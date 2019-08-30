 На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
"Происшествие произошло сегодня утром в г.. Першотравенск. Как предварительно установлено, начальник Першотравенского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Хорошо что не город имени первого похода Ленина на горшок.
Какого хрена людоедские совковые названия не поменяли? Полусовок, как и в Белороссии(почти)
Может хоть сейчас этим займутся? (проверяет свои акции МММ)
і шо тільки мусорня не попридумає шоб в мусарні залишитись)))
Боялися, щоб дядечко за кермом дупу не обсмалив.