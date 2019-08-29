 На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов. ФОТОрепортаж

Журналисты и операторы различных медиа ожидают, чтобы пройти внутрь здания парламента, где в 10:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Предварительно сообщается, что журналисты будут работать в кулуарах третьего этажа, а ложа прессы на балконе сессионного зала, где обычно в пленарные недели могут работать представители СМИ, 29 августа зарезервирована для телеоператоров и фотографов.

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Также, учитывая информацию в анонсе, для журналистов будет ограничен доступ в кулуары второго этажа, где представители медиа обычно могут неформально общаться с парламентариями.

Вход представителей СМИ происходит через 1-й подъезд ВР со стороны площади Конституции по заранее сформированным спискам аккредитации. Около 8:25 журналистов начали пускать в парламент.



