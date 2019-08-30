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Все про:взятка (4690) Укрзализныця (1687) Военная прокуратура (775)

 Должностные лица "Укрзализныци" разоблачены во взятке в 200 тыс, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

В совершении коррупционного преступления разоблачены должностные лица регионального филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона Украины в уголовном производстве, совместно с сотрудниками следственного управления ГУНП в Одесской области и УЗЭ в Одесской области ДЗЭ НП Украины, во взяточничестве разоблачены должностные лица регионального филиала "Одесская железная дорога" АО Укрзализныця", - говорится в сообщении.

Установлено, что начальник службы путей вместе с главным инженером службы путей, находясь в Одессе, получили от директора частного общества неправомерную выгоду в размере 200 тыс гривен.

Указанные средства предназначались за организацию подписания и выдачи акта приема, а также ввод в эксплуатацию построенного поселковым фермерским хозяйством подъездного железнодорожного пути.

Должностных лиц задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Военная прокуратура готовит задержанным сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством такой выгоды) УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Должностные лица Укрзализныци разоблачены во взятке в 200 тыс, - военная прокуратура 01
Должностные лица Укрзализныци разоблачены во взятке в 200 тыс, - военная прокуратура 02
Должностные лица Укрзализныци разоблачены во взятке в 200 тыс, - военная прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145515
 
   
 Топ комментарии
 
так сам суд нужен, та рошеносрань не очень на суд похожа...
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Новость с такими обвинениями должна быть из зала суда, а это очередная постановка - "борьба с коррупцией"
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Надо им ещё больше зарплаты поднять а то им кушать наверное нечего, приходится взятки выбивать, бедняжки.
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Всего 100 подстаканников!Мне стыдно за таких крохоьоров!
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Вот гниды,десять тысяч гривен за такое им вполне хватило бы.
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Всю руководство зализныци поменять под ноль до мелких начальников. Там бешеная коррупция,хотя и нет огромных сумм, которая шлифовалась до блеска десятками лет
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Там коррупция бешеная и суммы огромные (работал проводником при совке на поезде Харьков-Владивосток) все осталось как при совке и откаты и поборы только увеличились ВЛИВАНИЯ С БЮДЖЕТА в гос предприятия УЗ . А самое главное НИКТО ЗА 28 ЛЕТ НЕ СЕЛ В ТЮРЬМУ ЗА РАЗВАЛ УЗ!!!
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при Совке такого масштаба воровства небыло, не бреши...
началось, со времен питараса-рехворматора, а заодно и изменника Родины - Горбатого...
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Это да. Там это давным давно назрело. Более корумпированной структуры не найти.
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Новость с такими обвинениями должна быть из зала суда, а это очередная постановка - "борьба с коррупцией"
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так сам суд нужен, та рошеносрань не очень на суд похожа...
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Надо им ещё больше зарплаты поднять а то им кушать наверное нечего, приходится взятки выбивать, бедняжки.
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Угу.Надо таки поднять,а то кидаются на всякую мелочевку.Что это за взятка?Это надо квалифицировать как мелкое хулиганство.Сума ущерба -мизерная.Всего четыре месячных зарплаты депутата.Сразу видно,что тупо недоедают и с голодухи вынуждены подворовывать.
Нужно отнестись к этому с пониманием.
Понять и простить.
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История говорит о том, что никого не нкажут. И эта инфа сойдет на нет...
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