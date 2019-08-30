 Сотрудники ФСИН возле "Лефортово" выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов. ФОТО

Об этом сообщил российский журналист Илья Барабанов, передает Цензор.НЕТ.
"Ждать возможного обмена туда (в Лефортово. - Ред.) приехали сегодня съемочные группы украинского 112, RT, "Звезды", DW, РБК... Вместо обмена в изолятор приехали Виктор Медведчук и Вадим Рабинович из ОПЗЖ. Журналисты ждали их вместе во дворике, пока в дело не вмешался ФСИН. Они выпроводили всех, кроме съемочной группы 112-го со двора, перекрыли обзор микроавтобусом и в общем сделали все, чтобы обеспечить эксклюзив каналу Виктора Владимировича", - описал ситуацию Барабанов.
После этого, по его словам, Медведчук с Рабиновичем включились спокойно на 112 канал, потом подошли на пару минут ко всем остальным и убыли.
Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
Вот пример важности подобной ответственности. Ты репостишь репост репоста, а потом, прости г-ди, "СМИ" ссылаются уже на тебя как на первоисточник, потому что ты, мать его, высшее должностное лицо. Не надо так. Или давай собственную инфу, или не репость. Это так сложно в 2к19?
А мне кажется,что они посоветовали путину и рабиновичу идти в жопу,и что бы эта прогулка оказалсь удачной,смазать ее этим же салом.