 Нападавшему на съемочную группу 112 канала объявлено о подозрении, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Одному из наиболее активных участников нападения на представителей СМИ, 32-летнему жителю Золочева (Харьковская обл. - Ред.) - объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Еще двое участников конфликта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступлений", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что задержан 33-летний уроженец Кировоградской области и 58-летний уроженец Луганской области. В течение дня им планируется объявить о подозрении по ч.3 ст.171 и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Все трое - подозреваемый и задержанные - работники лесоперерабатывающего предприятия.

Процессуальным руководителем в уголовном производстве вынесено 22 постановления об отобрании образцов отпечатков пальцев у 19 свидетелей и 3 пострадавших. Образцы необходимые для проведения экспертиз.

Кроме того, 10 человек привлечены к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Путем применения силы, охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту, тяжесть которых будет установлена ​​по результатам медосмотра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обрушение подъезда в Дрогобыче: задержаны двое работников коммунального предприятия, - полиция



