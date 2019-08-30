 "Х#й им в жопу!!! Это Верховная рада!" Первый день работы новоизбранной ВР в ФОТОжабах"

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Ну прям идет по стопам *****.
Потому что нефиг в стране иметь персональные армии
..
Народ уже и видео выкладывал и ржёт везде с этого 😂
А мы народ и нам смешно
Vitaly Portnikov
@portnikov
·7 ч
Никакого парламента в Украине больше нет и парламентской демократии тоже. Украина превратилась в страну, где все вопросы деятельности парламента решаются главой государства и его окружением, и Зеленский даже не особенно не пытается это скрыть.
это радовское болото нужно пэрэтрахывать
А если ещё и Порох сядет
а потом и Зе
это будет пэрэмога
аналогично...
Anele
@takidaya
·18 ч
Пипец а не президиум Верховной Рады. Свинья, собака, клоун....и пророссийский сброд "слуг" в зале. 73%, я ненавижу вас!
Вы мерзкие ватные организмы, продающие свою совесть, будущее своих детей и Украины за дешевый сериал, колбасу и рабство.