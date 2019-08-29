 Новоизбранные депутаты Рады подписывают текст присяги и получают удостоверения. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Парламентарии получают нагрудные знаки и удостоверения народных депутатов. Они стоят в очереди.
Журналистов также пропустили в кулуары, поскольку во время торжественного заседания они работали в кулуарах третьего этажа.
Напомним,сегодня, 29 августа, на торжественном заседании Верховной Рады нового созыва новоизбранные народные депутаты приняли присягу. Первое пленарное заседание Верховной Рады IX созыва должно начаться в 13.00.
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