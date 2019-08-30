 Рябошапку представили коллективу ГПУ, - Сарган. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

Сарган процитировала слова Юрия Луценко: "Уверен, что моей команде есть чем гордиться. Однако работа в Генпрокуратуре никогда не заканчивается. Поэтому желаю новому Генпрокурору и его команде удачи".

Напомним, вчера Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности.

Позже депутаты парламента проголосовали за увольнения Юрия Луценко с должности Генпрокурора, а Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.

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