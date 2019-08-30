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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4343) Днепропетровщина (1404) Нацполиция (9990)

 На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль. ФОТОрепортаж

В результате взрыва был поврежден автомобиль "Mitsubishi Outlander". На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"Происшествие произошло сегодня утром в г.. Першотравенск. Как предварительно установлено, начальник Першотравенского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля", - говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль 01
На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль 02

Источник: https://censor.net.ua/p3145514
 
 
 Топ комментарии
 
ага конверт со взяткой бабахнут ..от стыдобы.... На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль - Цензор.НЕТ 228
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Откуда у скромного начальника палюции такой автомобиль? Связи с криминалом- вот вам и результат.
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Головна версія , судячи з пошкоджень . Певно загазованість попала на іскру .
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БЫЛ БЫ ГАЗ, ВСЁ БЫЛО БЫПО ДРУГОМУ. БО ГАЗ ЕЩЁ И СРАЗУ ЖЕ ГОРИТ. В ОТЛИЧИИ ОТ ХОЛОДНОЙ СОЛЯРЫ.
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скорее не автомобиль взорвался...а установленное под ним взрывное устройство
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ага конверт со взяткой бабахнут ..от стыдобы.... На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль - Цензор.НЕТ 228
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и это прекрасно. как говорят , сколько не реформируй а все равно придется отвечать.
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та какой там у полицая рейтинг. так, медведей отгонял, стандартно заявил им о своём присутствии )
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о нежелании уходить,бо нужен так-аж взрывают На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо - Цензор.НЕТ 8153
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Дядя явно хочет остаться у корыта при новой власти На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль - Цензор.НЕТ 658Счяс пожалеют и оставят страдальца На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль - Цензор.НЕТ 7051
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не страдальца, а свиносоевого страстотерпца.
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не оставят, взрыв -- какой-то неубедительный оказался...
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на что только люди не идут чтобы их не обвиняли в мыролюбном реформизме.
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Главное пукнуть. А там вонь разойдется и из говна сделают даже не пулю, а бимбу На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо - Цензор.НЕТ 7323
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Откуда у скромного начальника палюции такой автомобиль? Связи с криминалом- вот вам и результат.
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"Палермо" -- одессая наркомафия давно застолбила!
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картошка видимо улетела метров на 400 и выбила кому-то зубы.Ищем дротил!
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утром в г.. Першотравенск\\\\\\\\\

Хорошо что не город имени первого похода Ленина на горшок.
Какого хрена людоедские совковые названия не поменяли? Полусовок, как и в Белороссии(почти)
Может хоть сейчас этим займутся? На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль - Цензор.НЕТ 3515 (проверяет свои акции МММ)
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Аваков " накрайщий " міністр ВС ! Його зе залишив !
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собака авака луТшая, как луТшая пьяная жаба галактики сатановская по кличке гонтарева, по версии свиновальца?
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Разве мусор был при исполнении на гражданском авто? К чему тогда вы инкриминируете статью о нападении на должносное лицо? Здесь тупо криминальные разборки в нерабочее время. Кому то надоело постоянно платить мусору дань
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Місто Першотравенськ? Це хто недогледів? Тепер вже й не перейменують. Епоха більш менш законного закінчилася.
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Такое впечатление, что лампочка в стопаре разорвалась. Адназначно терракт!
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Так мусора не люди,так сказал их босс,поменяйте статью-это же издевательство над животными.
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Петарда бабахнула? На газоне припарковался наверное или типа того.
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Постидались би про таку фуйню писать. Ну всрався мєнт і що? Випере штани і знову "як огірок". На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо - Цензор.НЕТ 3673
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ага. и еще в него стрЫляли люди без признаков одежды. очьень важьно.
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На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль. ФОТОрепортаж
і шо тільки мусорня не попридумає шоб в мусарні залишитись)))
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А що, начполіції не людина? Ну не зміг себе проконтролювати. Влада міняється, колишніх саджають, страшно...
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Журналисты - как не стыдно публиковать подобную ерунду?
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Це що - вибух? Відлетів ліхтар, якісь накладки з бамперу, паливо витекло, але не загорілося. Колесо ціле. Це ж скільки мегатон туди запхнули?
Боялися, щоб дядечко за кермом дупу не обсмалив.
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