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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:дети (3678) Нацполиция (9987) Черкасщина (606)

 Мужчина на Черкасщине нанес ножевые ранения 10-летней дочери, а 3-летнего сына выбросил в колодец, - полиция. ФОТО

Черкасские полицейские задержали мужчину, который пытался убить своих детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Сообщается, что вечером в Тальновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел двум малолетним детям нанесены телесные повреждения. На указанный адрес было немедленно направлена ​​группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что хозяин дома нанес несколько ножевых ранений приемной 10-летней дочери, а 3-летнего сына сбросил в колодец, глубиной 18 метров. Сам с места происшествия скрылся. Ко времени приезда медиков и спасателей дети были живы. Работники ГСЧС вытащили мальчика из колодца и передали врачам, которые уже оказывали помощь травмированной девочке. Дети с телесными повреждениями доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Мужчина на Черкасщине нанес ножевые ранения 10-летней дочери, а 3-летнего сына выбросил в колодец, - полиция 01
Фото: Нацполиция

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Злоумышленника полицейские нашли на территории района, где он скрывался в кустах. Он задержан, с ним работают следователи. По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3145193
 
 
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Добре, що живі лишились. Проте дітям психологічна травма на все життя....
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вот как курицы заботятся о своих цыплятках....
Вспомнилось это фото почему то...
Мужчина на Черкасщине нанес ножевые ранения 10-летней дочери, а 3-летнего сына выбросил в колодец, - полиция - Цензор.НЕТ 7089
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Его надо немедленно в поликлинику сдать, для опытов!..(с).
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Добре, що живі лишились. Проте дітям психологічна травма на все життя....
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Его надо немедленно в поликлинику сдать, для опытов!..(с).
 показать весь комментарий
 
 
вот как курицы заботятся о своих цыплятках....
Вспомнилось это фото почему то...
Мужчина на Черкасщине нанес ножевые ранения 10-летней дочери, а 3-летнего сына выбросил в колодец, - полиция - Цензор.НЕТ 7089
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так теж рузька куріца ізабражаєт "турботу" по окупованим теріторіям...
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Я б його не садовив до в'язниці. Ампутував би руки та ноги і викинув під дверима хірургії.
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Просмотр канала 1+1 ведет к необратимым изменениям психики человека.
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Этого человека нужно освободить от жизни, по хорошему, но, смотря объективно на вещи, убийцам Гандзюк "Подозрение в нанесении тяжких телесных", хотя она умерла, а этому уроду "умышленное убийство", хотя никто не умер. Такие у нас "органы", могут ******* только тех, кто не дает ***** в ответ
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один вопрос …. зачем такому убогому созданию жить ?
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"біла гарячка" скоріше за все,взагалі не розумів, що робить, напевно. Його це не виправдовує.
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Шо с людьми твориться? То 9-ти летнюю насилуют, то отец трахает свою дочку с 11 лет то *** перечислять дальше не хочу....
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Нагнуть две березы привязать и отпустить
Нечего его содержать
Он посидит в дурке лет пять
И отпустят
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иногда смертная казнь была бы очень даже не лишней.
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Таких істот треба каструвати та ізолювати від суспільства
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ох же и тварь на тюряге такое не прощают он не жилец.
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Тюряга давно вже ліберальна до своїх. Перестаньте слухати шансон, там всі такі.
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