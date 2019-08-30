 Мать военнослужащего 72-й бригады Максима Пархоменко заявляет о пропаже сына в зоне ООС. По версии следователей, он сбежал. ФОТО

Об этом сообщает волонтер Дарья Ильина со ссылкой на мать пропавшего бойца Наталью, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу помочь в поисках моего сына, Пархоменко Максима Дмитриевича, который исчез 16 августа 2019 года в зоне проведения боевых действий. Расследование военных не идет должным образом, они скрывают факты и считают, что он бежал самостоятельно. Я знаю своего сына, не мог он так поступить, кроме случаев, которые угрожали бы его жизни. Он два года уже проходит службу в армии и не в первый раз был в зоне ООС, имеет награды. По словам военных служб безопасности он сбежал, и они больше ничего не делают, потому что так проще всего. Зато у нас есть факты неправомерных действий в ходе расследования. Официально его отсутствие заметил дежурный, который пришел его изменить. Как мой сын, младший сержант, мог дежурить самостоятельно и исчезнуть бесследно. Помогите найти моего сына", - говорится в сообщении матери пропавшего бойца.

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Ильина также обращается к комбригу 72 бригады с просьбой отреагировать на данное событие.