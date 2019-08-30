 "Мне ваша республика нахер не нужна. Я и до войны нормально жил", - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе. ФОТО

Об этом он рассказывает в переписке, которую опубликовал блогер Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне ваша республика нахер не нужна. Я до войны норм жил. А теперь из-за вашего референдума вынужден с оружием охранять безопасность своего ребенка", - говорит он.

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