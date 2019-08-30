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 Общество
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Все про:боевик (16475) референдум (1238) Донбасс (19254)

 "Мне ваша республика нахер не нужна. Я и до войны нормально жил", - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе. ФОТО

Участник террористической группировки "ДНР" Дмитрий Простой из Макеевки заявляет, что ему нормально жилось до оккупации Донбасса РФ, но из-за "референдума" он в итоге взял оружие и начал воевать против Украины.

Об этом он рассказывает в переписке, которую опубликовал блогер Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне ваша республика нахер не нужна. Я до войны норм жил. А теперь из-за вашего референдума вынужден с оружием охранять безопасность своего ребенка", - говорит он.

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Мне ваша республика нахер не нужна. Я и до войны нормально жил, - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве референдумом на Донбассе 01

Мне ваша республика нахер не нужна. Я и до войны нормально жил, - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве референдумом на Донбассе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3145565
 
 
 Топ комментарии
 
Нахер вы пиарете это ничтожество? Как новость в спам отправить?
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Я так понял, что для селфи этот урод нашёл самое чистое место во всём своём свинарнике?
Мне ваша республика нахер не нужна, я и до войны нормально жил, - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе - Цензор.НЕТ 7873
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Ну прямо чегевара!
А в террористической группировке участвовал по какой причине?
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Зебилы сдают Украину и ее интересы кацапы вами длвольны "Россия положительно оценивает намерение нового главы МИД Украины Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе за полгода. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный дипломатический источник

«То, что господин Пристайко выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании, естественно, мы можем только приветствовать», - указал собеседник агентства. По его словам, похвально стремление заняться проблемой на деле, а не на словах.

В то же время он отметил, что сделать подобное можно лишь при соблюдении минских соглашений и прямом диалоге сторон. «Они являются основой урегулирования, отхода от них или изменения формата переговоров быть не может», - указали в МИД России.
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Нахер вы пиарете это ничтожество? Как новость в спам отправить?
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Боевой дрыщ,однако. Но никак ему не дойдет, что тот кто навалял ему в штаны собственно в них сейчас и ходит Мне ваша республика нахер не нужна, я и до войны нормально жил, - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе - Цензор.НЕТ 1413
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Завжди винен "хтось".
У зє"білів - Порох, ці звинквачують одне одного, а по суті скрізь та сама вата.
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сосать сигаретку в русском камо - это нормально жил???)), ну-ну)))
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Я так понял, что для селфи этот урод нашёл самое чистое место во всём своём свинарнике?
Мне ваша республика нахер не нужна, я и до войны нормально жил, - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе - Цензор.НЕТ 7873
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Жив нормально, та бандери ж не дозволяли ґаваріть парускі. Тепер здійснилась мрія ідійота.
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И шо им правда плохо было? Вода была. Свои туристы валом. Путь в Европу. Ну шо еще надо?
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И это гивно Коломойша хочет забрать в Украину?
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...Лучше б с черепахой жил, ТаТаТаТа
Ехай, ехай, на @уй...
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мене треба , щоб колабораціоністи і окупанти були температури оточуючого середовища.Їхні слова і сморід , виділення і справи - то лише побічний продукт на шляху до неминучої наглої смерті.
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Бред. Налицо нарушение причинно-следственных связей.
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тупой и еще тупее охраняют детей от рехверендума, или рехверендум от детей - хер этих дебилов разберешь (
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