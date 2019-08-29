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 Политика Украины
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 На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов. ФОТОрепортаж

Около сотни представителей средств массовой информации по состоянию на 8:40 находятся в очереди на вход в помещение Верховной Рады.

Журналисты и операторы различных медиа ожидают, чтобы пройти внутрь здания парламента, где в 10:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Предварительно сообщается, что журналисты будут работать в кулуарах третьего этажа, а ложа прессы на балконе сессионного зала, где обычно в пленарные недели могут работать представители СМИ, 29 августа зарезервирована для телеоператоров и фотографов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Рада 9 созыва начнет свою работу: нардепы примут присягу, попробуют сформировать Кабмин и назначить нового главу СБУ

Также, учитывая информацию в анонсе, для журналистов будет ограничен доступ в кулуары второго этажа, где представители медиа обычно могут неформально общаться с парламентариями.

Вход представителей СМИ происходит через 1-й подъезд ВР со стороны площади Конституции по заранее сформированным спискам аккредитации. Около 8:25 журналистов начали пускать в парламент.

На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов 01
На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3145204
 
 
 Топ комментарии
 
Всем интересно, как зебизянок научили нажимать кнопки в Трускавце. Это же будет топ контент...
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копитами тиснути будуть, бо отара На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов - Цензор.НЕТ 3060
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Сегодня у порохоскота окончательно разорвёт пердачный - без заживления, на ближайшие пять лет! Слава Україні!
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Головне, щоб "жарені качки" літали у репортажах журналістів...
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- На Почтамте Остапа ожидала очередь, серая, каменная. Она была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. (c)
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Всем интересно, как зебизянок научили нажимать кнопки в Трускавце. Это же будет топ контент...
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копитами тиснути будуть, бо отара На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов - Цензор.НЕТ 3060
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Твои свинячие лапы уже не нажимают на кнопки? Жаба давид?
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Включил канал Рада жду с нетерпением как мои Слуги или Рабы мои пойдут на работу у Кабачек Еврея.... во имя моих инересов...вроде как...а если что не так...то к вечеру я их велю казнить или выпороть... На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов - Цензор.НЕТ 5782
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Ми ж всі Прізідєнти. Будемо руліть? На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 9997
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да да и отрывать Голову Слугам.... а как кстати обращаться к ним эй служивый На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 3005 поди сюда тебя Хозяин от народа кличет??? На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 3005 На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 9722 да как назови г..м так и будет г..м вонять....
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Шобла Nikol Kovalenko, ніколи не тискав кнопки, не тисну і тиснути не буду. "Нажимаю" тільки на соски На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 8919
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приреченные...
Беня же сказал в интервью... - Год им, пока не примут нужные нам законы.., а потом нах...
Потом переизбрание - депутаты с ОРДЛО будут рулить...
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зеленую дорожку бы ..простелить..и фотовспышки почаще..
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Хают, но чувствуют, что все меняется
Поэтому и толпятся
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Сегодня у порохоскота окончательно разорвёт пердачный - без заживления, на ближайшие пять лет! Слава Україні!
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Разбалуют "молодёж"....потом с слугами и на одном гектаре не............ На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов - Цензор.НЕТ 2246
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Апокалиптичненький получился пост:

С завтрашнего (сегодняшнего) дня:

- Военное Положение могут ввести в любой день (я не говорю, что есть к тому предпосылки, я к тому, что есть на это сила).
- Все силовые ведомства окажутся в одних руках.
- Исполнительная и законодательная власть - в одних руках.
- Нацбанк туда же
- И менять конституцию у них есть все силы и полномочия. Как угодно. Так что примите это как данность.
- И да. Когда во время Майдана янук грозился ввести ВП, он этого не сделал, потому что на поддержание ВП тупо не было сил. Сейчас силы есть.
- Будьте готовы к ментовскому беспределу. Причем, не только МВДшному.
- СБУ, НАБУ, ДБР, кто там еще есть и будет - они не задерживают, а "приглашают на беседу", не устраивают обысков, а "проводят осмотр".
- На помощь копов в этой ситуации, можно не рассчитывать - это уже карательные органы. Органами правопорядка они стать так и не успели.

Чтобы было понятее: завтра первый день работы новой рады.
В первый же день работы новой Рады вроде бы запланировано проголосовать примерно 100 законов.
Внимание вопросы:
- Кто эти законы писал?
- Кто эти законы в глаза видел?
- 86 секунд на рассмотрение и принятие закона.

Пристегните ремни, котятки.

https://ukraine.d3.ru/s-zavtrashnego-dnia-1838044/
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ну рецепт Нади Савченко и Рубана так и не был опровергнут
а что если проверят на деле.... На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 8440 у нас народ добрый терплячий но до определенных пределов... На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 5869
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до каких пределов?
Вот в 30-е детей своих ели....
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говорят упитанные иудеии с соусом очччеееень вкусные....
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Тогда еще майдан не изобрели, с прямым порталом до растова...
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"Предварительно сообщается, что журналисты будут работать в кулуарах третьего этажа, а ложа прессы на балконе сессионного зала, где обычно в пленарные недели могут работать представители СМИ, 29 августа зарезервирована для телеоператоров и фотографов.

Также, учитывая информацию в анонсе, для журналистов будет ограничен доступ в кулуары второго этажа, где представители медиа обычно могут неформально общаться с парламентариями."

Источник: https://censor.net.ua/p3145204

Слуги неизвестно какого народа сначала обозвали журналистов журношл..., тупыми овцами, а теперь поставят их в загон.
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какого народа На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 4555 На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 7469 ДА НАРОДА
ВОРОВ На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 1287 МОШШЕНИКОВ БРЕХУНОВ На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 1287 КОРИФЕЕВ ЛИЦИДЕЕВ.. БАРЫГ На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 1287 УБЛЮДКОВ И НЕГОДЯЕВ... На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 4555 На вході в Раду утворилася довга черга журналістів - Цензор.НЕТ 2889
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До вашого відому, слуги Українського НАРОДУ!!! Якщо не поважаєте вибір свого народу-геть!!Вашого племені мізер, а запашок ще той....
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Зеб, ты не перепутал - выбирали Голобородько, а к власти пришел Зелемойский.
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Для початку зайди під українським прапором не форум, а потім вже будеш намагатись гетькати, "українець".
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И скабеева совсем скоро у шуфрича интервью брать будет из первых рядов аккредитованных
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белые придут - грабят - зеленые придут грабят - куда бедному украинцу (а тем более индейцу) деваться?))))))))
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хрен вам - в иммиграцию в Швейцарию - там будет штаб революции будущей))))
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З нетерпінням чекаємо на цікаві репортажі та світлини з кулуарів Верховної Зєзради
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А главное - кто из журналистов будет туда допущен...
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Ще й тавро на лобі ставити треба, аби ці тупі вівці не просочилися до ВРУ!



vAnilla Love t

@5AllanLeVito

·7 мин

Журналистов и фотографов теперь НЕ пускают в кулуары Верховной Рады.
Тому що «депутати - слуги народу»
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