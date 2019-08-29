EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1019  22
Материалы по теме:
Все про:ВР (23363) митинг (2321)

 "Не трогай кнопки ближнего своего": под ВР проходит митинг против кнопкодавства. ФОТОрепортаж

Народные депутаты начали прибывать в Верховную Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чесно.

"Новоизбранные депутаты понемногу собираются в парламенте. Заседание должно начаться в 10.00", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов. ФОТОрепортаж

Не трогай кнопки ближнего своего: под ВР проходит митинг против кнопкодавства 01
Не трогай кнопки ближнего своего: под ВР проходит митинг против кнопкодавства 02

Тем временем, под зданием ВР проходит митинг против кнопкодавства.

"Не трогай кнопки ближнего своего" - призывают митингующие нардепов к ответственной работе.

Не трогай кнопки ближнего своего: под ВР проходит митинг против кнопкодавства 03

Источник: https://censor.net.ua/p3145205
 
   
 Топ комментарии
 
На месте мародера в раде все хорошо нужно прикрутить и спрятать, чтоб он ничего не спер
 показать весь комментарий
 
А те що на фронті кацапи безкарно вбивають наших, то людям нецікаво ?
До речі, з оповідей Коломойського я зрозуміла, що це він вигадав це перемир'я.
 показать весь комментарий
 
ооо - и ты тута - ожиданно конечно - стахановка ты наша)))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А те що на фронті кацапи безкарно вбивають наших, то людям нецікаво ?
До речі, з оповідей Коломойського я зрозуміла, що це він вигадав це перемир'я.
 показать весь комментарий
 
 
а глядачам кварталу і слугі нароту більше нічого і не світить.
це пани, як от коломойський та його братан новінський, сидять ікру кушають і думають як би ще на дуралєях заробити, поки вони ротяки пороздявляли.
 показать весь комментарий
 
 
а вам че тут порохоботня - про 100500 рехВорм вашего хозяина мы уже знаем ))
 показать весь комментарий
 
порохоботню давно звільнили.
лишились лише громадяни з власною життєвою позицією.
і зелєнофанатіючі дурники.
 показать весь комментарий
 
як завжди - за свій інтерес та країни на добровільних засадах.
 показать весь комментарий
 
а почему этот интерес совпадает с кудряво-кондитерским воровским - совпадение? - не думаю ))
 показать весь комментарий
 
На месте мародера в раде все хорошо нужно прикрутить и спрятать, чтоб он ничего не спер
 показать весь комментарий
 
 
- Как пишется: Облигация или Аблигация?..(с)
 показать весь комментарий
 
Средство против кнопкодавства...маленькая сигарная гильотина! Давыл? Ага..... Палчык давай. да! "Не трогай кнопки ближнего своего": под ВР проходит митинг против кнопкодавства - Цензор.НЕТ 7255
 показать весь комментарий
 
Надо же какая гражданская сознательность вдруг проснулась
 показать весь комментарий
 
ооо - и ты тута - ожиданно конечно - стахановка ты наша)))))
 показать весь комментарий
 
 
да вы шо - операцию шо ли сделала - не знал
 показать весь комментарий
 
Так, але ж ми , зебіки , все добре розуміємо і на таке не ведемося ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх