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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Новоизбранные депутаты Рады подписывают текст присяги и получают удостоверения. ФОТОрепортаж

Новоизбранные депутаты Верховной Рады после принятия присяги на торжественном заседании в сессионном зале прошли в кулуары второго этажа, где у столов регистрации подписывают текст присяги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Парламентарии получают нагрудные знаки и удостоверения народных депутатов. Они стоят в очереди.

Журналистов также пропустили в кулуары, поскольку во время торжественного заседания они работали в кулуарах третьего этажа.

Напомним,сегодня, 29 августа, на торжественном заседании Верховной Рады нового созыва новоизбранные народные депутаты приняли присягу. Первое пленарное заседание Верховной Рады IX созыва должно начаться в 13.00.

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Новоизбранные депутаты Рады подписывают текст присяги и получают удостоверения 01
Новоизбранные депутаты Рады подписывают текст присяги и получают удостоверения 02
Новоизбранные депутаты Рады подписывают текст присяги и получают удостоверения 03
Новоизбранные депутаты Рады подписывают текст присяги и получают удостоверения 04
Новоизбранные депутаты Рады подписывают текст присяги и получают удостоверения 05

Источник: https://censor.net.ua/p3145233
 
 
 Топ комментарии
 
прощай эпоха бедности.... Новоизбранные депутаты Рады подписывают текст присяги и получают удостоверения - Цензор.НЕТ 8522
Скоро дачи в Италиях появятся....
Давайте порадуемся за наших слуг друзья.....!
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Мародер говорят что ручку спер
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прощай эпоха бедности.... Новоизбранные депутаты Рады подписывают текст присяги и получают удостоверения - Цензор.НЕТ 8522
Скоро дачи в Италиях появятся....
Давайте порадуемся за наших слуг друзья.....!
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Мародер говорят что ручку спер
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Он же только в ВР приехал? Когда успел спереть?
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у него большой опыт в мыролюбном реформизме поэтому тиснуть ручку для него не проблема.
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Нет говоря он тебе с утра в штаны наложил.
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Підчас проведення цієї процедури неодноразово були помічені випадки , що частина новообраних депутатів від партії "Слуги Урода" замість підписів ставили хрестики та нолики... Таки навчання слуг урода в Трускавці не пройшло надаремно і тепер можна бути спокійним за їхній високий праффєсіаналізм 😕
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Гадя Хавченко там? Нет??

припугнула бы их шоб эффективней протирали штанищи Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення - Цензор.НЕТ 163
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за Гадю на её округе проголосовало аж 5 человек Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення - Цензор.НЕТ 32
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сколька сєводня будєт випіто водкі па поваду і бєз ну а завтра толька впєрьод ігарь валєріч ждєт рєзультатав Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення - Цензор.НЕТ 8518
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Юзик уже осмотрел буфет Новообрані депутати Ради підписують текст присяги та отримують посвідчення - Цензор.НЕТ 1299 ,, говорит - всё понравилось , только вот ,посетовал - столики слишком маленькие , Его обед может не уместиться ..
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