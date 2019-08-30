 СБУ задержала лесника, который занимался незаконной вырубкой леса в национальном парке на Закарпатье. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "Во исполнение Указа Президента Украины "О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов" задокументировано незаконную вырубку деревьев на территории Ильницкого лесничества в Закарпатской области.
Сотрудники СБУ установили, что чиновник лесные организовал вырубку древесины на участке вверенного ему обхода без соответствующего документального учета. Противоправно заготовленную лесопродукцию он планировал реализовать своим сообщникам.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины, фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
Разоблачение злоумышленника проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области".
Ух этот Зеля!
Как пришел к власти - всех сразу на экон преступления прорвало!