 "Азов" показал захваченного ефрейтора 3-й бригады ВС РФ Попова и сообщил детали ликвидации 4 россиян. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова".
В сообщении отмечается: "Во время смены личного состава противника на посту бойцами "Азову" была замечена группа наемников, которая двигалась по серой зоне и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности. Группой разведки полка "Азов", которая несла дежурство на наблюдательном посту, было решено открыть огонь по оккупантам. В результате кратковременного боя, четверо оккупантов были уничтожены, один оккупант - тяжело ранен и взят азовцами в плен вместе с имеющейся у него оружием и другими вещами. Раненому пленному была оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу.
Боевик рассказал, что служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады "ДНР". Наемник рассказал, что их группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону. Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады. Он неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно.
На передовую, как свидетельствует пленный, наемников отправляют в качестве наказания. Командование батальона, по словам наемника, составляют российские офицеры, также стало известно, что в боевых подразделениях псевдо республик некомплект - в большинстве подразделений служит не более третьей части от личного состава. Казармы для размещения боевиков находятся в жилых помещениях местного населения украинских населенных пунктов, захваченных оккупантами.
Боевая техника, в том числе танки, которые должны находиться в зоне отвода согласно минского договоренностям, размещены на территории гражданских объектов. По информации наемника, российский куратор его бригады проживает в бывшем управлении УБОП Горловки. Эта и множество другой информации, которую азовцам сдал пленный враг, раз подтверждает наличие на наших оккупированных территориях российских солдат, которые, как и раньше, не имеют никаких намерений выполнять любые мирные договоренности.
Бойцы полка "Азов" сегодня в очередной раз защитили честь украинского оружия. Бойцы подразделения доказали свое желание освободить украинские земли и украинский народ от враждебного ига, борьба с которым длится уже шестой год".
Петька їх би ніколи не виконував, бо має розум в голові.
вони полегшено видихнули, коли українці обрали ЗЕ, стали відверто говорити, що конфлікт можна залагодити, бо це не Петя, який нічого не віддасть, а ЗЕ поступиться...
Ваш же Петя и говорил что ЛИЧНО САМ ПИСАЛ МИНСК 2 !
В добавок его приняли за основу в ООН , и как обязательный к исполнению с нашей стороны ,но **** всеровно виноват Зеля , за то что ваш "гетьман " накуралесил .
Блин перейди на другой шоколад ! Хочешь я тебе с Португалии буду высылать ?
А Пэтруччо ваш уже никогда во власть не вернется - сыты по горло вашей блевотиной, кто угодно другой только не вы, скоты. вам остался только интернет для испражнений. Уйдет Зе - придет Вакарчук, но не ваша гнилая шобла, якобы патриотов.
Но тогда пусть Зеля (или Беня) объяснят, если смогут, почему подобный "гражданский конфликт" возникает пока ещё существует вонючая параша везде уже 30 лет- в Латвии, Литве, Сумгаите, Баку, Карабахе, Молдове, Грузии, Крыму, Донбассе, Сирии, Венесуэле...
И вишенка на торт- в Британии с "их сугубо гражданскими" "Новичком" и Полонием...
что во всех гражданских конфликтах есть третья сторона
наши, к примеру, бегали по Приднестровью и Чечне
а официально по всему миру
13 тысяч паспортов и 300 тысяч паспортов в Ужгороде
Одесса, Черновцы
А Харьков. Там просто каждый второй завидует ОРДЛОвцам
ну и сами стараются. Всё в красках деды ваевали и совковом ностальжи.
Какой это конфликт?
почитай:
Стрелков: Спусковой крючок войны на Донбассе нажал я -
52 (пятьдесят два) КЛАРА!!!
Страна имеет на народной шее 600 тысяч вооруженных иждивенцев
КЛАРА
52!!!
при голодоморе было голодно, но на Донбассе меньше всего
мои бабки из Харькова выжили, т.к. прибились к сестре в Енакиево
а в Харькове да, там горы трупов.
Но город Харьков был завален трупами. Есть много фото
А на Донбассе это было по селам
поэтому и меньше
.
меня смутила наклейка на автомат! такие таблички сомневаюсь что вешают в боевых подразделениях, а особенно те, кто идут на задание в общем то как в разведку! и второе - как то свежо и чисто он выглядит, как для окопной жизни... белизна больничных простыней и ни одной царапины на скотче ))))
лугандонская сводка
,,29.08.19. Обзор информации от военкоров.
"Всего за сегодня погибло 10 ополченцев - сообщает А. Смирнов. .
Еще трое военнослужащих ДНР погибли и пятеро ранены в ходе минометного обстрела позиций.⚡Украинская армия нанесла артудар по посёлку Григоровка. В результате атаки трое бойцов ДНР погибли, пятеро получили ранения
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР. В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения.
Командованию ООС ночной вылазки диверсантов оказалось недостаточно. Сегодня в 18.30 боевики 35-й бригады морской пехоты с разрешения командующего ООС КРАВЧЕНКО, под непосредственным командованием комбрига ПАЛАСА спланировали и осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников недалеко от н.п. ГРИГОРОВКА. Вопреки действующему режиму прекращения огня и принятым дополнительным мерам по контролю за его соблюдением, украинские боевики применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Всего противник выпустил по нашим позициям ПЯТНАДЦАТЬ 120-мм мин.
В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Раненым оказывается необходимая помощь.
Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников Республики являются прямым доказательством того, что Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики.
за 2 года отловили ОДНОГО сепара
Да станьте в Майорском
Там каждый второй за пенсией сепар
лови и спрашивай
у них полно родственников и т.д.
Черный BMW чуть не сбил мать с трехлетним ребенком на одном из пляжей Севастополя вечером 25 августа, передает портал Anews.com со ссылкой на очевидцев.
В ответ на замечание женщины из машины выскочил кавказец и начал ее избивать, повалив на землю и пиная ногами на асфальте.
Когда один из свидетелей попытался вмешаться, кавказец и его знакомые набросились и на этого мужчину.
По номерам автомобиля очевидцы сделали вывод, что нападавшие приехали из Дагестана.
Прибывшая на место полиция ничуть не смутила агрессоров, которые продолжили вести себя вызывающе и материться, пока один из них «кому-то звонил».