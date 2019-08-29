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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Минздрав (1985) Супрун Ульяна (570) Радуцкий Михаил (12)

 "Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава. ФОТОрепортаж

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.

"А то все п#здят, что Супрун", - получил он в ответ.

"Х#й им в жопу!!!" - отреагировал Радуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокурором станет Рябошапка, главой СБУ - Баканов, кандидатура на пост министра здравоохранения всех приятно удивит, - нардеп Потураев о назначениях

Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко: нардеп от Слуги народа Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава 01
Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко: нардеп от Слуги народа Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава 02

Ранее ряд СМИ сообщили, что главой МОЗ может стать Зоряна Черненко. Зоряна Черненко - председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации. Ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы. Директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной Ассоциации медицинского права.

Источник: https://censor.net.ua/p3145320
 
   
 Топ комментарии
 
Констітуція для тих ЗЕкурв це підлокотник...мразота суцільна."Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава - Цензор.НЕТ 9473
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"Х#й им в жопу!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от "Слуги народа" Радуцкий о кандидате на пост главы Минздрава - Цензор.НЕТ 6125 какой маладэц!

а головне, що зразу видно виховану людину.
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надеюсь, ваших детей будет учить такой учитель. в магазине вам так будут говорить, что молока нет. ну а в раде.. уже говорят.
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Приеду на базу поздравлю местных зебилом с новым, а главное честным министром мвд и уем в опе.)
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профессионального слугу всегда узнаешь по жаргону.
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ЗЕконтачили посана...
Но ему же теперь все мона "Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ - Цензор.НЕТ 1969
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Если кто посмотрит биографию Зоряны - она юрызд. Преподаёт какие-то "основы медицинского права".
Премьер - не хозяйственник, а юрызд. МОЗ - не врач, а юрызд.
Головнокомандувач - не имеет ни опыта военной службы, ни военного образования. И конечно же - юрызд.
Хана государству.
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Ты сам-то где живешь, лахта, что так печешься о судьбе Украины???
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Ну, министр - это должность управляющего и на ней не обязательно быть спецом определённой профессии. Типа министр молодёжи и спорта не молод и не спортсмен, министр образования - не педагог, министр аграрной политики - не фермер и не доярка и т.д.

Юристы в креслах управляющих - это вполне нормально. Спецы должны быть у них в советниках.
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Министром здравоохранения обязан быть врач, и никто другой.
Министром обороны обязан быть профессиональный военный, и никто другой.
Министром иностранных дел обязан быть профессиональный дипломат, и никто другой.

Так доходчиво ?
Или вы ходите лечить зубы к слесарям-сантехникам, вместо стоматологов ?
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Запад требует, чтоб МО гражданский руководил..хотя недавно морпех в Штатах был...хоть и отставной...
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Верно лишь отчасти.
Министр обороны - военный, но не майор, а минимум - генерал-майор, т.е. управленец.
Министр иностранных дел - дипломат, но не посол в Никарагуа, а опытный, с подвязками и знакомствами. Олсо, скорее всего, шпик.

Министр экологии - не эколог.
Министр энергетики и угольной промышленности - не шахтёр.
Министр внутренних дел - не мент.

Ясен, это замечательно, когда они имеют навыки и опыт работы по "министерской" специальности. Однако, это вообще не обязательно.

Если человек хороший врач - он в первую очередь врач, причём узкоспециализированный, и в министерство он не попадёт.
Но, допустим, попал. И тут к нему вопрос - нам дали 10 аппаратов МРТ, как их распределить? И новый министр начинает обзванивать области, города и сёла, выяснять, какая у них потребность в аппаратуре, как её доставить, есть ли помещение... хотя он стоматолог и аппарат МРТ видел в последний раз в медунивере.

А тут уже у меня вопрос, кого бы ты взял министром здравоохранения - человека, который в 90х 3 года отработал замечательным педиатром, но с голодухи 90х пошел в политику, или профессионального юриста, который никогда не был медиком, но зато мастер в управлении огромными структурами с тысячами людей.

Так в любой работе. Если управляешь людьми - тебе нужно 15% знаний предметной области и 85% именно что управления, т.к. шанс, что юрист сможет управлять шахтой в несколько раз больше, чем шанс, что шахтой сможет управлять шахтёр.
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Спасибо, мне эти тонкости неинтересны.
Для любой профессиональной работы нужно профильное образование.
Так устроена жизнь везде. Включая министерскую.
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Ох, ок.
Для работы медиком требуется медицинское образование.
Уточню, что разные министерства - считай то же самое, что медицинский профиль. В первую очередь ты - врач, а только потом проктолог.

Какое образование требуется для работы министром?
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Стоп.
5 минут назад говорилось, что "Министром здравоохранения обязан быть врач, и никто другой. "(с)
Теперь, оказывается, управленец с многолетним опытом. Который еще и практикующий врач.

Давайте что-то решать.
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Мининстром может быть человек
- имеющий профильное образование, и
- имеющий управленческую карьеру в этой отрасли.
Это два фундаментальных требования.
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"Министром может быть человек, который..." - согласен же. Может быть, а может не быть.

А с "Министром ДОЛЖЕН быть человек, который..." - категорически нет.
Ты или хороший врач, или хороший управленец. Или настоящий самородок, один на миллион, а такие в политику не идут.
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Чепуха.
В юности талантливый исследователь - ближе к пенсии становится главой научной лаборатории.
Это в генах: мы в юности вкалываем, набираемся опыта, а в зрелых годах передаём свой опыт другим, в частности: руководя молодёжью. Так устроено и в животном мире, и в нашем.
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У нас в Мельбурне ночь.
Я думаю что мы выяснили позиции друг друга.
Всего доброго.
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А ты у себя хоть в « Австралии» погугли кто министры ? А то ты с кацапстаном своим путаешь
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"Не депутавт а прямо-таки "проктолог" от партии зё"
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Ледокоин Гетьмана

@YevhenS

Бывший владелец клиники Борис Купил Должность министра здравохранения.
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І жодного українського слова. Всі слова державною мовою Російської Федерації. Каму служим гаспада?
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Безграмотную американскую фельдшерицу - нафиг с пляжа!
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Биографию её изучи, дятел. Это твой Радуцкий фельдшер.
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і "ізвращенец" всюди тикає свій мікрохфон "Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ - Цензор.НЕТ 7987
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72% зескота балдеет от такой анальной правди-матки, на их радном язиге
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Супрун підтримують штати, сподіваюся до вони засунуть цьому дохтуру все що треба, туди куди треба.
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Мля, а де ж той хірург, чого він їх назад, в собак, не перетворює? 😣
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-алло, это "Хйу вам в жопу"?
-нет, что вы, -это клиника "Борис"!
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Считаю,что зеб.дло должно провести флешмоб под названием "Х.й нам в ж.пу" в поддержку Радуцкого.
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А що то за діагноз: "Хйу им в жопу"??

В РЕЄСТРі медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги діє відповідно до Положення про Реєстр, затвердженого Наказом МОЗ України від 28.09.2012 року № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2004/22316 такого діагнозу чомусь немає? "Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ - Цензор.НЕТ 8004

Мабуть Зоряна Черненко цей діагноз знає! "Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ - Цензор.НЕТ 8004



КЛІННІКА БОРИС: проспект Миколи Бажана, 12а, та вулиця В.Васильківська, 55-А
+380442380000
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багаточлен прямо якийсь. Колись були багатоверстатники, тепер "многочлени" "Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ - Цензор.НЕТ 1462
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Зубильная элита... быдлорыги конченные
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Прямо "Ентелектуалл Багаточлен" якийсь "Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ - Цензор.НЕТ 7744
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- А вы точно за зелю? А скажите что-то по слугонародовски.
- Х#й нам в жопу
- Спасибо, офигенно!
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Волонтери та ГО напишіть запит Гаранту що таке "х-й вам в жопу"?
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и это еще не самый быдолохам, 80% еще похлеще этого. #УЛИ, революция быдла.
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Лексика полностью соответствует уровню их избирателей. 73% населения - рагульня и быдло, а чего ждать еще?
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модератор, за что удаляете комментарии ? орфография точно, как в статье и даже без матов и злого умысла ......
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А кто то удивлен ? Это бизнесмен А во вторых- да почитайте что на форуме пишут друг другу .Что по девушке, обычная тактика создания образа антикоррупционера, правдолюбца, аналогично как бандиты продвигают своего крота в правоохранительных органах..
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Всякие слова знаю, армейское прошлое дает знать, но СМСить матюками, какая у него тогда живая реч?
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Зелохи, вы этих петухов зачем выбрали?
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А по приколу ! Шоб поржать . Им мало квартала ,, надо чтоб в масштабах страны ..! "Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ - Цензор.НЕТ 1333 .
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Легко вывезти человека из села, но село из человека невозможно...
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Збережу це собі на пам'ять. До купи із Бєніною "перлиною" про Абромавічуса...

"Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ - Цензор.НЕТ 9690
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