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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (962) Москва (2670) СИЗО (1094)

 Сотрудники ФСИН возле "Лефортово" выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов. ФОТО

Федеральная служба исполнения наказаний подпустила к представителям фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и Вадиму Рабиновичу, которые побывали сегодня в СИЗО "Лефортово", где содержатся готовящиеся к обмену незаконно удерживаемые в России украинцы, лишь журналистов принадлежащего куму Путина 112 канала.

Об этом сообщил российский журналист Илья Барабанов, передает Цензор.НЕТ.

"Ждать возможного обмена туда (в Лефортово. - Ред.) приехали сегодня съемочные группы украинского 112, RT, "Звезды", DW, РБК... Вместо обмена в изолятор приехали Виктор Медведчук и Вадим Рабинович из ОПЗЖ. Журналисты ждали их вместе во дворике, пока в дело не вмешался ФСИН. Они выпроводили всех, кроме съемочной группы 112-го со двора, перекрыли обзор микроавтобусом и в общем сделали все, чтобы обеспечить эксклюзив каналу Виктора Владимировича", - описал ситуацию Барабанов.

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После этого, по его словам, Медведчук с Рабиновичем включились спокойно на 112 канал, потом подошли на пару минут ко всем остальным и убыли.

Сотрудники ФСИН возле Лефортово выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов 01

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

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Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Сотрудники ФСИН возле Лефортово выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3145636
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вы все поняли благодаря кому сегодня обмена не состоялось?
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Ні, вони єдині, хто "панастаящему" хочуть звільнення полонених.
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Ну так знамо дело, что кроме мертветчука, только зря мертветчук надеется, что это как-то поднимет его реноме в глазах Украины и украинского народа.
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Ні, вони єдині, хто "панастаящему" хочуть звільнення полонених.
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нет... только 112 анал. Читай внимательно Сотрудники ФСИН возле "Лефортово" выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов - Цензор.НЕТ 7206
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Был, но ты спал и ничего не почувствовал. Сотрудники ФСИН возле "Лефортово" выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов - Цензор.НЕТ 5953
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две подкацапские суки примажутся к этому обмену..?
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Ясен пень. Тут ***** еще хочет цемаха Шо б зебелята выдали, что бы тот его грохнули на мордоре. А у наших пока ума хватает этого ценного свидетеля не выдавать. Идет торг, **** еще одну пакость подкидывает зелю на день пАбеды например пригласить. Думаю он не поедет но душок по стране пойдет не хилый...
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и не говори..вонючее дерьмо не быстро выветришь.. Співробітники ФСВП біля "Лефортово" випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов - Цензор.НЕТ 4238
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Заложников освободят однозначно, но только под соусом *********, мол благодаря его усилиям произошёл обмен. А наш народ легковерный, сразу поверит и воспрянет над Украиной знамя мышебратства.
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знову Медведчук обміном займається? Як так? Не зєлємойські хіба? Вони ж відхрестилися від мертветчука, бо тож мовляв суто "порошенківський представник" у пермовинах з ******. Ну а зєлємойські ж звісно, що ніякого відношення і справ з мертветчуком не мають і мати за визначенням не можуть.
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Так Рабінович розпинався перед камерами, що вони з кумом займаються "асвабаждениєм", а обмін то справа держави.
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Ну вы все поняли благодаря кому сегодня обмена не состоялось?
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Ну так знамо дело, что кроме мертветчука, только зря мертветчук надеется, что это как-то поднимет его реноме в глазах Украины и украинского народа.
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Зе как вас там, что за фигня, почему Барыги нет, а мертвечук в деле? Как это понимать?! Сотрудники ФСИН возле "Лефортово" выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов - Цензор.НЕТ 2873
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Обмен был на грани срыва, но приехал Мертвечук и всё порешал
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А надо было просто позвонить хутину.
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Joseph the Fox‏ @ExiledFox1 13 часов назад

Вот пример важности подобной ответственности. Ты репостишь репост репоста, а потом, прости г-ди, "СМИ" ссылаются уже на тебя как на первоисточник, потому что ты, мать его, высшее должностное лицо. Не надо так. Или давай собственную инфу, или не репость. Это так сложно в 2к19?

Співробітники ФСВП біля "Лефортово" випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов - Цензор.НЕТ 7209
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Кацапы пишут,что рабинович и медведчук привезли задержанным сало и хлеб,и они были очень этому благодарны.
А мне кажется,что они посоветовали путину и рабиновичу идти в жопу,и что бы эта прогулка оказалсь удачной,смазать ее этим же салом.
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Сори,не путину и рабиновичу,а медведчуку и рабиновичу,хотя и путин в этой компании будет не лишним.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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