 "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ. ФОТО

Фотокорреспонденту Цензор.НЕТ удалось заснять переписку Радуцкого относительно реакции на опубликованную ранее новость.

"Бл#ть", - констатирует собеседник нардепа.

"Ага, надо им попробовать снять", - пишет Радуцкий.

"Не трогайте", - советуют ему.

"Я про Цензор", - уточняет Радуцкий.

"Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения", - пояснили новоиспеченному депутату.







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