 СБУ в Мариуполе обезвредила банду рэкетиров, обложивших "данью" местных автоперевозчиков. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вымогательством занимались директор и работники одной из городских автостанций. Деньги требовали с предпринимателей, которые занимались междугородними перевозками.
"Сумма поборов составляла 25% от ежедневной прибыли коммерсантов. В случае неуплаты денег участники группы угрожали автоперевозчикам физической расправой. Ежемесячная прибыль рэкетиров, по оперативной информации, составляла до ста тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "крышеванием" незаконной деятельности подозреваемых занимались местные криминальные авторитеты.
Правоохранители задержали организатора группы и четырех его сообщников. Подозреваемых обвиняют в нарушении ч.2 ст.189 Уголовного кодекса (вымогательство). Им грозит лишение свободы на от 3 до 7 лет.
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