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Все про:Азов (225) пленные (468)

 "Азов" показал захваченного ефрейтора 3-й бригады ВС РФ Попова и и сообщил детали ликвидации 4 россиян. ФОТО

В ночь на 29 августа бойцы полка "Азов" нанесли врагу серьезный удар в зоне своей ответственности на Светлодарской дуге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова".

В сообщении отмечается: "Во время смены личного состава противника на посту бойцами "Азову" была замечена группа наемников, которая двигалась по серой зоне и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности. Группой разведки полка "Азов", которая несла дежурство на наблюдательном посту, было решено открыть огонь по оккупантам. В результате кратковременного боя, четверо оккупантов были уничтожены, один оккупант - тяжело ранен и взят азовцами в плен вместе с имеющейся у него оружием и другими вещами. Раненому пленному была оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу.

Боевик рассказал, что служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады "ДНР". Наемник рассказал, что их группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону. Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады. Он неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно.

На передовую, как свидетельствует пленный, наемников отправляют в качестве наказания. Командование батальона, по словам наемника, составляют российские офицеры, также стало известно, что в боевых подразделениях псевдо республик некомплект - в большинстве подразделений служит не более третьей части от личного состава. Казармы для размещения боевиков находятся в жилых помещениях местного населения украинских населенных пунктов, захваченных оккупантами.

Боевая техника, в том числе танки, которые должны находиться в зоне отвода согласно минского договоренностям, размещены на территории гражданских объектов. По информации наемника, российский куратор его бригады проживает в бывшем управлении УБОП Горловки. Эта и множество другой информации, которую азовцам сдал пленный враг, раз подтверждает наличие на наших оккупированных территориях российских солдат, которые, как и раньше, не имеют никаких намерений выполнять любые мирные договоренности.

Бойцы полка "Азов" сегодня в очередной раз защитили честь украинского оружия. Бойцы подразделения доказали свое желание освободить украинские земли и украинский народ от враждебного ига, борьба с которым длится уже шестой год".

Азов показал захваченного ефрейтора 3-й бригады ВС РФ Попова и и сообщил детали ликвидации 4 россиян 01
Азов показал захваченного ефрейтора 3-й бригады ВС РФ Попова и и сообщил детали ликвидации 4 россиян 02
Азов показал захваченного ефрейтора 3-й бригады ВС РФ Попова и и сообщил детали ликвидации 4 россиян 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145440
 
   
 Топ комментарии
 
Слава воинам! Смерть врагам! Никакого перемирия с оккупантами.
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Огромное вам спасибо за зашиту территориальной целостности Украины
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дурнику, а хіба то не ЗЕ мінські угоди виконує ?
Петька їх би ніколи не виконував, бо має розум в голові.
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Пепа так і казав Макрону з Меркель :"Не буду я ті Мінські угоди виконувати?І взагалі відійдіть від мене, нехристі, - АрміяМоваВіра, крабле-бабле-бумс! "
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так він постійно тримав їх за руки і наголошував на санкціях.
вони полегшено видихнули, коли українці обрали ЗЕ, стали відверто говорити, що конфлікт можна залагодити, бо це не Петя, який нічого не віддасть, а ЗЕ поступиться...
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дурнику, а багато твоя Пепа оголосила санкцій проти РФ ...?
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Все так і було... Санкціі вже зняли? Долар вже по 100? ВСУ розбіглась по домівках? ***** окупував Украіну? Це все мало бути на теперішній момент згідно слів мінстецьків. Чи може... порохоботи брешуть і нагнітають істерику? Та ні, маячня якась. Вони ж всі патріоти, он як вишиванку на собі рвуть. Такі брехати точно не будуть...
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харя-да!. звали вже на хрін з форуму...аба зміни платівку(мєтодічку), шпариш одне й те , дебіл!!! чи мєтодічку прокурив вже, одна сторінка тільки залишилися??? в голові- повний нуль...ні думок, ні змоги щось висловити ...убоге...
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Нічого він не змушує. А от Порошенко віддав злочинний наказ, коли здав без бою арткатери в минулому році, у іншому випадку - моряки зрадники, виходить або Порошенко зрадник, або моряки. Таких косяків у Зе не було, будуть лише якщо не виправить.
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ще одне лайно пропарашинське...оце зашморгане вами "злочинний наказ" вже до реготу...які ві одноманітні та тупі...сіре парашйлайно, хоч і під різними прапорами...
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Зеля и Беня- ведь это "гражданский конфликт", правда?
Но тогда пусть Зеля (или Беня) объяснят, если смогут, почему подобный "гражданский конфликт" возникает пока ещё существует вонючая параша везде уже 30 лет- в Латвии, Литве, Сумгаите, Баку, Карабахе, Молдове, Грузии, Крыму, Донбассе, Сирии, Венесуэле...
И вишенка на торт- в Британии с "их сугубо гражданскими" "Новичком" и Полонием...
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бо ані Рошенко , ані Зеленський не закриють кордон. Мільйон кацапів заїхало в Україну лише цього року.Цього досить ? бо є ще ...
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Я тебе открою страшную правду
что во всех гражданских конфликтах есть третья сторона
наши, к примеру, бегали по Приднестровью и Чечне
а официально по всему миру
13 тысяч паспортов и 300 тысяч паспортов в Ужгороде
Одесса, Черновцы
А Харьков. Там просто каждый второй завидует ОРДЛОвцам
ну и сами стараются. Всё в красках деды ваевали и совковом ностальжи.
Какой это конфликт?
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Выходит Потрох слуга Бени и по этому не называл войну - войной.
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родителей этого ублюдка завезли на нашу землю взамен заморенных голодомором украинцев
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не мели ерунды
при голодоморе было голодно, но на Донбассе меньше всего
мои бабки из Харькова выжили, т.к. прибились к сестре в Енакиево
а в Харькове да, там горы трупов.
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А довбонути по УБОПу Горловки, координати ж 100% є!?
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щас соевые заскулят, что низя, что тамжынашилюди. , что при свиновальце такого не было.
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Пока что проскулил ты. Причем, содержимое своей башки выплеснул.
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неужели так дорого стоит слить откровения этой мрази в ввс или десяток других сми, мочите карлика его же оружием. сдохните мрази, а европа если не проснется, то ждите дебилы кельнскую республику, очень обеспокоенные. историю учите, а не менеджмент- благополучные
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В заголовке написано "ефрейтора 3-й бригады ВС РФ Попова". Далее по тексту это бригада ДНР. Так всё таки, где он служит, Попов, в ВС РФ и ВС ДНР?
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ну вот опять дамбасянен горбатого лепит, что заставили его кацапы, что он за мыролюбство. Вообще в таких случаях головы дамбасне отрезают.
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Шо, правда, отрезают? "Азов" показав захопленого єфрейтора 3-ї бригади ЗС РФ Попова і повідомив деталі ліквідації 4 росіян - Цензор.НЕТ 6597 И маленьких мальчиков распинают??? (в трусиках...)
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о, а тут на днях какой-то пудель кремлевский рассказывал, что "их там нет".
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к херам ваши коменты типа служил не служил а может дослуживал а может он паски нес святить ...вата получила свое и все и так должно быть каждый день ...ров с кракадилами и роботы =торелли что б не рисковать солдатами .а чеченский метод 1991 года 1 рпг одна мишень ....и вата там просто таяла в Грозном
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и всех этих ушлепков насильно заставляют "Азов" показав захопленого єфрейтора 3-ї бригади ЗС РФ Попова і повідомив деталі ліквідації 4 росіян - Цензор.НЕТ 1282
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Что то я запутался..? Этот Попов уроженец Горловки россиянин? Горловка это уже что Россия?
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А я что? Там в заголовке про ВС РФ и россиян написано а если читать саму статью так получается уроженцы Горловки там почти все
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Кобзон тоже из Донецкой области, но вы же его украинцем не назовете? Булгаков из Киева, но всю жизнь был любителем Российской империи и ненавидел все украинское. Так и здесь.
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Кобзон гражданин РФ.. а этот===.. Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады.Источник: https://censor.net.ua/p3145440
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А шо тут "плутатися"? - Попов, той шо "недостреленный" - наш місцевий кацап - "... уроженец Горловки", ну а четверо 200-х жмурів - "чисто-скрепные из запоребрика".В заголовку вірно написано: "...детали ликвидации 4 россиян"...
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получается что не россиян.. Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригадыИсточник: https://censor.net.ua/p3145440
.
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Ах какой несчастный убийца из Горловки! Собакам - собачья смерть.
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все хорошо и все правильно в статье и действиях наших парней!

меня смутила наклейка на автомат! такие таблички сомневаюсь что вешают в боевых подразделениях, а особенно те, кто идут на задание в общем то как в разведку! и второе - как то свежо и чисто он выглядит, как для окопной жизни... белизна больничных простыней и ни одной царапины на скотче ))))
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ну а шо?

лугандонская сводка

,,29.08.19. Обзор информации от военкоров.
"Всего за сегодня погибло 10 ополченцев - сообщает А. Смирнов. .
Еще трое военнослужащих ДНР погибли и пятеро ранены в ходе минометного обстрела позиций.⚡Украинская армия нанесла артудар по посёлку Григоровка. В результате атаки трое бойцов ДНР погибли, пятеро получили ранения
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР. В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения.

Командованию ООС ночной вылазки диверсантов оказалось недостаточно. Сегодня в 18.30 боевики 35-й бригады морской пехоты с разрешения командующего ООС КРАВЧЕНКО, под непосредственным командованием комбрига ПАЛАСА спланировали и осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников недалеко от н.п. ГРИГОРОВКА. Вопреки действующему режиму прекращения огня и принятым дополнительным мерам по контролю за его соблюдением, украинские боевики применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Всего противник выпустил по нашим позициям ПЯТНАДЦАТЬ 120-мм мин.

В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Раненым оказывается необходимая помощь.

Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников Республики являются прямым доказательством того, что Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики.
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Просто подвиг какой-то
за 2 года отловили ОДНОГО сепара
Да станьте в Майорском
Там каждый второй за пенсией сепар
лови и спрашивай
у них полно родственников и т.д.
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еозломордое, шо даги с бутылки погулять выпустили?

Черный BMW чуть не сбил мать с трехлетним ребенком на одном из пляжей Севастополя вечером 25 августа, передает портал Anews.com со ссылкой на очевидцев.
В ответ на замечание женщины из машины выскочил кавказец и начал ее избивать, повалив на землю и пиная ногами на асфальте.
Когда один из свидетелей попытался вмешаться, кавказец и его знакомые набросились и на этого мужчину.
По номерам автомобиля очевидцы сделали вывод, что нападавшие приехали из Дагестана.
Прибывшая на место полиция ничуть не смутила агрессоров, которые продолжили вести себя вызывающе и материться, пока один из них «кому-то звонил».
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о на ватных сайтах утопия ...со жмуров бендеровцы сняли скальпы .но вроде только ухами удолетворились ...но всеже приятно ...я б им еще носы в трофеи брал как любопытным Варварам
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