 День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Для чествования Дня Памяти Героев Иловайской битвы, отдавших свою жизнь в боях за мир и независимость на Михайловской площади уже собрались сотни людей: семьи погибших и пропавших без вести воинов, участников Иловайских боев и участников боевых действий в Украине, а также небезразличные граждане.
В 11:15 начнется официальная часть, а в 12:00 - всеукраинская панихида по погибшим героям в Иловайской битве от священнослужителей ПЦУ Михайловского Златоверхого монастыря.
В честь погибших в Иловайской битве у Стены Памяти будет военный салют от Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины. Также погибших почтят минутой молчания и возложат цветы к Стене Памяти.
Организаторы памятных мероприятий: ОО "Военно-патриотическое объединение участников боевых действий "Сармат", ОО "Незламні матері України", ГС" Ассоциация ветеранов войны, участников АТО, членов семей погибших (умерших) и инвалидов войны города Киева", Киевская городская государственная администрация, "Киевский городской центр помощи участникам антитеррористической операции".
@sergonaumovich
5 лет назад в эти дни конца августа тупые биологические свиноматериалы вторглись на нашу территорию, окружили наших защитников в районе Иловайска и устроили тир. Вічна пам'ять загиблим.
Героям Слава !
Новому президенту наука, чого варті домовленості з кацапами.
І жодного мишобратерства з свинособаками. НІКОЛИ.
Царство Небесное Воины...
Простите...