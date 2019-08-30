 СБУ задержала лесника, который занимался незаконной вырубкой леса в национальном парке на Закарпатье. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Во исполнение Указа Президента Украины "О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов" задокументировано незаконную вырубку деревьев на территории Ильницкого лесничества в Закарпатской области.

Сотрудники СБУ установили, что чиновник лесные организовал вырубку древесины на участке вверенного ему обхода без соответствующего документального учета. Противоправно заготовленную лесопродукцию он планировал реализовать своим сообщникам.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины, фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в Мариуполе обезвредила банду рэкетиров, обложивших "данью" местных автоперевозчиков. ФОТОрепортаж



