 Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады. ФОТОрепортаж

Фотографии с меню в первый день Рады публикует 112.ua, передает Цензор.НЕТ.

Предлагаем вам ознакомиться с ценами, которые выросли в сравнении с предыдущими созывами. Например, бутерброды с лососевой икрой стоят 55 грн. Филе семги - 174 грн 42 коп.

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За борщ депутаты платят 45 грн 67 коп., блины из кабачков, адыгейским сыром и сметаной - 47 грн 96 коп., филе хека - 73 грн 86 коп., корейка запеченная с шампиньонами - 83 грн 06 коп., бифштекс с кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язык вареный - 75 грн 03 коп.

Любимой шаурмы президента в меню нет, однако можно купить люля-кебаб за 80 грн 45 коп.















