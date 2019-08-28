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 Политика Украины
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Все про:суд (22492) Сарган (381) Вышинский (142)

 Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами.

Об этом написала спикер генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вышинского освободили в рамках каких-то больших договоренностей", - Фейгин

Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену 35 на 35 и с согласия самого Вышинского, - Сарган 01

Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

Также читайте: Украина и Россия продолжают работу по обмену удерживаемыми лицами, - Захарова

Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену 35 на 35 и с согласия самого Вышинского, - Сарган 02
Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену 35 на 35 и с согласия самого Вышинского, - Сарган 03
Фото: twitter.com/SarganLarysa

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражейКирилла Вышинского.

Сегодня, 28 августа, суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи.

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Источник: https://censor.net.ua/p3145172
 
 
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Зачем эти сливы именно сейчас в последний момент перед сделкой? Она пытается своей болтовней сорвать обмен? Я в шоке.
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А никто и не сомневался что его освободили в рамках об обмене
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Суд не виправдовує тільки тому що хтось когось хоче обміняти. Хоча, який незалежний суд при зеленій владі?🤔
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Расскажи это генеральному прокурору

"Изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - говорится в сообщении Источник: https://censor.net.ua/p3145172
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Ви підтверджуєте що суд у цьому ділі не був незалежним. Дякую, це те що і очікувалось😄
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В данном случае ГПУ подтвердила что они в деле

Шо неясного, кацапик?
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Це ніяк не спростовує ствердження що суд звільняє ворога та шпигуна Московії під впливом інших органів влади. Це досягнення, чи не так, кацапа?😂🤣😂🤣😂
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Я не перестаю удивляться некоторым порохоботам, такое впечатление, что они проспали все эти 5 лет и только сейчас проснулись..Как будто и не было правления соевого мародера, вора и лгуна!
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А шо удивляться, Франческа, когда у этого даже нет украинского паспорта
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тобто суди таки ручні і підконтрольні ЗЕ....
сказав - відпустили.
те саме і з богатирьовою та іншими впровадженнями
як швидко зелені владу перехопили Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 9171
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Да ? Невже оцінку діям ЗЕ будуть надавати не лише прокурори, а ще і психіатри ? Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган - Цензор.НЕТ 7738
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вона може хамити всім
а як її притиснули, то одразу все повидаляли.
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На твоём месте Ксюша стоит быть очень благодарным админам что они повыдаляли тот диалог где я тебя очень душевно потыкала в твои же слова

И ни спам твоих подельников ничего не помог

А то можем опять обсудить на каких фронтах ты воюешь
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Тобто аргументів ви не маєте, але брехня для вас вже мистецтво. Як вас можуть терпіти?
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Поздравляю, Зебилы, это на вашей совести...
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Что? Освобождение украинцев из тюрем кацапии? В частности моряков, которых пеппа отправил в плен ради срыва выборов?
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Ты представляешь порохоботы теперь зрадофилы. Как чудесно мир устроен.
ЗеОлени концептуальные идите писькой стучать по пианине.
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Я вообще не понимаю. Это была чистой воды авантюра пепе. Отравлять пацанов молодых и еще на чем. На катамаранах этих. Катера елки палки называется
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Вам, лахтинським. "панімать нє нада". Вам нада копінейстить методички. І сидіти у спамі.
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Хоч загугли, перш ніж встидом соромитися.
Катамара́н - судно з двома з'єднаними у надводній частині паралельними корпусами.
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Перепостив методичку? Отримав пиріжок? Пожуй у спамі.
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Совсем больное, что плохого в обмене, но нет надо найти зраду и вину зебилов, на тех кто сидит в тюрьмах рашки вам плевать.
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одним шлеппером в кацапстане добавится,а нам своих героев домой надо.
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Віддавайте за нього Сенцова. Тоді хай валить на всі чотири сторони.
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Одна умова.
ЩОБ І ДУХУ його в країні не було.
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Если Сенцова не будет, то этот обмен будет очередным провалом Зе.
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Мне безразлично кто такой Ви, но он нужен Пу. Простой ченч.
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то есть зешмаркля суды контролирует...
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Ваша правда. Це і є реформа судів по «новому»☹️
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і то він повпускав ригів в країну і саме з ним обговорювалась амністія.
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А статью тебе, зешмаркля, вера видимо не позволила?
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так ты зешмаркля вера...та не) ты просто зебил бостууга,который обижается,когда его зебобиком зовут Зміна запобіжного заходу відбулася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого Вишинського, - Сарган - Цензор.НЕТ 818
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Умственно одаренная зебилка, статью прочти. Можешь даже раз десять - возможно к твоей нити, держащей уши, дойдет о чем в статье написано.
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И Сарган и ГПУ и Луценко

Все под колпаком у Мюллера ой Зеленского
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а чому тугамєнт на кацапском нарєчії уруского йєзика?
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для порохнявой ваты не существуют никакие аргументы - они в собственной стране, злобная клоака ненавидящая подавляющее большинство украинцев!
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Большинство соевых ботов или кацапы из кацапстана или понаехавшие из кацапстана часто в первом поколении
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Тим часом сталася видатна подія. Україна купує вугілля в РФ!
Ви зробили це разом!
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Какой будет обмен
покажет время и результат, но после согласно тому как вышинский сам указал
гражданство Украины и рф , его
украинское гражданство должно быть аннулировано
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Вся Украина надеется что запланированный обмен таки состоится. Только песики трясутся от злобы, не хотят видеть успехи новой власти.
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А Вова может так же судами поруководить, чтоб рыгов засудить?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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