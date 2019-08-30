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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Мариуполь (3671) перевозки (342) рэкет (76) СБУ (13773)

 СБУ в Мариуполе обезвредила банду рэкетиров, обложивших "данью" местных автоперевозчиков. ФОТОрепортаж

В Мариуполе Донецкой области СБУ обезвредила банду вымогателей, которая терроризировала автоперевозчиков.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вымогательством занимались директор и работники одной из городских автостанций. Деньги требовали с предпринимателей, которые занимались междугородними перевозками.

"Сумма поборов составляла 25% от ежедневной прибыли коммерсантов. В случае неуплаты денег участники группы угрожали автоперевозчикам физической расправой. Ежемесячная прибыль рэкетиров, по оперативной информации, составляла до ста тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "крышеванием" незаконной деятельности подозреваемых занимались местные криминальные авторитеты.

Правоохранители задержали организатора группы и четырех его сообщников. Подозреваемых обвиняют в нарушении ч.2 ст.189 Уголовного кодекса (вымогательство). Им грозит лишение свободы на от 3 до 7 лет.

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СБУ в Мариуполе обезвредила банду рэкетиров, обложивших данью местных автоперевозчиков 01
СБУ в Мариуполе обезвредила банду рэкетиров, обложивших данью местных автоперевозчиков 02
СБУ в Мариуполе обезвредила банду рэкетиров, обложивших данью местных автоперевозчиков 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145606
 
   
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почему поспамить?
На главной странице "Темы дня", "новая Рада" первая среди них.
Я не против, да и Юзик выглядит красавчегом.
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Даунбас с 90 годов в этом дерьме . Судя по голосам , им это в кайф .
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Бывшую главу Национального банка Украины (НБУ) Валерий Гонтареву на днях сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне (Великобритания).
Об этом «Главкому» стало известно от нескольких источников.
На сегодня Гонтарева находится в одной из больниц Лондона.
По имеющейся информации, жизни Гонтаревой ничего не угрожает, хотя она получила переломы различной степени тяжести.
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травма-"черепно-мозговая" или просто-ЧЕРЕПНАЯ???
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