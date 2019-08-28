 Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Об этом написала спикер генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
"Изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - говорится в сообщении.
Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.
Фото: twitter.com/SarganLarysa
Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.
19 июля Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражейКирилла Вышинского.
Сегодня, 28 августа, суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи.
"Изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - говорится в сообщении Источник: https://censor.net.ua/p3145172
Шо неясного, кацапик?
сказав - відпустили.
те саме і з богатирьовою та іншими впровадженнями
як швидко зелені владу перехопили
а як її притиснули, то одразу все повидаляли.
И ни спам твоих подельников ничего не помог
А то можем опять обсудить на каких фронтах ты воюешь
ЗеОлени концептуальные идите писькой стучать по пианине.
Катамара́н - судно з двома з'єднаними у надводній частині паралельними корпусами.
ЩОБ І ДУХУ його в країні не було.
Все под колпаком у Мюллера ой Зеленского
Ви зробили це разом!
покажет время и результат, но после согласно тому как вышинский сам указал
гражданство Украины и рф , его
украинское гражданство должно быть аннулировано