 Сотрудники ФСИН возле "Лефортово" выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов. ФОТО

Об этом сообщил российский журналист Илья Барабанов, передает Цензор.НЕТ.

"Ждать возможного обмена туда (в Лефортово. - Ред.) приехали сегодня съемочные группы украинского 112, RT, "Звезды", DW, РБК... Вместо обмена в изолятор приехали Виктор Медведчук и Вадим Рабинович из ОПЗЖ. Журналисты ждали их вместе во дворике, пока в дело не вмешался ФСИН. Они выпроводили всех, кроме съемочной группы 112-го со двора, перекрыли обзор микроавтобусом и в общем сделали все, чтобы обеспечить эксклюзив каналу Виктора Владимировича", - описал ситуацию Барабанов.

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После этого, по его словам, Медведчук с Рабиновичем включились спокойно на 112 канал, потом подошли на пару минут ко всем остальным и убыли.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

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Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.