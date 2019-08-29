 "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ. ФОТО

Фотокорреспонденту Цензор.НЕТ удалось заснять переписку Радуцкого относительно реакции на опубликованную ранее новость.
"Бл#ть", - констатирует собеседник нардепа.
"Ага, надо им попробовать снять", - пишет Радуцкий.
"Не трогайте", - советуют ему.
"Я про Цензор", - уточняет Радуцкий.
"Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения", - пояснили новоиспеченному депутату.
Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.
"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.
"А то все п#здят, что Супрун", - получил он в ответ.
"Х#й им в жопу!!!" - отреагировал Радуцкий.
Источник: https://censor.net.ua/p3145320
10+ к карме....
Отбирать телефоны у всех перед началом работы!! У всех депутатов!
хз - може оттуда начать...
Плуга на ручник поставили)))
-"ёпт, Миша, ты себе засунул !... "
А во-вторых я буду очень удивлен если у него под крылом только клиника Борис, потому что клиники сами по себе особо денег не приносят у нас в стране (в отличии от США например), а вот на лекарствах заработок ощутимый при минимальных рисках и и напрягах (концепция купил дешевле, продал намного дороже) и тут как раз раз размер навара зависит напрямую от министерства.
И в-третьих дома, в кругу близкизх и друзей мы можем выражаться как душа пожелает, но если ты вышел в публичное поле, а уж тем более стал предстваителем многомиллионной нации, то должен подавать пример высокой морали и нравственности, а не продолжать переписываться как дворовое быдло прямо на заседаниях Верховной Рады.
Думаю, попавшую в прессу переписку депутата рассмотрит комиссия или комитет по депутатской этике. А морализируюшим мародёрам и любым другим, поддерживающим грабителей страны - клизму в анал. В переносном смысле.