 Должностные лица "Укрзализныци" разоблачены во взятке в 200 тыс, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона Украины в уголовном производстве, совместно с сотрудниками следственного управления ГУНП в Одесской области и УЗЭ в Одесской области ДЗЭ НП Украины, во взяточничестве разоблачены должностные лица регионального филиала "Одесская железная дорога" АО Укрзализныця", - говорится в сообщении.

Установлено, что начальник службы путей вместе с главным инженером службы путей, находясь в Одессе, получили от директора частного общества неправомерную выгоду в размере 200 тыс гривен.

Указанные средства предназначались за организацию подписания и выдачи акта приема, а также ввод в эксплуатацию построенного поселковым фермерским хозяйством подъездного железнодорожного пути.

Должностных лиц задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Военная прокуратура готовит задержанным сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством такой выгоды) УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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