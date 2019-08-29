 Бутерброды с икрой за 55 грн и филе семги за 174: чем кормят новоизбранных депутатов в столовой Рады. ФОТОрепортаж

Фотографии с меню в первый день Рады публикует 112.ua, передает Цензор.НЕТ.
Предлагаем вам ознакомиться с ценами, которые выросли в сравнении с предыдущими созывами. Например, бутерброды с лососевой икрой стоят 55 грн. Филе семги - 174 грн 42 коп.
За борщ депутаты платят 45 грн 67 коп., блины из кабачков, адыгейским сыром и сметаной - 47 грн 96 коп., филе хека - 73 грн 86 коп., корейка запеченная с шампиньонами - 83 грн 06 коп., бифштекс с кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язык вареный - 75 грн 03 коп.
Любимой шаурмы президента в меню нет, однако можно купить люля-кебаб за 80 грн 45 коп.
слуги народа же пришли..
так ,повелось со времён совка ,что слуги народа питаются лучше чем сам народ)))
Берет их мало кто (по крайней мере я ни разу не видел, обедал там раз 10) - в основном - то, что видно на фото - котлетка с гарниром.
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! (с)
Леонід Філатов
Не с рестораном же столовку сравнивать?
И класс продуктов там самый обычный - не выдумывайте. Я там обедал раз 10 - так что представление имею.
В отличие от тебя со "знакомой" - я в той столовке не раз обедал - там ОБЫЧНАЯ столовка с ОБЫЧНЫМИ продуктами.
Что лично я ел уже не помню, да это и не важно.
А если мне захочется лосося отведать - я это буду явно не в столовке делать, а дома, в гостях или в ресторане, где он будет приготовлен подобающим образом.
Звучит конечно вызывающе - "бутерброд с икрой" и "филе семги".
Но той семги на 174 гривен - грамм 200, если судить по фото.
И игры на бутере как раз в аккурат на 50 гривен, даже самой кошерной.
Остальные цены как в "пузатке"
Семгу не дают - но и нардепы ее редко берут.