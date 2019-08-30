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 Шоу-бизнес
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Все про:Закарпатье (1637) лес (422) СБУ (13773)

 СБУ задержала лесника, который занимался незаконной вырубкой леса в национальном парке на Закарпатье. ФОТО

СБУ разоблачила незаконную вырубку деревьев в природно-заповедном фонде Ильницкого лесничества в Закарпатье

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Во исполнение Указа Президента Украины "О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов" задокументировано незаконную вырубку деревьев на территории Ильницкого лесничества в Закарпатской области.

Сотрудники СБУ установили, что чиновник лесные организовал вырубку древесины на участке вверенного ему обхода без соответствующего документального учета. Противоправно заготовленную лесопродукцию он планировал реализовать своим сообщникам.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины, фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".

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СБУ задержала лесника, который занимался незаконной вырубкой леса в национальном парке на Закарпатье 01
СБУ задержала лесника, который занимался незаконной вырубкой леса в национальном парке на Закарпатье 02

Источник: https://censor.net.ua/p3145668
 
   
 Топ комментарии
 
ЧТО ОДИН СОВСЕМ ОДИН !!! А ГДЕ Ж СООБЩНИКИ !!!
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Он же рубил 25 лет.. да как так то.. ЗА ЩО?
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форестер решил слегка нареформировать мыролюбно себе леса.
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При пете лесники лес не воровали! И контрабанды сигарет не было!
Ух этот Зеля!
Как пришел к власти - всех сразу на экон преступления прорвало!
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Цей лісник займався не тільки вирубкою,а мабуть й анонізмом ,в підконтрольному йому лісі!Якщо всі ці злочини йому буде доведено,то це незнана ПЕРЕМОГА,ЯК КАЗАВ КУМ ЮА, НАД КОГУПЦІЄЮ !!!
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онанизмом это в смысле мыролюбным реформизмом? как свиновальц?
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Жлобье, заработает пару тысяч грн, а потом весной будет волать "памагите у нас паводки, дайте грошей!"
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Них. я себе пару тысяч. Сейчас куб леса стоит в Украине в 2 раза дороже чем в США. Притом лучшее в Европу а украинцам сухостоя и трухляк, который только на пиллеты плохого качества можно переработать.
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а вместо лесника можна медведчука за держ зраду? думаю последнее намного серьезнее
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Йще цілих трьох стрілочників й п"ять кочегарів ...
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ЧТО ОДИН СОВСЕМ ОДИН !!! А ГДЕ Ж СООБЩНИКИ !!!
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Понятно, что откупились! А на этом леснику еще и премии получат!
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А такие ,кто не рубит ,бывают? У нас на зарплату живут романтики .
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Я был в этом году , там где порог Большой Буг (если память не изменяет), это где упали и погибли 14 Бульбашей. Был и выше , где лесовозы создали искусственное русло, которое размыло эту дорогу. На этой вотчине Балог, Шуфричей нищайший народ, либо у поляках, либо пилит лес.
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СБУшники Луганска уже президентами ЛНР стали, а эти лохи в кустах сидят, лесорубов ловят...
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Лесника-оборотня прибить к спиленному дереву и оставить на растерзание комарам. Так одного-двух и браконьерство прекратится как и не было его.
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..на херсонщине наблюдал,как многотонная фура с житомирских лесов, со свеже срубанным(с чуть привявшими листочками) лесом(береза,ясень) привезла этот двух метровый кругляк для сжигания в топках теплиц...своего леса практически не осталось. Все сжигается в топках теплиц,а их не(теплиц) не счесть....Так что,Лаур пилят по всей Украине. СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті - Цензор.НЕТ 1095
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СБУ задержала лесника(с). Жуткое начало леденящего душу романа. Карпаты, туман, загадочные украинцы, КГБ, граф Дракула... Стивен Кинг отдыхает.
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Кажется мне, что задвча СБУ поймать того, кто построил схему и крышует лесника.
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Однозначно ,цей лісник разом із парашенко,планують переворот у грудні!І тільки Аваков зможе всіх спасти!
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Аж ціле СБУ ловило лісника, треба було ще допомоги у ФБР попросити, клоуни дістали вже з цим цирком
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