 "Не трогай кнопки ближнего своего": под ВР проходит митинг против кнопкодавства. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чесно.
"Новоизбранные депутаты понемногу собираются в парламенте. Заседание должно начаться в 10.00", - говорится в сообщении.
Тем временем, под зданием ВР проходит митинг против кнопкодавства.
"Не трогай кнопки ближнего своего" - призывают митингующие нардепов к ответственной работе.
До речі, з оповідей Коломойського я зрозуміла, що це він вигадав це перемир'я.
це пани, як от коломойський та його братан новінський, сидять ікру кушають і думають як би ще на дуралєях заробити, поки вони ротяки пороздявляли.
лишились лише громадяни з власною життєвою позицією.
і зелєнофанатіючі дурники.
слуги косят под украинцев