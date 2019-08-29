 Мужчина на Черкасщине нанес ножевые ранения 10-летней дочери, а 3-летнего сына выбросил в колодец, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Сообщается, что вечером в Тальновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел двум малолетним детям нанесены телесные повреждения. На указанный адрес было немедленно направлена ​​группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что хозяин дома нанес несколько ножевых ранений приемной 10-летней дочери, а 3-летнего сына сбросил в колодец, глубиной 18 метров. Сам с места происшествия скрылся. Ко времени приезда медиков и спасателей дети были живы. Работники ГСЧС вытащили мальчика из колодца и передали врачам, которые уже оказывали помощь травмированной девочке. Дети с телесными повреждениями доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - сказано в сообщении.



Фото: Нацполиция

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Злоумышленника полицейские нашли на территории района, где он скрывался в кустах. Он задержан, с ним работают следователи. По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.