Участник террористической группировки "ДНР" Дмитрий Простой из Макеевки заявляет, что ему нормально жилось до оккупации Донбасса РФ, но из-за "референдума" он в итоге взял оружие и начал воевать против Украины.
Об этом он рассказывает в переписке, которую опубликовал блогер Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне ваша республика нахер не нужна. Я до войны норм жил. А теперь из-за вашего референдума вынужден с оружием охранять безопасность своего ребенка", - говорит он.
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Источник: https://censor.net.ua/p3145565
А в террористической группировке участвовал по какой причине?
«То, что господин Пристайко выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании, естественно, мы можем только приветствовать», - указал собеседник агентства. По его словам, похвально стремление заняться проблемой на деле, а не на словах.
В то же время он отметил, что сделать подобное можно лишь при соблюдении минских соглашений и прямом диалоге сторон. «Они являются основой урегулирования, отхода от них или изменения формата переговоров быть не может», - указали в МИД России.
У зє"білів - Порох, ці звинквачують одне одного, а по суті скрізь та сама вата.
Ехай, ехай, на @уй...