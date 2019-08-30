 Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва. ФОТОрепортаж

Первый день работы Верховной Рады 9-го созыва от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Глава фракции "Голос" Рахманин

Фракция ОПЗЖ - в центре Королевская





Вакарчук и экс-глава ВР Парубий





Вице-спикер Стефанчук и глава фракции "ЕС" Герасимов

Члены фракции ОПЗЖ - Кузьмин, Королевская, Фельдман





Все депутаты получили газету с портретами матерей погибших воинов





Порошенко и Ирина Геращенко из "ЕС"





Яременко из "СН"

Внефракционный Довгий

Ушедший в отставку состав Кабмина





Избранный спикером Разумков

Временный президиум





Одиозный Александр Пономарев





Папиев из ОПЗЖ







Жан Беленюк из "СН"

Последнее выступление Гройсмана в ВР в качестве премьера

Селфи Порошенко и Супрун





Порошенко в Раде





Новинский и Деркач

Медведчук





Зеленский в Раде за трибуной

На президентском кресле

Глава ОП Богдан

Новый премьер - Гончарук





У Зеленского и Вакарчука одинаковые браслеты





Новый министр обороны Загороднюк





Новый глава МИД Пристайко









Глава СБУ Баканов