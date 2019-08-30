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 Происшествия, Фоторепортаж
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 При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура. ФОТО

Военная прокуратура Сумского гарнизона совместно с оперативниками Управления защиты экономики в Сумской области ДЗЭ Нацполиции и следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Сумской области разоблачили на взятке военного комиссара Глуховского объединенного городского военного комиссариата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "30 августа 2019 подполковника задержан после получения 3000 долларов США в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Вознаграждение" военком требовал и получил при содействии военнообязанному избежать призыва на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и выдачу приписного удостоверения.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. После них фигуранту планируется сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 5 до 10 лет тюремного заключения. В суд готовится ходатайство об избрании военном комиссару меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности".

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При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура 01
При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура 02
При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145670
 
 
 Топ комментарии
 
Я так понял, что если бы не было этого шухера насчёт ликвидации, то и этого задержания не было бы...
А так, нужно работать При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6090
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От сука, продажна тварь. Такий продасть все і всім. На палю гада, або руки повідрубувати і відпустити не хай бігає з обрубками іншим наука.
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3000 баксов за уклонение от срочной службы?!.. они что, сына Шуфрича призвали?!
цена вопроса 500 баксов и на выход..
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Я так понял, что если бы не было этого шухера насчёт ликвидации, то и этого задержания не было бы...
А так, нужно работать При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6090
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А працювало ГУ Нацполіції😁 Тобто перший коментар можна в топку.
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От ****, продажна тварь. Такий продасть все і всім. На палю гада, або руки повідрубувати і відпустити не хай бігає з обрубками іншим наука.
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страна в войне, а тварино обогащается. расстрелять показательно *****.
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Русня, смотрю, работаете по старому сценарию: часть вбрасывает за Петю, остальные - против, лишь бы срач и раскол в обществе
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3000 баксов за уклонение от срочной службы?!.. они что, сына Шуфрича призвали?!
цена вопроса 500 баксов и на выход..
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упразднят военкомов вкупе с прокуратурой...крутая месть за повестки кварталу...погромы таки будут.
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На передавую выезжал, чтобы даже просто подбодрить ребят, соевый?
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Эй на цензоре а ну ка просветите историю с Мотор Сич ,китайцами и приостановкой продажи оружия Украине США
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У прокурорів взагалі зарплати гарні, що вони всі гребуть, як скажені?
Так треба як в Сингапурі - прокурорів за грати, а на їх місце адвокатів.
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