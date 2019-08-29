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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады. ФОТОрепортаж

Новоизбранные депутаты Верховной Рады ІХ созыва в парламентской столовой имеют неплохой выбор для обедов. Так, избранников кормят филе семги, бутербродами с лососевой икрой и кебабами.

Фотографии с меню в первый день Рады публикует 112.ua, передает Цензор.НЕТ.

Предлагаем вам ознакомиться с ценами, которые выросли в сравнении с предыдущими созывами. Например, бутерброды с лососевой икрой стоят 55 грн. Филе семги - 174 грн 42 коп.

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За борщ депутаты платят 45 грн 67 коп., блины из кабачков, адыгейским сыром и сметаной - 47 грн 96 коп., филе хека - 73 грн 86 коп., корейка запеченная с шампиньонами - 83 грн 06 коп., бифштекс с кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язык вареный - 75 грн 03 коп.

Любимой шаурмы президента в меню нет, однако можно купить люля-кебаб за 80 грн 45 коп.

Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады 01
Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады 02
Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады 03
Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады 04
Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады 05
Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады 06
Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады 07
Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады 08

Источник: https://censor.net.ua/p3145314
 
 
 Топ комментарии
 
Технологу столовки - выговор. Как это нет шаурмы?
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и семок...., и пива...
слуги народа же пришли..
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Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады. ФОТОрепортаж
так ,повелось со времён совка ,что слуги народа питаются лучше чем сам народ)))
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Технологу столовки - выговор. Как это нет шаурмы?
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и семок...., и пива...
слуги народа же пришли..
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соевые начали какать кирпичами в комментах, кому то при шоколадном барИге там были космические цены. Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 1810
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отныне шаурма объявляется преЗикской хавкой - ее могуть кушать преЗик, оффисс и прочая босота Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 1677
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Кому,что....я больше по пельменям и по домашнему. И на улице не питаюсь
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тем, кто с зелеными жетонами вместо депутатского значка на лацканах, давать только шаурму - "хай жеруть, щоб очі повилазили" Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 8099
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Старо и не оригинально и ,достаточно дёшево . Неодноразово уже были репортажи из столовых предыдущих ВР. У нас тогда также кипел разум возмущённый. В корзину этот репортаж.
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тобто змін не відбулось...прикро за нову раду і слуг народу
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Все так засмотрелись на блюдА, что и комментить некогда))
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А что не так ? Вы , наивные , думали , что он вечно будет натирать яйца на велосипеде ?
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До речі ціни нормальні. Пам'ятаю, що при попередных скликанях за такі страви до 20 грн платили в столовій тоді. Субсидіювали себе.
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Я б навіть сказав, шо за 10 грам ікри віддавати 55 грн - це трохи забагато.
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Жрать они будут хорошо. Для того и лезли.Лишь бы на выходе не одно гавно вылезало.
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Лишь бы приняли законы об импичменте и неприкосновенности,а там посмотрим покраснеют или посинеют))
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ПЄСтины прихвостни уже не хотят голосовать за свой же законопроект, о снятии неприкосаемости с депутатов
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Они за привилегиями пришли,а не о заботе о народе
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конец эпохи бедности для слуг!... не плохо так устроились....
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Ты только сейчас из пятилетнего запоя вышел? Прошлое пятилетней давности совсем не помнишь?
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ну ка, напомни, как слуги пришли фсё изменить.... Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 536
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Так они ообжираться пришли ,а не ПРаццювать
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Дороговато. Срочно поднимать слугам зарплату!
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эпоха зубожиння для слуг урода - закинчилася))
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Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады. ФОТОрепортаж
так ,повелось со времён совка ,что слуги народа питаются лучше чем сам народ)))
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Ти не можеш знайти в магазині філе з сьомги чи ікру? Такі страви і дешевше можна знайти.
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Ты уверен что в магазине ты купишь такое же мясо и такую же икру? Поверь, даже близко не найдешь похожее качество. Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 7063
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Я уверен, что в магазине куплю. И нет, я тебе не поверю, тк ты не владеешь информацией.
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можна...і я найшов...я ікру з очей тюльки роблю
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филе из сёмги за 174 грн. точно не купите)кажется что то от 400грн. и дороже
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От 400 грн за килограмм вообще-то, а тут за 170 грн кусочек грамм на 100.
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!!!!!!!!!!!в магазинах тоже по 100грамм продают???!!!!!!!!
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Почему лучше? По такой цене вы сами себе можете купить бутер или слабосоленую семгу.
Берет их мало кто (по крайней мере я ни разу не видел, обедал там раз 10) - в основном - то, что видно на фото - котлетка с гарниром.
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Они ТАК КУШАЮТ каждый день? Вот нам и Слуги))
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На последней фотографии прекрасно видно, что реально лежит на подносах - гречка + котлета. Для вас это что-то недостижимое и невероятное?
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Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! (с)

Леонід Філатов
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Дешевле чем в самой вонючей рыгаловке. Особенно если учесть что продукты в ВР самого высокого класса, которого даже в дорогих ресторанах не найти.
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Чушь. Не дешевле. Цены обычного кафе при обычном офисном центре.
Не с рестораном же столовку сравнивать?
И класс продуктов там самый обычный - не выдумывайте. Я там обедал раз 10 - так что представление имею.
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У меня знакомая работает в министерстве. Пару раз приносила и вино нераспечатаное и икру из сабантуя министров. С виду вино как вино, етикетка такая же как в наших магазинах продается и цена даже ниже средней, но на вкус даже не сравнится с самыми дорогими винами продающимися в магазинах. Чтоб ты знал для президента, его гостей и высоких руководителей делают спецзаказы по продуктам ограниченым количеством. Такие продукты в супермаркеты и общепиты не отправляются. Только в очень дорогие рестораны. Рабы смотрят етикетки и думают что господа пьют такое же пойло как и они.
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Это РАЗНЫЕ вещи - сабантуй министров и столовка в ВР.
В отличие от тебя со "знакомой" - я в той столовке не раз обедал - там ОБЫЧНАЯ столовка с ОБЫЧНЫМИ продуктами.
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Вкусно там у них - не знаю, не пробовала) А вот то, что депутаты кладут столовые приборы прям на раз (под) нос, так это негигиенично! Тоже мне) воспитанные люди так не делают. А работники этой самой столовой должны были вилки-ложки-ножи (да ладно!! они хоть пользоваться ими умеют?)) в салфеточку завернуть. А то прям вроде только что из забитой деревни да в ресторан))) Ножом пользуются и тут же не берегут своё драгоценное здоровье)) Чем вытирали те подносы, фиг его знает))
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Вот именно - никакого особого сервиса там нет - обычная совковая столовая.
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уже все знают, что ты вхож в раду пообедать иногда)...и взял греку с котлетой, а денег на семгу пожалел?
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Я не вхож в Раду на сегодня - но некоторое время назад отлаживал там свое ПО для аппаратных.
Что лично я ел уже не помню, да это и не важно.
А если мне захочется лосося отведать - я это буду явно не в столовке делать, а дома, в гостях или в ресторане, где он будет приготовлен подобающим образом.
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"Арчибальд Арчибальдович шепнул мне, что сегодня вечером будут порционные судачки А-ля-Натюрель. Виртуозная штучка!"(с)
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Что в той столовке такого, чего нельзя пойти купить, на пример, в Пузатой хате? Цены уже такие же... Тоже мне новость, журналюги просто даром жрут свой хлеб..
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А еще лАнус такая же машина на четырех колесах как и мерседес. Какая разница на чем ездить?
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Там не ланос - блюда отнюдь не ресторанного качества - обычная столовка. Так что то, что ты там себе нафантазировал - расфантазируй обратно.
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Він все ще живе в совку. коли номенклатурі ікра та сьомга забугорна. а йому ковбаса по 2.20 і пломбір.
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Ну разве,что обслуга повыше. И еда посвежее
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Ну, цены более-менее реальные.
Звучит конечно вызывающе - "бутерброд с икрой" и "филе семги".
Но той семги на 174 гривен - грамм 200, если судить по фото.
И игры на бутере как раз в аккурат на 50 гривен, даже самой кошерной.
Остальные цены как в "пузатке"
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100 грамм за 174 грн. ------дешевле из дома принести..
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Не 200, 174 грн - это за каждый кусочек на той тарелке.
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Я именно это и имел в виду - что 174 грн за тот кусочек (по виду он весит не больше 200 грамм) - это далеко не дешево. 900 гривен за кило семги.
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Олигархов в Раде уменьшелось, вот и цены подняли. Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 8954
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Пожрать это святое , а пожрать дешево это реформа....
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...и часами за двадцать штук бакинских.. Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради - Цензор.НЕТ 606
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Теперь понятно почему они там не кушают - дорого
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Больно народу смотреть на харчи его Слуг...🤤
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Небесная сотня в гробах переворачивается ....
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С чего вдруг? Они не знали, что нардепы тоже кушают? Там обычная столовка и абсолютное большинство нардепов и технического персонала обедают очень просто - борщ, гречка и котлета или что-то подобное по совершенно обычным ценам.
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Так может и армию так же накормят эти морды холеные ? К тому, что в Раде Украины ,на шестом году после Майдана семгу жрут те ,кого надо было еще 14 растрелять.
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И армию кормят. Вы вообще фото смотрели, что по факту лежит на подносах у тех, кто обедает? Где там хоть у одного на подносе семга? Обычные нардепы ее не берут. Там всегда лежали пару тарелочек с деликатесами - на всякий случай - по факту же абсолютное большинство берет на обед ассортимент из Пузатой Хаты.
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Бедные они бедные , мне уже их жалко, чтобы они подавились.Там больше половины должна на нарах баланду жрать,еще эту шваль типа Шуфрича я к украинской армии не ровняла ,к людям которые закрыли собой страну ,пока эта предательская гнида котлеты поглощает в Раде.
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А никто и не ровняет шуфричей к нашим защитникам. Вам предлагается просто не высасывать зраду из ничего - есть реальные поводы для критики власти, а не то, что они котлеты кушают.
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Вы плохо слушаете или читаете ? Я за то чтобы они ообще там не кушали ,а сидели на тюремной баланде.У вас зелеманов удивительная способность слышать только себя.
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У солдат рацион сейчас ничем не хуже, причем бесплатно.
Семгу не дают - но и нардепы ее редко берут.
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сьомга то специфічне. щодня їсти неможливо.
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А з гостьовою перепусткою в їдальню пускають?
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достаточно было перловку с тушенкой и шайбу масла.
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