 На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"Происшествие произошло сегодня утром в г.. Першотравенск. Как предварительно установлено, начальник Першотравенского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ребенок позвонил из-под обломков разрушенного дома в Дрогобыче и попросил о помощи, - ТСН. ВИДЕО

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).



