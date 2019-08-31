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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:игорный бизнес (273) СБУ (13780)

 СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ "Олимпийский", работавший под "крышей" полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли деятельность подпольного казино в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что в торговом центре "Олимпийский" дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал.

"Правоохранители больше часа пытались попасть в помещение, где прятали 17 игровых столов и шесть рулеток", - рассказали в СБУ.

СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ Олимпийский, работавший под крышей полиции 01
СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ Олимпийский, работавший под крышей полиции 02
СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ Олимпийский, работавший под крышей полиции 03
СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ Олимпийский, работавший под крышей полиции 04

Во время проведения санкционированных следственных действий изъяты носители информации и "черная бухгалтерия", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Также допрошено более десяти человек, которые подтвердили участие в работе подпольного заведения.

Смотрите также: СБУ задержала лесника, который занимался незаконной вырубкой леса в национальном парке на Закарпатье. ФОТО

По информации СБ Украины незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3145711
 
 
 Топ комментарии
 
Даю наводку !!! Игорные залы на каждом углу !!!
Можете не благодарить
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Сейчас вам Рюкзаков покажет, что значит его подопечных трогать
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Еще с полгодика назад беняботы орали бы о коррупции в МВД во главе с Аваковым, а сейчас только в две дырки сопут. СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ "Олимпийский", работавший под "крышей" полиции - Цензор.НЕТ 2001
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Сейчас вам Рюкзаков покажет, что значит его подопечных трогать
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Нужно легализовать игорный бизнес и не заниматься ху...й! Пусть государство получает с этого налог, да и все.
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Какой конкретно налог? Такие как ты хотят легализовать и вырубку лесов, и кражу янтаря - что б платить государству 1000 грн. в год, а самим получать миллионы.
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Ты прикалываешься?? Вырубка леса и игорный бизнес - рядом стоят?? Вырубку леса и варварскую добычу янтаря с уничтожением природы и наследия для следующих поколений одобрил твой пи...р петя пороОнка, алкоголическая мерзкая, грязная тварь... которая нанесла непоправимый вред Украине. Прикрываясь ***...ой по вере, вышмванкам и тд, ну чисто для рагулей. Хватит, этой дряни, наелись. Игорный бизнес нужно легализовать и государство с этого будет иметь доход.
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петька свыня, это без вопросов. Так какой доход будет иметь государство?Это как со спором про легализацию проституции. Тоже говорят о доходах для страны. На вопрос - так что и 20% НДС будут платить или найдут ворох справок, что бы платить копейки - молчок. Тогда зачем легализация, что бы государство получало копеечный доход?
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Тогда уже и шоколадные батончики с героином. И мальдивских шоколадных проституток.
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Не хотелось бы. Это моральное б..ядство. Государство, если оно само не б..ядское по сути не должно потворствовать низким инстинктам недоразвитых в морально-этическом плане людей. Элиты должны быть лучшими в обществе, и нетерпимыми к порокам. Хотя тут, возможно, стоит вопрос и по другому, это общество и государство уже не спасти, оно источает одни миазмы. Тогда, может вы и правы - лучше пустить эту телегу с горы, и покончить с ней. Тогда - легализовать. Вместе с травой, и короткостволом. Пол года стремительной венесуэллизации - и останется только территория, пригодная для построения чего-то более вразумительного.
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Даю наводку !!! Игорные залы на каждом углу !!!
Можете не благодарить
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Большое дело - люди хотят играть пусть играют,ловите свинарчуков гниды.
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Справа ж не іграть чи не іграть, а в податках. За ці гроші можна вилікувати людину або наповнити кишені поліцаїв, щоб підспівували, коли треба.
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Дело в том,что свои ресурсы СБУ тратит на баловство,а не борьбу с врагами страны,чем они и должны заниматься.
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А налоги кто будет платить государству? Пушкин?!
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Пушкин это на твоей засрашке платильщик.
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Туда ходят зависимые люди. Часто наркоманы (я про однорукие бандиты) - и проигрывают, конечно. А где взять деньги на очередную дозу-игру? Сам же потом будешь верещать, когда вот такие вот игроманы тебя ограбят.
+ выводятся деньги из страны, вместо того, что бы человек оплачивал товар-услугу, а получивший по цепочке деньги тоже это делал.
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Еще с полгодика назад беняботы орали бы о коррупции в МВД во главе с Аваковым, а сейчас только в две дырки сопут. СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ "Олимпийский", работавший под "крышей" полиции - Цензор.НЕТ 2001
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Ну хоть полгодика еще, а? Гебен зи мир битте еще полгодика, голодранцу-министру...все статки можно уложить в рюкзак...последний...
Зеленоиды, вот почему вы такие ссыкуны? Вы лействительно путча боитесь??? Ну-ну, таки не напрасно...
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"Правоохранители пресекли деятельность подпольного казино в центре Киева." - поставили воза перед кобилою.
Якби "правоохранітєлі прєсеклі діяльність поліції / Авакова", це був би результат. А так перегнали з одного місця на інше.
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Смешно. Хотите, я вам десяток адресов контор подкину. И это только тех, что из окна видно.
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ты смотришь на мир из окна личного автомобиля СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ "Олімпійський", який працював під "дахом" поліції - Цензор.НЕТ 3863
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При ПетРылло такого никада не было!!!
🤑
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Видимо папику отстегивать перестали, вот он их на ноль и помножил..
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А маміку (Авакову) продовжують башляти, от він їх і кришує.
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Не трогайте кристально-чистого человечища Авакова, он теперь свой.
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"работавший под "крышей" полиции"

Авакову можна, преЗЕдент його підтримує.
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Не трогайте Авакова, а то Порошенко готовит путч. СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ "Олимпийский", работавший под "крышей" полиции - Цензор.НЕТ 4508
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а точно це рюкзакові кришували? Тому що нацжонівські морди, наприклад - на паритеті в бені і авакова; і вони могли бути там.
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поліція не кришувала! Поліція виявляла зв'язки, паролі, явки.
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г.Глухов Сумская область по ул. Терещенко 56 и 57 работают два таких же заведения и тоже крышуют их мусора.
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Будет решения суда, тогда результат будет засчитан .
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Навіть не смішно... у чому новина? Цих гральних залів тисячі по Україні і УСІ працюють під дахом поліції. Це особистий бізнес Авакова, він цього Баканову не пробачить...
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Тепер цей зал буде працювати під дахом СБУ? 😂
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Невже таке можливо при новому міністрі МВС від Зе команди?
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