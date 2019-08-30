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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9314) Луценко (7601) Сарган (383) Рябошапка Руслан (83)

 Рябошапку представили коллективу ГПУ, - Сарган. ФОТО

Новоназначенного генпрокурора Руслана Рябошапку представили коллективу Генеральной прокуратуры Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

Сарган процитировала слова Юрия Луценко: "Уверен, что моей команде есть чем гордиться. Однако работа в Генпрокуратуре никогда не заканчивается. Поэтому желаю новому Генпрокурору и его команде удачи".

Напомним, вчера Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности.

Позже депутаты парламента проголосовали за увольнения Юрия Луценко с должности Генпрокурора, а Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.

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Рябошапку представили коллективу ГПУ, - Сарган 01
Рябошапку представили коллективу ГПУ, - Сарган 02
Рябошапку представили коллективу ГПУ, - Сарган 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145549
 
 
 Топ комментарии
 
Знак питання зайвий. Начінаєтся барьба с карупцієй.
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А Богдан там за смотрящего?
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После того как оставили крышивателя янтарного бизнеса , наркоторговли , игрового бизнеса . проституции и рейдерства в министерском кресле . А да еще продаже рюкзаков бракованных на фронт . Я ИМ НЕ ВЕРЮ !
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Знак питання зайвий. Начінаєтся барьба с карупцієй.
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Ще цього б прихопили для переконливості...

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Особняк Рябошапки во Франции коллективу ГПУ показали?
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Налейте буряту, а то я вижу у него похмелье.
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Так и смотрит на стол чего бы тяпнуть))))))))
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После того как оставили крышивателя янтарного бизнеса , наркоторговли , игрового бизнеса . проституции и рейдерства в министерском кресле . А да еще продаже рюкзаков бракованных на фронт . Я ИМ НЕ ВЕРЮ !
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Я прозрел давно . Но ***** конченной не когда не буду .
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а чьо так Богдана хочеться з носка пнуть ...а ?
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не тебе одному...
хозяин Украины сидит блд..
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так всьо, нема вже Парасюка, нема кому носаками всяких богданів копати
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Устроил сына в музыкальную школу...Куда? По классу КОНТРАБАССА!
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Бурят не то спить, не то мріє про щось.
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Богдан там для того щоб потім контролювати звіт про "зроблене"...

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Рябошапке нечем будет заняться ,Луцик за последнюю неделю всех переловил.
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а може он хотел себе губы подкачать, а вкололи в веки? от я не знаю даже шо и думать...
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ето они в царских палатах, во дворце в лувре или где???
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