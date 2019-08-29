 На входе в Раду образовалась длинная очередь журналистов. ФОТОрепортаж

Журналисты и операторы различных медиа ожидают, чтобы пройти внутрь здания парламента, где в 10:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Предварительно сообщается, что журналисты будут работать в кулуарах третьего этажа, а ложа прессы на балконе сессионного зала, где обычно в пленарные недели могут работать представители СМИ, 29 августа зарезервирована для телеоператоров и фотографов.
Также, учитывая информацию в анонсе, для журналистов будет ограничен доступ в кулуары второго этажа, где представители медиа обычно могут неформально общаться с парламентариями.
Вход представителей СМИ происходит через 1-й подъезд ВР со стороны площади Конституции по заранее сформированным спискам аккредитации. Около 8:25 журналистов начали пускать в парламент.
Беня же сказал в интервью... - Год им, пока не примут нужные нам законы.., а потом нах...
Потом переизбрание - депутаты с ОРДЛО будут рулить...
Поэтому и толпятся
С завтрашнего (сегодняшнего) дня:
- Военное Положение могут ввести в любой день (я не говорю, что есть к тому предпосылки, я к тому, что есть на это сила).
- Все силовые ведомства окажутся в одних руках.
- Исполнительная и законодательная власть - в одних руках.
- Нацбанк туда же
- И менять конституцию у них есть все силы и полномочия. Как угодно. Так что примите это как данность.
- И да. Когда во время Майдана янук грозился ввести ВП, он этого не сделал, потому что на поддержание ВП тупо не было сил. Сейчас силы есть.
- Будьте готовы к ментовскому беспределу. Причем, не только МВДшному.
- СБУ, НАБУ, ДБР, кто там еще есть и будет - они не задерживают, а "приглашают на беседу", не устраивают обысков, а "проводят осмотр".
- На помощь копов в этой ситуации, можно не рассчитывать - это уже карательные органы. Органами правопорядка они стать так и не успели.
Чтобы было понятее: завтра первый день работы новой рады.
В первый же день работы новой Рады вроде бы запланировано проголосовать примерно 100 законов.
Внимание вопросы:
- Кто эти законы писал?
- Кто эти законы в глаза видел?
- 86 секунд на рассмотрение и принятие закона.
Пристегните ремни, котятки.
https://ukraine.d3.ru/s-zavtrashnego-dnia-1838044/
а что если проверят на деле.... у нас народ добрый терплячий но до определенных пределов...
Вот в 30-е детей своих ели....
Также, учитывая информацию в анонсе, для журналистов будет ограничен доступ в кулуары второго этажа, где представители медиа обычно могут неформально общаться с парламентариями."
Источник: https://censor.net.ua/p3145204
Слуги неизвестно какого народа сначала обозвали журналистов журношл..., тупыми овцами, а теперь поставят их в загон.
ВОРОВ МОШШЕНИКОВ БРЕХУНОВ КОРИФЕЕВ ЛИЦИДЕЕВ.. БАРЫГ УБЛЮДКОВ И НЕГОДЯЕВ...
vAnilla Love t
@5AllanLeVito
·7 мин
Журналистов и фотографов теперь НЕ пускают в кулуары Верховной Рады.
Тому що «депутати - слуги народу»