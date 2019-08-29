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 Политика Украины
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Все про:ВР (23363) Радуцкий Михаил (12)

 "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ. ФОТО

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий отреагировал на новость относительно его переписки по поводу кандидатуры на пост главы Минздрава, опубликованную ранее на нашем сайте.

Фотокорреспонденту Цензор.НЕТ удалось заснять переписку Радуцкого относительно реакции на опубликованную ранее новость.

"Бл#ть", - констатирует собеседник нардепа.

"Ага, надо им попробовать снять", - пишет Радуцкий.

"Не трогайте", - советуют ему.

"Я про Цензор", - уточняет Радуцкий.

"Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения", - пояснили новоиспеченному депутату.

Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять: Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ 01

Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять: Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ 02

Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять: Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3145339
 
   
 Топ комментарии
 
Цензор в этот раз не прогнулся под быдло и продолжил его мочить....
10+ к карме....
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В первый день и такой слив
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хорошее слово для бака сбора фекальных стоков "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 5624
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напомним саму переписку "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3517
Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.
"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.
"А то все п#здят, что Супрун", - получил он в ответ.
"Х#й им в жопу!!!" - отреагировал Радуцкий.
Источник: https://censor.net.ua/p3145320
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п.с. в общем - спалили рудецкого по полной)) ждем зоряну черненко на пост в минздраве
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некрасиво подглядывать... еще в трусы загляните..
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Брюки носить нужно в общественном месте! На крайняк - юбку пускай оденет. "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 2913
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истинну духовно.. "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3255 блллллтЪ у них Зеленый норма.... "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 897
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Цензор в этот раз не прогнулся под быдло и продолжил его мочить....
10+ к карме....
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не факт. Возможно и снял бы но переписку сфотали и выложили раньше, после этого снимать - зашквар.
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позор! какой позор! Странно, что он УЖЕ на б..ей не смотрит, в первый день работы))

Отбирать телефоны у всех перед началом работы!! У всех депутатов!
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зачем отбирать? ведь можно узнать много чего интересного
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Можна ще Цензор виключати, аби не заважав людям "працювати".
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не в телефоне дело - голова думает, руки печатают,
хз - може оттуда начать...
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Теперь, благодаря Радуцкому, крылатое выражение "слово лечит" получило новое значение.
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государство в телефоне- левел зеля "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7023А накидайте в коменты, что сделал Зеленский за 100 дней. Мож, он там тихо-тихо побеждает, но скромный и не говорит? Может, зря ругаем? Эй, ЗеКоманда - поделитесь инфой "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7023
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А что он мог сделать кроме бла-бла-бла? Вот теперь начинается реальный отсчет 100 дней.
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Бгггг)а хто бачив депутатшу в костюмі абібас,а ще в неї гумові папочки ПУМА на зелені носки. "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 769 "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 769 "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 769
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там еще лизка овна жжет,дебилка капец... "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3443
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Місяць назад зганьбився в інтерв'ю... і тут на тобі, знову
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Бугага, єтот... так и не понял, что его снимают)))
Плуга на ручник поставили)))
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****, ну как таким тупым можно быть?!!!
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Думаю, что это первый кандидат на вылет...Не жаль.
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Я думаю свадебные фотографы всякие еще тупее, так что этот будет вылетать последним
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здаётся мне, что отбросы всегда в меньшинстве... даже в 1917 году воду мутило около 10 % агрессивного быдла, а вы до 23 дотянули хотя не все из вас агрессивные
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Не отбросу бы с политической помойки об этом говорить.
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Депутат проявил себя в первый же день. А шо будет дальше? Страшно подумать. І оце бидло керує країною.
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-"Хйу им в жопу."..
-"ёпт, Миша, ты себе засунул !... "

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да что вы всё ретушируете, он же дохтор и выражается с помощью какой то латинской матерью...
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если так выражается, то можно только представить как этот дохтор лечит "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 809
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уберите этого черта из Рады - охренелый слуга - ну если корректно
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Радуцкий, как владелец независимой медицинской клиники "Борис", от Министерства здравоохранения материально не зависит, от слова "никак". Как и его пациенты, в подавляющем большинстве очень небедные персоны. Пусть они и оценивают уровень его личной (а не публичной) этики.
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вы что собственно хотели сказать ?.... А то у вас текст как-то по дебильному написан .
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Міко має на увазі що ліцензії приватним клінікам тепер видає Богдан, і МОЗ не має до цього відношення.
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З твоєю фантазією можеш сам малювати ліцензії і роздавати, та хоч паспорти марсіан. Мені то що? ))))
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Правильно, вдома можеш бути хоч педофілом, аби на людях краватку носив.
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Ну во-первых, это было до того как он стал депутатом от Зе. Он как работающий в этой сфере десятки лет знает наверняка почти все схемы заработка на медицине и лекарствах и теперь попытается их оседлать и зарабатывать сам, в том числе через ручного министра здравоохранения.

А во-вторых я буду очень удивлен если у него под крылом только клиника Борис, потому что клиники сами по себе особо денег не приносят у нас в стране (в отличии от США например), а вот на лекарствах заработок ощутимый при минимальных рисках и и напрягах (концепция купил дешевле, продал намного дороже) и тут как раз раз размер навара зависит напрямую от министерства.

И в-третьих дома, в кругу близкизх и друзей мы можем выражаться как душа пожелает, но если ты вышел в публичное поле, а уж тем более стал предстваителем многомиллионной нации, то должен подавать пример высокой морали и нравственности, а не продолжать переписываться как дворовое быдло прямо на заседаниях Верховной Рады.
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Слишком много слов.
Думаю, попавшую в прессу переписку депутата рассмотрит комиссия или комитет по депутатской этике. А морализируюшим мародёрам и любым другим, поддерживающим грабителей страны - клизму в анал. В переносном смысле.
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а обещали назначения по конкурсам..обещали советываться с земассой...бобики вас голобородько ******
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Та нічого неочікуванного, просто хід думки новообраних депутатів про можливість заткнути ЗМІ цікавий.
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Сразу видно, что Радуцкий - из народа (прям от сохи)!
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какой народ такие депутаты .вони все роБл#ть разом просто . і Україну зроблять .
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ну чому і як можна зібрати стільки ментально обмежених людей на одному маленькому місці(матерщинник радуцкий, фото під час гімну, лікоть на Конституціі...)
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А почему они все переписываются на русском. Им разве не запрещено?
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В українській мові матюків немає, от вони її і не розуміють.
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Дохтор проктолог лічить простату!
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не вижу ЗЕкомментаторов. тут Петюб не прилепишь. хотя....
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