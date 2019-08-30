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 Происшествия, Киевские новости
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 Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве. ФОТО

Полиция просит помочь установить местонахождение мужчины, который 20 августа смертельно травмировал женщину на столичном Академгородке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Водитель, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся.

По факту смертельного ДТП следователи столичного главка начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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На данный момент удалось установить личность водителя. Это - Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 года рождения. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Полиция разыскивает водителя Мерседеса, сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве 01

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую известную информацию, которая поможет разыскать указанное лицо по номерам 271-99-22 или 102.

Источник: https://censor.net.ua/p3145623
 
 
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" На данный момент удалось установить личность водителя. Это - Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 года рождения. Сейчас его местонахождение неизвестно."

Откуда такое завозится в Украину ? Хто это пропускает на границе
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комп погранцов не смог расшифровать набор букв Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве - Цензор.НЕТ 3005
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А вы как хотели, чтоб иностранцы покупали жилье в Киеве и не жили ? Нормальный человек не заработает на квартиру в Киеве, вот и приезжают преступники, которым разрешали дома безнаказанно совершать преступления .
Откупится и от наших правоохранителей . Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве - Цензор.НЕТ 6071
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Я знаю очень много нормальных людей, которые заработали чесным трудом на квартиру. В том числе и Я
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Страна пятый год воюет, а органы до сих пор не знают, кто где и как.
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