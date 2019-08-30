 Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Водитель, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся.

По факту смертельного ДТП следователи столичного главка начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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На данный момент удалось установить личность водителя. Это - Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 года рождения. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую известную информацию, которая поможет разыскать указанное лицо по номерам 271-99-22 или 102.