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 Общество, Фоторепортаж
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 Иностранная делегация посетила военнослужащих Нацгвардии, выполняющих задачи в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

Военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи на востоке Украины, посетили представители международной делегации из Дании, Норвегии и Канады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Сообщается, что во время брифинга иностранных гостей ознакомили с жизнедеятельностью подразделений, выполняющих служебно-боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил, а также поделились достижениями и организацией быта гвардейцев.

Иностранная делегация посетила военнослужащих Нацгвардии, выполняющих задачи в районе проведения ООС 01

"На протяжении последних пяти лет, я вижу, как меняется и совершенствуется Национальная гвардия и Вооруженные Силы, поэтому от себя лично хочу поблагодарить за все усилия, которые вы прикладываете ради мира в Украине" - отметил руководитель иностранной группы от Дании подполковник Йенс Хьёрт.

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Иностранная делегация посетила военнослужащих Нацгвардии, выполняющих задачи в районе проведения ООС 02
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Иностранная делегация посетила военнослужащих Нацгвардии, выполняющих задачи в районе проведения ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145505
 
   
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