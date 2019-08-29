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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2857) ВР (23363) протест (4516)

 Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова. ФОТОрепортаж

У здания Верховной Рады проходит акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участие в акции принимают несколько десятков человек. Они развернули плакаты с надписями "Зеленский - слуга Авакова", а также выложили буквами вопрос "Оставляем мусоров?" и зажгли файеры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Протестующие считают, что Аваков провалил реформу органов внутренних дел. Его обвиняют в переаттестации, следствием которой стала реабилитация старых кадров и "беркутов"; в десятках нераскрытых заказных убийств и нападений на общественных деятелей, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников; в коррупционных, по их мнению, закупках автомобилей для патрульной полиции, рюкзаков и другие.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский предложил кандидатуру Авакова на пост главы МВД, - нардеп Пидласа

"Мы видим, что вместо того, чтобы спросить украинских граждан - наше мнение полностью игнорируют. Даже когда мы сами приходим в ОП, чтобы ее выразить", - объявили организаторы акции в громкоговоритель.

Акция прошла мирно. Участники мероприятия не расходятся, ожидая рассмотрения Верховной Радой кандидатур на должности министров.

Накануне аналогичный протест с требованием отставки Авакова состоялся у здания Офиса Президента. Тогда участие в акции приняли несколько сотен митингующих.

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Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова 02
Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова 03
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Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова 07
Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова 08
Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова 09

Источник: https://censor.net.ua/p3145337
 
   
 Топ комментарии
 
авакяна на лаву підсудних
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Если снять авакова, то Порошенко нападет!
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Нельзя уволить Авакова, а то Порошенко нападе Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова - Цензор.НЕТ 4019
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Кто жег? Аваковские нацжены?) Снова шоу для наивных гоев?))
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такое впечатление, шо собрались одне юродивые за плату
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Нельзя уволить Авакова, а то Порошенко нападе Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова - Цензор.НЕТ 4019
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На самом деле если серьезно то будет еще одна перезагрузка власти. После местных выборов. Тогда и увидим настоящую Бенину власть. Вот тогда возможно Авакова и уберут и поставят какого нибудь Менделя очередного.
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Колись Партія Зелених на перше засідання приїхала на велосипедах.
Того ж обіцяли Зебіли.
Це сьогоднішнє фото парковки біля Ради.
І питання: Скільки проіснували ті Зелені?
Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова - Цензор.НЕТ 6369
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Які зебіли тобі, дебіл, шось обіцяли?
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шо за народ нє панімаєт какой класний чювак етат авакав
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і самє главнає хатітє наплєвать на мнєніє ігарь валєріча
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Не смотря на бандита
90-х, рюкзаки, коррупцию в МВД я все-таки могу сказать спасибо Авакову за 2 его
решающих многое для украинского народа поступка:

1. - в марте 2014, когда власть и менты без выстрелов
сдавали город за городом сепарам, армия собирала силы, он, хотя многие из
власти этого боялись, разрешил выдать
оружие добробатам для защиты страны;

2. - защитил
активистов «Патриота» - первых убийц сепаров и ФСБ-шников в Харькове на
Рымарской, хотя многие во власти боялись злить кремль.
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Аваков теперь хороший. Все понятно. А где вы были до президентских выборов?) Волали про Сабакова и Свынарчукив?))
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Ему нельзя простить убийство Александра Музычко (Саши Белого)
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вот за это убийство его и нужно судить
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Чет совсем слабенько, вчера под АП хоть пара сотен собралось.
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«Порошенко готовит путч»: Нардеп «Слуги народа» в переписке пояснила, почему оставляют Авакова

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На первом заседании Верховной Рады девятого созыва журналисты подловили нардепа от «Слуги народа» Лизу Богуцкую за написанием кому-то сообщения, в котором она объяснила причину, почему глава МВД Арсен Аваков останется на должности. Соответствующие фото опубликовало издание «Страна.ua».
В сообщении, которое Богуцкая писала кому-то в мессенджере на смартфоне, говорится о путче, который якобы готовит экс-президент Петр Порошенко.
«Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч», - написала в сообщении нардеп.
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Надо ввести обязательное независимое психиатрическое обследование кандидатов в депутаты.
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