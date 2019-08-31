 СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ "Олимпийский", работавший под "крышей" полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, оперативники спецслужбы установили, что в торговом центре "Олимпийский" дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал.
"Правоохранители больше часа пытались попасть в помещение, где прятали 17 игровых столов и шесть рулеток", - рассказали в СБУ.
Во время проведения санкционированных следственных действий изъяты носители информации и "черная бухгалтерия", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Также допрошено более десяти человек, которые подтвердили участие в работе подпольного заведения.
По информации СБ Украины незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины.
Можете не благодарить
+ выводятся деньги из страны, вместо того, что бы человек оплачивал товар-услугу, а получивший по цепочке деньги тоже это делал.
Зеленоиды, вот почему вы такие ссыкуны? Вы лействительно путча боитесь??? Ну-ну, таки не напрасно...
Якби "правоохранітєлі прєсеклі діяльність поліції / Авакова", це був би результат. А так перегнали з одного місця на інше.
🤑
Авакову можна, преЗЕдент його підтримує.