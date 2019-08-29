 "Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.
"А то все п#здят, что Супрун", - получил он в ответ.
"Х#й им в жопу!!!" - отреагировал Радуцкий.
Ранее ряд СМИ сообщили, что главой МОЗ может стать Зоряна Черненко. Зоряна Черненко - председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.
Но ему же теперь все мона
Премьер - не хозяйственник, а юрызд. МОЗ - не врач, а юрызд.
Головнокомандувач - не имеет ни опыта военной службы, ни военного образования. И конечно же - юрызд.
Хана государству.
Юристы в креслах управляющих - это вполне нормально. Спецы должны быть у них в советниках.
Министром обороны обязан быть профессиональный военный, и никто другой.
Министром иностранных дел обязан быть профессиональный дипломат, и никто другой.
Так доходчиво ?
Или вы ходите лечить зубы к слесарям-сантехникам, вместо стоматологов ?
Министр обороны - военный, но не майор, а минимум - генерал-майор, т.е. управленец.
Министр иностранных дел - дипломат, но не посол в Никарагуа, а опытный, с подвязками и знакомствами. Олсо, скорее всего, шпик.
Министр экологии - не эколог.
Министр энергетики и угольной промышленности - не шахтёр.
Министр внутренних дел - не мент.
Ясен, это замечательно, когда они имеют навыки и опыт работы по "министерской" специальности. Однако, это вообще не обязательно.
Если человек хороший врач - он в первую очередь врач, причём узкоспециализированный, и в министерство он не попадёт.
Но, допустим, попал. И тут к нему вопрос - нам дали 10 аппаратов МРТ, как их распределить? И новый министр начинает обзванивать области, города и сёла, выяснять, какая у них потребность в аппаратуре, как её доставить, есть ли помещение... хотя он стоматолог и аппарат МРТ видел в последний раз в медунивере.
А тут уже у меня вопрос, кого бы ты взял министром здравоохранения - человека, который в 90х 3 года отработал замечательным педиатром, но с голодухи 90х пошел в политику, или профессионального юриста, который никогда не был медиком, но зато мастер в управлении огромными структурами с тысячами людей.
Так в любой работе. Если управляешь людьми - тебе нужно 15% знаний предметной области и 85% именно что управления, т.к. шанс, что юрист сможет управлять шахтой в несколько раз больше, чем шанс, что шахтой сможет управлять шахтёр.
Для любой профессиональной работы нужно профильное образование.
Так устроена жизнь везде. Включая министерскую.
Для работы медиком требуется медицинское образование.
Уточню, что разные министерства - считай то же самое, что медицинский профиль. В первую очередь ты - врач, а только потом проктолог.
Какое образование требуется для работы министром?
5 минут назад говорилось, что "Министром здравоохранения обязан быть врач, и никто другой. "(с)
Теперь, оказывается, управленец с многолетним опытом. Который еще и практикующий врач.
Давайте что-то решать.
- имеющий профильное образование, и
- имеющий управленческую карьеру в этой отрасли.
Это два фундаментальных требования.
А с "Министром ДОЛЖЕН быть человек, который..." - категорически нет.
Ты или хороший врач, или хороший управленец. Или настоящий самородок, один на миллион, а такие в политику не идут.
В юности талантливый исследователь - ближе к пенсии становится главой научной лаборатории.
Это в генах: мы в юности вкалываем, набираемся опыта, а в зрелых годах передаём свой опыт другим, в частности: руководя молодёжью. Так устроено и в животном мире, и в нашем.
Я думаю что мы выяснили позиции друг друга.
Всего доброго.
Ледокоин Гетьмана
@YevhenS
Бывший владелец клиники Борис Купил Должность министра здравохранения.
-нет, что вы, -это клиника "Борис"!
В РЕЄСТРі медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги діє відповідно до Положення про Реєстр, затвердженого Наказом МОЗ України від 28.09.2012 року № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2004/22316 такого діагнозу чомусь немає?
Мабуть Зоряна Черненко цей діагноз знає!
КЛІННІКА БОРИС: проспект Миколи Бажана, 12а, та вулиця В.Васильківська, 55-А
+380442380000
- Х#й нам в жопу
- Спасибо, офигенно!