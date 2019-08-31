EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  5408  29
Все про:Германия (3394) заказное убийство (61) ФСБ (1369) Чечня (512)

 Татуировка в виде пантеры и короны и поддельный паспорт на фамилию Соколов: что известно об убийце Хангошвили, - расследование. ФОТО

Убийца ветерана чеченского сопротивления РФ, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили имел поддельный паспорт на фамилию Соколов, выданный за 10 дней до поездки во Францию, откуда он позже перебрался в Германию, чтобы осуществить ликвидацию.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, журналистам удалось установить, что убийца приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом (18 июля 2019 года) на имя Вадим Андреевич Соколов, с датой рождения 20 августа 1970 года (в реальности такого человека не существует ни в одной базе, включая базу российских паспортов).

"Уже сам этот факт, что "Соколов" смог получить загранпаспорт на вымышленное имя, указывает на его прямую связь с государством – даже если бы ему каким-то образом удалось подделать паспорт самостоятельно, он не смог бы пройти по нему российский пограничный контроль, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Соколова нет. Таким образом, либо он проходил границу в особом порядке (в сопровождении сотрудников ФСБ), либо тогда он был в системе Роспаспорт и позднее был оттуда удален (и то, и другое невозможно без официального вовлечения российских спецслужб)", - отмечают расследователи.

Татуировка в виде пантеры и короны и поддельный паспорт на фамилию Соколов: что известно об убийце Хангошвили, - расследование 01

Читайте также: В Германии задержали россиянина, который застрелил ветерана чеченского сопротивления РФ Хангошвили

По данным местных правоохранителей, у убийцы (рост 176 см, вес 86 кг) также была обнаружена татуировка в виде пантеры и короны на левом плече и змеи на руке ниже локтя. Отмечается, что сотрудники спецслужб себе татуировки не набивают (если это не специальная операция по внедрению), поэтому, вероятнее всего, сам "Соколов" не был кадровым сотрудником.

"По тюремным понятиям такие наколки может позволить себе авторитет, находящийся на высокой ступени в воровской иерархии. Это уже не первый случай, когда спецслужбы используют представителей криминального мира для выполнения спецопераций", - пишут журналисты.

По их словам, также нельзя исключать, что "Соколов" и сам является чеченцем по происхождению, во всяком случае такой способ устранения врагов тоже распространен  например, бандит (и чеченец по происхождению) Артур Денисултанов-Курмакаев (Динго) в 2017 году в Киеве покушался на чеченца Адама Осмаева.

Кроме того, несуществующим оказался и его адрес в Санкт-Петербурге, который он указывал при подаче документов на визу. Как французское консульство выдало многократную визу человеку с пустым, не биометрическим паспортом, оформленным на несуществующее имя – большая загадка.

Читайте также: Убитый в Берлине ветеран чеченского сопротивления Хангошвили был в расстрельном списке ФСБ с 2002 года, - The New York Times

Напомним, Хангошвили застрелили 23 августа в берлинском парке. Как сообщают очевидцы, к нему подъехал неизвестный на велосипеде и выстрелил дважды в голову из пистолета с глушителем. После этого, киллер выбросил орудие убийство и велосипед в речку, однако позже был задержан полицией. При нем была крупная сумма денег и паспорт гражданина России, достоверность которого пока не подтверждена. Известно, что в Берлин он приехал из Москвы с пересадкой в Париже за несколько дней до убийства. Из немецкой столицы подозреваемый собирался лететь обратно в российскую столицу.

Источник: https://censor.net.ua/p3145708
 
 
 Топ комментарии
 
Меркель уже озаботилась ?
 показать весь комментарий
 
Лягушкоеды в доле с ботоксным педофилом.
 показать весь комментарий
 
Его не "поймали позже", а когда он переодевался в кустах. Рядом оказалась патрульная машина, которым сообщили свидетели убийства. Просто куча счастливых совпадений.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ты же знаешь, что твое законное место - спам. Зачем тратишь время?
 показать весь комментарий
 
 
Ванька твой тупой высер не зачтен ,тут не те уши ,вали нах отсюда чепушило кацапское
 показать весь комментарий
 
Владимир Владимирович Путин будет повешен народом голым за ноги, как Муссолини, или сожжён в канаве охранником, как Гитлер. Ты что выберешь?
 показать весь комментарий
 
 
Его не "поймали позже", а когда он переодевался в кустах. Рядом оказалась патрульная машина, которым сообщили свидетели убийства. Просто куча счастливых совпадений.
 показать весь комментарий
 
 
Жабоїди такі загадкові.. друзі німаків!
 показать весь комментарий
 
 
Лягушкоеды в доле с ботоксным педофилом.
 показать весь комментарий
 
 
Ассимметричная складка между бровями может отличать человека, который много лет постоянно упражняется в стрельбе, прижмуривая глаз.
 показать весь комментарий
 
 
СБУ - филиал ФСБ
Тем кто борется с ********** режимом, в Украине стало небезопасно
Страна наводнена фсбшной агентурой, совершаются убийства патриотов, воевавших на стороне Украини
Власть бездействует
 показать весь комментарий
 
 
Тату пантеры : власть, сила, хитрость, стремительность, расчётливость.Тату змея значение на зоне означает хладнокровие и причастность человека к убийству. Татуировка в виде короны в тюремных наколках указывает, что её обладатель имеет авторитет в уголовном мире. Цапяча борідка алая мозговий, можливо говорить, що це ледар, який побував на донбасі.
 показать весь комментарий
 
 
Крымский сепаратист и по совместительству директор парка львов окупированного крыма *Тайган*, Зубков несмотря на амни с неба, собрался драпать из крыма в Португалию. Очень хотелось бы узнать от СБУ кто выдал ему биометрический паспорт или другие визы для поездок за границу?
 показать весь комментарий
 
 
Nado ego bit kazdy 2 casa i togda skazet vsio i familiju i kto emu dal prikaz ubit celoveka Татуировка в виде пантеры и короны и поддельный паспорт на фамилию Соколов: что известно об убийце Хангошвили, - расследование - Цензор.НЕТ 8642
 показать весь комментарий
 
Немцы ради Северного потока 2 и не такое переморгают.
 показать весь комментарий
 
 
типаж американского серийного убийцы...
 показать весь комментарий
 
В конце 2016 года Зелимхан К. приехал в Берлин - ему пришлось бежать после нескольких покушений. Вначале 2017 года председатель Германо-Кавказского общества Эккехард Маасс обратился в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) и запросил для грузина(на самом деле он кистинец, так называют этнических чеченцев, живущих в Панкисском ущелье) защиту по причине его преследования в России. По его словам, власти не должны были посылать К. туда, где до него могла бы дотянуться «длинная рука Путина». Однако Зелимхану К. такая защита не была предоставлена.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/kopfschuss-mord-in-berlin-moabit-eine-spurensuche-in-sieben-kapiteln/24946156.html
 показать весь комментарий
 
Комсомолка Ангела снова ненавязчиво помогла *****.
 показать весь комментарий
 
Вот BND и отправить лягушатникам интересный запрос по визе киллера Татуювання у вигляді пантери і корони та підроблений паспорт на прізвище Соколов: що відомо про вбивцю Хангошвілі, - розслідування - Цензор.НЕТ 4279
 показать весь комментарий
 
Будет аргумент у немцев, для снижения цены на газ. Бизнес сэр .
 показать весь комментарий
 
это чеченец...ну вернее не чеченец а кадыровская мразь.
 показать весь комментарий
 
простите, а нам зачем новость о татуировках убийцы чеченца в Берлине?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх