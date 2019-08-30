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Все про:пропажа (64) военнослужащие (4283) 72 отдельная механизированная бригада (82) операция Объединенных сил (1546)

 Мать военнослужащего 72-й бригады Максима Пархоменко заявляет о пропаже сына в зоне ООС. По версии следователей, он сбежал. ФОТО

В зоне проведения операции Объединенных сил пропал военнослужащий 72-й ОМБр Максим Пархоменко.

Об этом сообщает волонтер Дарья Ильина со ссылкой на мать пропавшего бойца Наталью, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу помочь в поисках моего сына, Пархоменко Максима Дмитриевича, который исчез 16 августа 2019 года в зоне проведения боевых действий. Расследование военных не идет должным образом, они скрывают факты и считают, что он бежал самостоятельно. Я знаю своего сына, не мог он так поступить, кроме случаев, которые угрожали бы его жизни. Он два года уже проходит службу в армии и не в первый раз был в зоне ООС, имеет награды. По словам военных служб безопасности он сбежал, и они больше ничего не делают, потому что так проще всего. Зато у нас есть факты неправомерных действий в ходе расследования. Официально его отсутствие заметил дежурный, который пришел его изменить. Как мой сын, младший сержант, мог дежурить самостоятельно и исчезнуть бесследно. Помогите найти моего сына", - говорится в сообщении матери пропавшего бойца.

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Ильина также обращается к комбригу 72 бригады с просьбой отреагировать на данное событие.

Мать военнослужащего 72-й бригады Максима Пархоменко заявляет о пропаже сына в зоне ООС. По версии следователей, он сбежал 01

Мать военнослужащего 72-й бригады Максима Пархоменко заявляет о пропаже сына в зоне ООС. По версии следователей, он сбежал 02

Источник: https://censor.net.ua/p3145588
 
 
 Топ комментарии
 
Мда...
Скільки таких зниклих завдяки зеліному перемир'ю...
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Согласен! Куда ему до Петиных "зелёных коридоров"!
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Официально его отсутствие заметил дежурный, который пришел его изменить. Источник: https://censor.net.ua/p3145588
Цензор, найдите нормального переводчика с украинского...
"Змiнити" - имелось в виду "сменить" (на посту, на дежурстве...). Мать военнослужащего 72-й бригады Максима Пархоменко заявляет о пропаже сына в зоне ООС. По версии следователей, он сбежал - Цензор.НЕТ 480
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Мда...
Скільки таких зниклих завдяки зеліному перемир'ю...
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Согласен! Куда ему до Петиных "зелёных коридоров"!
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Тут не зеперемирие, Ксюша. Я помню, как год назад тоже появилась инфо, что военный перешел на сторону врага. Об этом трубили все силовики. А потом оказалось, что солдат погиб. Тут все сложнее.
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не верю что сбежал, верю его матери..
Человек на фото выглядит не терпилой каким нибудь...
Скорее всего преступление с плохим исходом...
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Официально его отсутствие заметил дежурный, который пришел его изменить. Источник: https://censor.net.ua/p3145588
Цензор, найдите нормального переводчика с украинского...
"Змiнити" - имелось в виду "сменить" (на посту, на дежурстве...).
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какой ты вумный! а так прям никто и не понял бы... Мати військовослужбовця 72-ї бригади Максима Пархоменка заявляє про зникнення сина в зоні ООС. За версією слідчих, він утік - Цензор.НЕТ 924
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Не зрозуміло. Я теж бував на посту, в мирний час, в обов'язки входило періодично, через 15-20 хвилин робити доклади АБО в інший спосіб передавати інформацію , заодно в штабі знали що зі мною все гаразд. Так от, був у нас офіцер, то коли йому не було вчасно докладу, то він сам ніколи не телефонував, не слав запити,не посилав когось взнати що тралось, а підіймав всіх по тривозі, доводив до особового складу інформацію що можливо сталася біда з постовим,хоча, візьми та зателефонуй, заодно і повиховуй, а ставив задачу вияснити , що трапилось усіма наявними силами. Ми бігли зі зброєю , хтось займав оборону, хтось блокував навколішні шляхи, хтось ішов в розвідку. Так от, який був правильний офіцер !
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Тепер не буде зниклих безвісті, будуть дезертири.
Тепер не буде загиблих, буде "порушення правил поводження зі зброєю".
По Г+Г казатимуть що настав Зє!мир.
А хто гавкатиме, до того прийдуть з обшуком і заведуть справу.
Ви зробили це разом. Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Або приховують втрату, або самі здали бо був дуже правільний.
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