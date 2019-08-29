 Нападавшему на съемочную группу 112 канала объявлено о подозрении, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
"Одному из наиболее активных участников нападения на представителей СМИ, 32-летнему жителю Золочева (Харьковская обл. - Ред.) - объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Еще двое участников конфликта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступлений", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что задержан 33-летний уроженец Кировоградской области и 58-летний уроженец Луганской области. В течение дня им планируется объявить о подозрении по ч.3 ст.171 и ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Все трое - подозреваемый и задержанные - работники лесоперерабатывающего предприятия.
Процессуальным руководителем в уголовном производстве вынесено 22 постановления об отобрании образцов отпечатков пальцев у 19 свидетелей и 3 пострадавших. Образцы необходимые для проведения экспертиз.
Кроме того, 10 человек привлечены к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета. Путем применения силы, охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту, тяжесть которых будет установлена по результатам медосмотра.
Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
и нафик, мне твой юнкер, который на подсосе сидел у пороха?
давай так пробовать.
11.07.2019 Зеленский в Канаде призвал инвесторов прийти в Украину. "За последние годы проведено много реформ, украинская экономика растет 14 кварталов подряд, ВВП - так же, экспорт товаров растет 20 месяцев, и у нас достаточно стабильный курс гривны."
Изя, что делал Зеленский в Канаде? не поверишь, три дня подряд хвалил Порошенко.
Кто знает, сумки Кілі Азірову вернули? И как, с "наградным" писалетом, али без?