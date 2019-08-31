 Татуировка в виде пантеры и короны и поддельный паспорт на фамилию Соколов: что известно об убийце Хангошвили, - расследование. ФОТО

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, журналистам удалось установить, что убийца приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом (18 июля 2019 года) на имя Вадим Андреевич Соколов, с датой рождения 20 августа 1970 года (в реальности такого человека не существует ни в одной базе, включая базу российских паспортов).

"Уже сам этот факт, что "Соколов" смог получить загранпаспорт на вымышленное имя, указывает на его прямую связь с государством – даже если бы ему каким-то образом удалось подделать паспорт самостоятельно, он не смог бы пройти по нему российский пограничный контроль, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Соколова нет. Таким образом, либо он проходил границу в особом порядке (в сопровождении сотрудников ФСБ), либо тогда он был в системе Роспаспорт и позднее был оттуда удален (и то, и другое невозможно без официального вовлечения российских спецслужб)", - отмечают расследователи.

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По данным местных правоохранителей, у убийцы (рост 176 см, вес 86 кг) также была обнаружена татуировка в виде пантеры и короны на левом плече и змеи на руке ниже локтя. Отмечается, что сотрудники спецслужб себе татуировки не набивают (если это не специальная операция по внедрению), поэтому, вероятнее всего, сам "Соколов" не был кадровым сотрудником.

"По тюремным понятиям такие наколки может позволить себе авторитет, находящийся на высокой ступени в воровской иерархии. Это уже не первый случай, когда спецслужбы используют представителей криминального мира для выполнения спецопераций", - пишут журналисты.

По их словам, также нельзя исключать, что "Соколов" и сам является чеченцем по происхождению, во всяком случае такой способ устранения врагов тоже распространен например, бандит (и чеченец по происхождению) Артур Денисултанов-Курмакаев (Динго) в 2017 году в Киеве покушался на чеченца Адама Осмаева.

Кроме того, несуществующим оказался и его адрес в Санкт-Петербурге, который он указывал при подаче документов на визу. Как французское консульство выдало многократную визу человеку с пустым, не биометрическим паспортом, оформленным на несуществующее имя – большая загадка.

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Напомним, Хангошвили застрелили 23 августа в берлинском парке. Как сообщают очевидцы, к нему подъехал неизвестный на велосипеде и выстрелил дважды в голову из пистолета с глушителем. После этого, киллер выбросил орудие убийство и велосипед в речку, однако позже был задержан полицией. При нем была крупная сумма денег и паспорт гражданина России, достоверность которого пока не подтверждена. Известно, что в Берлин он приехал из Москвы с пересадкой в Париже за несколько дней до убийства. Из немецкой столицы подозреваемый собирался лететь обратно в российскую столицу.