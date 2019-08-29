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 Общество, Фоторепортаж
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 Памяти Героев Иловайска: у Стены памяти состоялся молебен по погибшим в Иловайске украинским воинам. ФОТОрепортаж

Вчера, 28 августа, на Михайловской площади у Стены Памяти состоялся молебен по погибшим в августе 2014-го в Иловайском котле украинским воинам. Сотни семей и побратимов бойцов с портретами родственников и украинскими флагами среди сотен фотографий выискивают родные лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Трудно осознавать, что все эти портреты - это наши погибшие дети, которые никогда не вернутся домой. Как нам трудно все это пережить, мы должны помнить, что нашим детям было намного труднее, чем нам, поэтому - не сдаваться. Ведь мы живы, пока жива память о нас. Обычно память о родителях несут дети. Россия перевернула естественный круг жизни и теперь мы - родители - храним память о наших детях", - сказала мать погибшего пять лет назад в этот день бойца из 51-й бригады Людмила Гуменюк.

Помолиться и почтить память погибших Героев пришли множество семей погибших украинских воинов - матери, жены, дети, побратимы, волонтеры из всех регионов Украины.

"Время не лечит раны, но может стирать из памяти имена тех, благодаря кому мы живем. Поэтому наше дело нести имена наших героев и память об этих событиях через время для будущих поколений", - отметила жена ветерана, Глава "Объединения жен и матерей бойцов участников АТО", Наталья Московец.

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Памяти Героев Иловайска: у Стены памяти состоялся молебен по погибшим в Иловайске украинским воинам 01
Памяти Героев Иловайска: у Стены памяти состоялся молебен по погибшим в Иловайске украинским воинам 02
Памяти Героев Иловайска: у Стены памяти состоялся молебен по погибшим в Иловайске украинским воинам 03
Памяти Героев Иловайска: у Стены памяти состоялся молебен по погибшим в Иловайске украинским воинам 04
Памяти Героев Иловайска: у Стены памяти состоялся молебен по погибшим в Иловайске украинским воинам 05

Источник: https://censor.net.ua/p3145229
 
 
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Вічна пам'ять і шана загиблим воїнам за волю та незалежність України
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В ответ на предложение "надо просто перестать стрелять" оккупанты выстрелили в машину с медиками ВСУ.
Это напоминание новоизбранным нардепам: с кем они собираются договариваться о "мире".
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прощитались камандіри і сльози рідних . а всерівно на когось переведуть вину
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