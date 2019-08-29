 "Азов" показал захваченного ефрейтора 3-й бригады ВС РФ Попова и и сообщил детали ликвидации 4 россиян. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова".
В сообщении отмечается: "Во время смены личного состава противника на посту бойцами "Азову" была замечена группа наемников, которая двигалась по серой зоне и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности. Группой разведки полка "Азов", которая несла дежурство на наблюдательном посту, было решено открыть огонь по оккупантам. В результате кратковременного боя, четверо оккупантов были уничтожены, один оккупант - тяжело ранен и взят азовцами в плен вместе с имеющейся у него оружием и другими вещами. Раненому пленному была оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу.
Боевик рассказал, что служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады "ДНР". Наемник рассказал, что их группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону. Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады. Он неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно.
На передовую, как свидетельствует пленный, наемников отправляют в качестве наказания. Командование батальона, по словам наемника, составляют российские офицеры, также стало известно, что в боевых подразделениях псевдо республик некомплект - в большинстве подразделений служит не более третьей части от личного состава. Казармы для размещения боевиков находятся в жилых помещениях местного населения украинских населенных пунктов, захваченных оккупантами.
Боевая техника, в том числе танки, которые должны находиться в зоне отвода согласно минского договоренностям, размещены на территории гражданских объектов. По информации наемника, российский куратор его бригады проживает в бывшем управлении УБОП Горловки. Эта и множество другой информации, которую азовцам сдал пленный враг, раз подтверждает наличие на наших оккупированных территориях российских солдат, которые, как и раньше, не имеют никаких намерений выполнять любые мирные договоренности.
Бойцы полка "Азов" сегодня в очередной раз защитили честь украинского оружия. Бойцы подразделения доказали свое желание освободить украинские земли и украинский народ от враждебного ига, борьба с которым длится уже шестой год".
Петька їх би ніколи не виконував, бо має розум в голові.
вони полегшено видихнули, коли українці обрали ЗЕ, стали відверто говорити, що конфлікт можна залагодити, бо це не Петя, який нічого не віддасть, а ЗЕ поступиться...
Но тогда пусть Зеля (или Беня) объяснят, если смогут, почему подобный "гражданский конфликт" возникает пока ещё существует вонючая параша везде уже 30 лет- в Латвии, Литве, Сумгаите, Баку, Карабахе, Молдове, Грузии, Крыму, Донбассе, Сирии, Венесуэле...
И вишенка на торт- в Британии с "их сугубо гражданскими" "Новичком" и Полонием...
что во всех гражданских конфликтах есть третья сторона
наши, к примеру, бегали по Приднестровью и Чечне
а официально по всему миру
13 тысяч паспортов и 300 тысяч паспортов в Ужгороде
Одесса, Черновцы
А Харьков. Там просто каждый второй завидует ОРДЛОвцам
ну и сами стараются. Всё в красках деды ваевали и совковом ностальжи.
Какой это конфликт?
при голодоморе было голодно, но на Донбассе меньше всего
мои бабки из Харькова выжили, т.к. прибились к сестре в Енакиево
а в Харькове да, там горы трупов.
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меня смутила наклейка на автомат! такие таблички сомневаюсь что вешают в боевых подразделениях, а особенно те, кто идут на задание в общем то как в разведку! и второе - как то свежо и чисто он выглядит, как для окопной жизни... белизна больничных простыней и ни одной царапины на скотче ))))
лугандонская сводка
,,29.08.19. Обзор информации от военкоров.
"Всего за сегодня погибло 10 ополченцев - сообщает А. Смирнов. .
Еще трое военнослужащих ДНР погибли и пятеро ранены в ходе минометного обстрела позиций.⚡Украинская армия нанесла артудар по посёлку Григоровка. В результате атаки трое бойцов ДНР погибли, пятеро получили ранения
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР. В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения.
Командованию ООС ночной вылазки диверсантов оказалось недостаточно. Сегодня в 18.30 боевики 35-й бригады морской пехоты с разрешения командующего ООС КРАВЧЕНКО, под непосредственным командованием комбрига ПАЛАСА спланировали и осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников недалеко от н.п. ГРИГОРОВКА. Вопреки действующему режиму прекращения огня и принятым дополнительным мерам по контролю за его соблюдением, украинские боевики применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Всего противник выпустил по нашим позициям ПЯТНАДЦАТЬ 120-мм мин.
В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Раненым оказывается необходимая помощь.
Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников Республики являются прямым доказательством того, что Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики.
за 2 года отловили ОДНОГО сепара
Да станьте в Майорском
Там каждый второй за пенсией сепар
лови и спрашивай
у них полно родственников и т.д.
Черный BMW чуть не сбил мать с трехлетним ребенком на одном из пляжей Севастополя вечером 25 августа, передает портал Anews.com со ссылкой на очевидцев.
В ответ на замечание женщины из машины выскочил кавказец и начал ее избивать, повалив на землю и пиная ногами на асфальте.
Когда один из свидетелей попытался вмешаться, кавказец и его знакомые набросились и на этого мужчину.
По номерам автомобиля очевидцы сделали вывод, что нападавшие приехали из Дагестана.
Прибывшая на место полиция ничуть не смутила агрессоров, которые продолжили вести себя вызывающе и материться, пока один из них «кому-то звонил».