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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Разумков и Стефанчук в "тылу" "ЕС", беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 августа, состоялось торжественное заседание Верховной Рады нового созыва.

Открыл торжественное заседание спикер Верховной Рады Украины восьмого созыва Андрей Парубий.

Затем в исполнении хора прозвучал государственный Гимн Украины.

Далее участники торжественного заседания минутой молчания почтили память погибших защитников Украины.

Самый старший по возрасту нардеп Юлий Иоффе зачитал текст присяги.

Затем хор исполнил духовный гимн Украины "Молитва за Украину".

На заседании присутствовали представители иностранных государств, члены Кабмина, экс-президенты и экс-спикеры ВР, лидеры религиозных общин, а также высокопоставленные чиновники.

Торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 01

"Слуги народа" прибывают на торжественное заседание ВР.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 02

Народная избранница делает селфи с вице-премьером Павлом Розенко.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 03

Новые лица в Раде.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 04

Святослав Вакарчук ("Голос") общается с коллегами из "ЕС" Ириной Геращенко и Ириной Фриз.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 05
Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 06

Сектор "Слуги народа".

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 07
Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 08

Геращенко и Фриз делают селфи с новоизбранными коллегами.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 09

Жан Беленюк ("Слуга народа")

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 10

"Фото на память"

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 11

Андрей Парубий.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 12

Президент Владимир Зеленский.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 13

Торжественное заседание ВР 29 августа. Минута молчания.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 14

Экс-спикер Александр Мороз наблюдает за новоизбранной Радой.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 15

Члены Кабмина во главе с премьером Владимиром Гройсманом. Исполнение гимна.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 16

"Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук оказались в "тылу" "Евросолидарности". Ирина Фриз и Алексей Гончаренко решили сделать селфи на память.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 17

Сектор "Батькивщины": Юлия Тимошенко в окружении коллег.

Разумков и Стефанчук в тылу ЕС, беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР 18

Экс-президенты Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3145257
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕлёная плесень Каломойского уже помечена значками
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Даешь легализацию проституции и марихуаны! Пусть народ вас полюбит))
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Что то я не понял, что Обама делает в ВР?
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всунули реальный образ, как в кино, Раб Изаур!
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Ой, ладно, какая разница какой цвет кожи? Этот человек побеждал на соревнованиях по имя Украины.
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а чего возмущалась, когда от рашки во имя рашки выступают даги, чехи, буряты, и другие чурки?
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черные риэлторы, нотариусы, регистраторы...теперь вот и слугу дождалсь черненького. Разумков и Стефанчук в "тылу" "ЕС", беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР - Цензор.НЕТ 6832
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А що вам кацапам так нейметься? Він українець.
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Блин, какой же сволочью надо быть что бы такую х@йню нести.
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Если идем в Европу, то это смешно. Нужно с 50 черных/смуглых, с 20 открытых геев и всяких "хиппи" немного, человек 30 и т.д.)
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Даешь легализацию проституции и марихуаны! Пусть народ вас полюбит))
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Это настолько может "между делом" произойти : пока в мас-медия будет "буря в стакане" финансируемая агрохолдингами после создания рынка земли, хотя могут и наоборот дополнить список "легализацию проституции и марихуаны" , как минимум без декриминализациейи короткоствола , и использовать как отвлекающий маневр .
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ЗЕлёная плесень Каломойского уже помечена значками
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Б@ядь, когда ж вы порохососы вонючие угомонитесь?!
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Что то я не понял, что Обама делает в ВР?
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ГОТОВИТСЯ ССАТЬ В РАИССЯНСКИХ ПОДЪЕЗДАХ
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у нашіх пацанов дєпутатав дажє значкі кнесєта ! вмєста старих єта знах новава врємєні !
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придется разрешить в здании МАФы, по продаже шаурмы. в лакеях 2 морды такого размера, что и трех буфетов на хватит.
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Диды выпивали и баб трахали. А те рожали твоих родителей. Те тоже выпивали и по пьяне делали таких как ты.
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запомни, козлик запоребриковый, в Украине, даже чернь, название "бабы" не использует. если баба, то старуха. а у вас на пиз@арашке так и есть, так было и так будет, оттого 90% генетические уроды. нажрутся до беспамятства, трахаются все со всеми, а как проспятся, опохмелятся и зализывают раны. вечером снова.
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итить-колотить! что это???!!!.. Стефанчук собирается съесть Разумкова?!
Разумков и Стефанчук в "тылу" "ЕС", беседа Вакарчука с Геращенко и наблюдающий за нардепами Мороз: торжественное заседание ВР - Цензор.НЕТ 2340
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видно, що Ющ питає Порошенка: "Петро, як же так? "
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А от так!!! Молодые заменили 60-ти летних комуняк и воров
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есть чуйка шо эти молодые менеджеры дадут стране просраться....
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А может и нет. Если Рашку победят марсиане, то возможно все будет хорошо))
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работал на производственном предприятии в Одесской области, завод был в шестёрке в Украине, хозяева киевляне, продукция по Украине и на экспорт востребована -вагоны и фуры только успевали отгружать, решили перетянуть управление в Киев, назначили генерального менеджера и финансиста, ребята молодые с заграничными образованиями... Первое что сделали - организовали офис на 27 этаже в столице со полным штатом, накупили автомобилей служебных, набрали кредитов, привезли на предприятие таких же молодых студентов как и сами на ключевые должности..., короче не прошло и года как усрался завод...,
Недалёкие люди потом рассказали , что хозяин после их отчёта с топором по Конче-Заспе за ними гнался... о том что было дальше история умалчивает ....
не дай бог таких же "перспективных менеджеров" Украине..
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Это не хозяин должен был за кем-то гоняться. Это за хозяином должны были гоняться санитары.
В полусовке заграничное обр. скорее минус, что и было подтверждено.
но то что хозяин серьезно болен - факт. Плюс лузер ко всему этому.
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Цензо! Ну зачем влепил фото клоуна, тебе не кажется что его уже слишком много, И смотреть на это противно.
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