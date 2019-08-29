 "Не трогай кнопки ближнего своего": под ВР проходит митинг против кнопкодавства. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чесно.

"Новоизбранные депутаты понемногу собираются в парламенте. Заседание должно начаться в 10.00", - говорится в сообщении.

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Тем временем, под зданием ВР проходит митинг против кнопкодавства.

"Не трогай кнопки ближнего своего" - призывают митингующие нардепов к ответственной работе.