмію я говорити з народом! - думав він, ідучи вулицею. - Вони мов бояться мене чи гордують мною - не розбереш" (Б.Грінченко); - Може б, і не напився на вхідчинах, та небіж образився на дядька, що той, мовляв, гордує (Є.Гуцало).
ГОРДИТИСЯ, джуся, ди́шся, недок.
1. Відчувати задоволення від чого-небудь; почувати перевагу в чомусь; пишатися. Радянський я громадянин, І цим горджуся перед світом! (Іван Нехода, Під.. зорею, 1950, 209); Є іще синок один - Голова колгоспу він; Сином край увесь гордиться: Хазяює, як годиться (Микола Шпак, Вибр., 1952, 70).
Беееееее...
ДАЖЕ КИТАЕШКИ ВЫУЧИЛИ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК....
А ВЛАСТЬ ПЕКИНА СЛЕГКА ОБДЕЛАЛАСЬ С ПЕРЕЛЯКУ БЕРЕТ ПРНИМЕР С ХУ..ЛА...
вот наш только ЗЕ кажется считает... что он как минимум БОГ (Прости меня Грешного!) ...
ну- ну ....посмотрим...
чужой вам неприемлем априори !
а ведь майдан был именно потому что чужому выбору позволили быть ! хотя все понимали что зека быть не должно !
и майдан поднялся из за результатов деятельности обраного ! а не потому что некоторые люди решили что выбор был не по ихнему.
будут результаты будете обсуждать, майданить, обзывать, кулелобить, пецэмазать и т.д.
а пока ваши обзывательства говорят лишь о том что вы относитесь надеюсь к меньшей части украинского народа.
который способен на большее чем поносить своих сограждан просто так потому что им так думается.
и ему есть чем гордится и о чем сожалеть, но точно нет нужды быть маргинальным.
А продолжение им не показали? Какие гандоны в результате выцарапались на самый верх и как здесь всё расцвело и заколосилось?
Как большинство устроило электоральный реванш и вернуло все обратно.
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Ну, да. "В адінтур". )))
Посидь у спамі. Вмієш квакати як жабка?
---їхній лозунг--я вас ни к чему не призиваю
Ось вичерпна гіфка-контраргумент:
Сльози навертаються на очі від тих фото. Гонконг це все ж не деспотичний Китай , тут люди хочуть і добробуту і свободи, але ціна свободи дуже і дуже велика.
Китай - непередбачувана авторитарна країна з великим населенням, яке є його "бензоколонкою" і яка виключно завдяки Заходу зуміла почати себе годувати. Захід забезпечив їм освіту, технології, попит і збут. Вони від себе додали піратство, крадіжку технологій, примітивне масове виробництво, нищення ресурсів Землі та погіршення екології.
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Весь засипаний камнями с нєба.
В Гонконге ВВП на душу населения 48,517 долл.
В Китае ВВП на душу населения 9,608 долл.
Гонконг в 5 раз богаче Китая.
Тож тут важливіші не показники ВВП, а докорінно різна типологічна сутність країн.
Прямий показ:
https://www.youtube.com/watch?v=gcQ812SyMuQ
Ажно исьтьчо одна хромосомушка у тебя вылязла, окаянная...