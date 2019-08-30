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 Фоторепортаж
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 "Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада!" Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 01

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ. ФОТО

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "И шо вы орете все время?" - нардеп от "ЕС" Герасимов разнервничал Зеленского замечаниями во время заседания ВР. ВИДЕО

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 04

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 05

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады. ФОТОрепортаж

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 07

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 08

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 09

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 10

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 11

Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада! Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах 12

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3145647
 
   
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По-моему фото с Брондуковым самое креативное, вот что значит гениальный актёр, показана вся рада в одном лице
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То есть когда Нацгвардия была под Аваковым это не создавало персональную армию на случай другой позиции? 😁
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А кого же так телепузик зеБЕнин боится? Народа?)
Ну прям идет по стопам *****.
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Хочет отобрать у Авакова персональную армию для начала
Потому что нефиг в стране иметь персональные армии
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а зачем армии иметь другую позицию, когда её планомерно прокачивают и модернизируют?.. Другое дело, когда армии урезают питание, продают "излишнее имущество", не покупают тренажеры... вот тогда и может возникнуть "другая позиция". А жопу всяким клоунам рюкзаков прикрывать не станет, он и сам не против "поторговать на крови" и "перестать стрелять".
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Ні! Ми знесли стару совкову раду! Дорогу молодим і креативним!
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Тошнит . Идиоты выбрали , разгребать будут все .
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Актуально........., но - было бы смешно, если бы не было так грустно (с)
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А где фотки пьяного спящего Пети? Не заметили опять?
Народ уже и видео выкладывал и ржёт везде с этого 😂
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Редакция незаангажированного ресурса видит все события в стране через свою, специфическую, оптику. "Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада!" Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах" - Цензор.НЕТ 8258
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У ОБСЕ одолжили очки для выборочного зрения 😁
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Спящий на своём рабочем месте в рабочее время дэпутат Порошенко - нэактуально! "Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада!" Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах" - Цензор.НЕТ 2297
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Ой как классно! ой как смешно! Славик супер - ему слова к новой песне подсказали - может и не петь, а написать обязан )) Все равно скоро ни голоса ни права на него не будет...
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Vitaly Portnikov

@portnikov

·7 ч

Никакого парламента в Украине больше нет и парламентской демократии тоже. Украина превратилась в страну, где все вопросы деятельности парламента решаются главой государства и его окружением, и Зеленский даже не особенно не пытается это скрыть.
"Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада!" Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах" - Цензор.НЕТ 416
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При любом раскладе
это радовское болото нужно пэрэтрахывать
А если ещё и Порох сядет
а потом и Зе
это будет пэрэмога
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аналогично...
Anele

@takidaya

·18 ч

Пипец а не президиум Верховной Рады. Свинья, собака, клоун....и пророссийский сброд "слуг" в зале. 73%, я ненавижу вас!
Вы мерзкие ватные организмы, продающие свою совесть, будущее своих детей и Украины за дешевый сериал, колбасу и рабство.
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Фотожаби даж лишние. Там и так пистец полярний...
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