 Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова. ФОТОрепортаж

Участие в акции принимают несколько десятков человек. Они развернули плакаты с надписями "Зеленский - слуга Авакова", а также выложили буквами вопрос "Оставляем мусоров?" и зажгли файеры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Протестующие считают, что Аваков провалил реформу органов внутренних дел. Его обвиняют в переаттестации, следствием которой стала реабилитация старых кадров и "беркутов"; в десятках нераскрытых заказных убийств и нападений на общественных деятелей, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников; в коррупционных, по их мнению, закупках автомобилей для патрульной полиции, рюкзаков и другие.
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"Мы видим, что вместо того, чтобы спросить украинских граждан - наше мнение полностью игнорируют. Даже когда мы сами приходим в ОП, чтобы ее выразить", - объявили организаторы акции в громкоговоритель.
Акция прошла мирно. Участники мероприятия не расходятся, ожидая рассмотрения Верховной Радой кандидатур на должности министров.
Накануне аналогичный протест с требованием отставки Авакова состоялся у здания Офиса Президента. Тогда участие в акции приняли несколько сотен митингующих.
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Того ж обіцяли Зебіли.
Це сьогоднішнє фото парковки біля Ради.
І питання: Скільки проіснували ті Зелені?
90-х, рюкзаки, коррупцию в МВД я все-таки могу сказать спасибо Авакову за 2 его
решающих многое для украинского народа поступка:
1. - в марте 2014, когда власть и менты без выстрелов
сдавали город за городом сепарам, армия собирала силы, он, хотя многие из
власти этого боялись, разрешил выдать
оружие добробатам для защиты страны;
2. - защитил
активистов «Патриота» - первых убийц сепаров и ФСБ-шников в Харькове на
Рымарской, хотя многие во власти боялись злить кремль.
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На первом заседании Верховной Рады девятого созыва журналисты подловили нардепа от «Слуги народа» Лизу Богуцкую за написанием кому-то сообщения, в котором она объяснила причину, почему глава МВД Арсен Аваков останется на должности. Соответствующие фото опубликовало издание «Страна.ua».
В сообщении, которое Богуцкая писала кому-то в мессенджере на смартфоне, говорится о путче, который якобы готовит экс-президент Петр Порошенко.
«Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч», - написала в сообщении нардеп.